Kaszinóban köthetnek ki Korda György és Balázs Klári százmilliói?

Hetekkel ezelőtt derült ki, hogy Korda György és Balázs Klári eladta legendás házát, a Korda-villát. Az énekes házaspárról azóta nem tudni, hol él, viszont most a Szegedi Ifjúsági Napokon, a SZIN-en egy különleges előadásban összeálltak a Blahalouisiana zenekarral, az együttműködésről az Indexnek is meséltek, valamint azt is elmondták, mit hagytak a villájuk új tulajdonosára, van-e hová menniük most, kaszinóban kötnek-e ki a százmilliók, de a leghíresebb dalukban, a Repülőtérben említett portugál férfiről is kiderült, hogy mi lett a sorsa, miután hívta a hangosbemondó.