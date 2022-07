Különleges fellépéssel lepték meg a közönséget a Balaton Soundon

A világ negyedik legjobb dj-je, Alok különleges fellépést prezentált a Balaton Sound közönségének, hiszen váratlanul megjelent a színpadon legújabb dala, a Deep Down énekesnője, Ella Eyre. Az Indexnek páros interjút adtak a közös produkciójuk kapcsán, valamint az is kiderült, Ella hogy élte meg, hogy néhány hete őfelségének, Erzsébet királynőnek is énekelhetett.