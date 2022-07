A hőség zavara volt Zamárdiban

Különleges boutique fesztivált indítottak ZamJam néven Zamárdi több pontján, Balaton-parti fő színpaddal, ahol mások mellett fellépett Szikora Robi és a VALMAR, Horváth Charlie, Geszti Péter, a külföldiek közül pedig a Kool & The Gang és Shaggy. Az Indexnek több sztár is elmondta a véleményét az új kezdeményezésről, valamint azt is, mi a véleményük a pusztító melegről. Videóriportunk a ZamJamről.