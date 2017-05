Mennyire hipochonder ön?

Természetes, hogy félünk a betegségektől, próbáljuk megőrizni testi-lelki egészségünket. Amikor környezetünkben valaki megbetegszik, ráébredünk, hogy ez velünk is megtörténhet. De nem mindegy, hogy szorongásunk meddig tart és milyen mértékű. Vannak, akik fejüket homokba dugják amikor az egészség témája szóba kerül és olyanok is, akik kényszeresen elemzik egészségi állapotukat, vagy éppen rettegnek a megbetegedés gondolatától is. Töltse ki tesztünket, hogy megtudja, ön is azok közé tartozik-e, akiknek aggodalma még egészséges mértékű, vagy éppen túlzásba viszi?