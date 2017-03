Szeretünk kutyát tartani, de van még hová fejlődni

Egy jól nevelt kutya mindenképpen megkönnyíti a városi életet, főleg ha azt vesszük, hogy egyre több szolgáltató gondol a kutyásokra. Ma már egyáltalán nem ritka (itthon sem), hogy étterembe, pubba, kávézóba vagy akár plázába lehet velük menni, de akár (egyes) bankokban is lehet kutyával ügyet intézni. A szálláshelyek is egyre inkább alkalmazkodnak az ebtulajdonosi igényekhez, a vidéki és a budapesti szállások közt már szinte fele-fele arányban találunk olyanokat, amelyek állatbarátként hirdetik magukat. Ezen sokat lendített 2015-ben a Magyar Turizmus Zrt. „Utazz Kutyával!” elnevezésű kampánya is. Növekszik azoknak a kiemelt idegenforgalmi helyeknek a száma is - ilyen például a szentendrei Skanzen, vagy az Óudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Háza -, amiket kutyákkal is lehet látogatni.

Sokat segített a fejlődésben a kutyabarat.hu munkája is, ők hozták létre például “Az év legjobb kutyabarát helye” pályázatot, amelyre évről-évre egyre több vendéglátóhely, szálláshely nevez. A strandok terén is nagy változások történtek, ugyanis már Csopakon, Balatonaligán, Veszprémben, Fonyódon sem tiltják ki a kutyákat, és a Tihanyi-Belső tónál is kijelöltek egy “hivatalos” kutyafürdetőt, bár ez utóbbinál a gazdáknak tilos a vízbe menniük.

Egyre-másra nyílnak az úgynevezett állatpanziók is, ahol a gondjukat viselik legyen szó macskáról vagy kutyáról. Az alapszolgáltatás rendszerint biztosítja a 24 órás megőrzést, etetést, és a napi többszöri sétáltatás mellett a folyamatos állatorvosi felügyeletet. Az alapszolgáltatás díja helyenként változó lehet, a napi 1500 Ft -tól 3500-4000 Ft-ig terjedhet. Helyenként az is változhat, hogy a kutyának vinni kell-e saját eledelt, vagy azt a panzió biztosítja. És persze attól függően, mennyire akarunk/tudunk mélyen a pénztárcánkba nyúlni, lehet egyéb szolgáltatásokból is válogatni: ilyenek például a magánfoglalkozások, a kutyakozmetika vagy a speciális étkeztetés. Természetesen az állatpanziók között is akadnak jobb és kevésbé jó minőségű helyek (és itt sem mindig az ár a garancia), ezért érdemes személyesen is lemeózni őket. Előfordulhat ugyanis, hogy a netre felrakott képek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, vagy épp óriási a túlzsúfoltság. Sok kutyatartó fél panziókban hagyni a kutyáját, attól tartva, hogy elkap valamilyen betegséget, de Dr. Lukács Zoltán szerint a megelőző oltásban és parazita elleni kezelésben részesített kutyák esetében nincs ok az aggodalomra.

Az állatpanziók mellett feltűnt egy új, itthon egyelőre kevésbé ismert, de nagyon praktikus és kényelmes szolgáltatás, a couch surfing mintájára kialakult Dogsurf. Ez egy online közösség, ahol egy adatbázis segítségével kutyaszittert lehet bérelni, így akár a saját otthonában is maradhat a kutya, amíg a gazdája elutazik, vagy épp egyéb dolgát intézi.