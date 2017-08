„Vissza akartam menni külföldre, de beszippantott a startupok világa”

Nem egészen másfél év alatt több mint 15 ezer felhasználót és egy komoly tőkebefektetést is elkönyvelhet a koncert- és fesztiváljegyek másodlagos online értékesítésével berobbanó magyar startup, a Tickething . Az alapító-ügyvezető, Töreky Bence az alapötletről, az akcelerátor programokról és a hazai startupok túlélési esélyeiről is mesélt.

22 évesen alapítottad az ország egyik legmenőbb startupját. Ez volt az első ilyen projekted?

Már a hollandiai egyetemi éveim alatt belekóstoltam a vállalkozók világába, akkor a „hagyományosabb” - vedd meg olcsón, és add el kicsit drágábban – jellegű üzlettel próbálkoztam. A közgazdász alapdiploma megszerzése után eredetileg csak fél évet akartam Magyarországon tölteni, és vissza akartam menni külföldre, de azonnal beszippantott a startupok világa.

Miért éppen az online jegyértékesítésben láttál fantáziát?

A vizsgaidőszakok között sokat utazgattam Nyugat-Európában, és a gyakran vadásztam az utolsó pillanatban koncert- és fesztiváljegyekre. Sok hasonló tematikájú oldalt használtam külföldön, és hiányoltam itthon egy olyan szolgáltatást, ahol biztonságosan lehet eladni a feleslegessé vált jegyeket. 2015 decemberében találtuk ki, hogy másodlagos jegyértékesítésre alapuló online vállalkozást indítunk.

A Drukka Startup Stúdióval közösen vágtunk bele a cégindításba, és 2016 márciusára már készen volt az MVP (minimum viable product, első prototípus), a mostani projekt nagyon leegyszerűsített változata. Elkezdtük hirdetni a neten úgy, hogy csak minimális összeget költöttünk rá, hogy lássuk, van-e kereslet, szívesen használják-e, és kiderült, hogy erre tényleg szükség van. Májusban megkaptuk az első nagyobb kockázati tőkebefektetésünket a GB & Partners jóvoltából, szeptemberben pedig bekerültünk a Telenor akcelerátor programjába.

Miért érdemes a Tickethingtől jegyet venni a közösségi oldalak és más fórumok helyett?

Az elektronikus jegyeknél a vásárlás után egy dokumentumot kapunk, amit bárki be tud váltani a helyszínen. Az e-jegyek cseréje éppen ezért sok visszaélési lehetőséget hordoz magában: hiába veszem meg valakitől a pdf jegyét különböző fórumokon, vagy facebook-csoportokban, és hiába kapom meg emailben, ha az eladó előbb odamegy a helyszínre ugyanazzal a jeggyel, akkor ő fog bejutni. És az estek 99 %-ban a jegyek viszonylag alacsony összege miatt egy rendőrségi feljelentésnek sincs értelme, ha átvernek.

A Tickething harmadik félként lép be a tranzakcióba. Igyekszünk ellenőrizni, hogy a jegy tényleg oda szól-e, ahová a feladó meghirdette, és nem értékesítették-e már rajtunk keresztül. Az eladó felet csak akkor fizetjük ki, ha lezajlott az esemény, és ha nem kap negatív visszajelzést a vásárlótól.

Mi történik, ha elmarad a koncert, vagy fesztivál?

Az elsődleges jegykibocsátó visszatéríti az összeget. Erről emailt küldünk annak, aki a Tickething felületén adta el a jegyét. Mi annak tudjuk visszatéríteni a pénzt, aki nálunk vette meg a jegyét.

Milyen programokra szóló jegyek pörögnek a leginkább?

A nyári szezonban egyértelműen a fesztiválok és a könnyűzenei koncertek, a színházi szezonban ehhez jönnek a színházi előadások és a komolyzenei koncertek. De leginkább a könnyűzene közönsége használja ezt a felületet.

Hányan használják a Tickething szolgáltatásait, és mekkora a csapat?

Magyarországon nemrég átléptük a 15 ezer főt, de német nyelvterületről is sokan regisztráltak, a nyári fesztiválszezonban pedig a világ számos részéről kerestek jegyeket az oldalon. Részben még a startup stúdió szolgáltatásaira támaszkodunk, és sok mindent még alvállalkozókkal oldunk meg. A központi csapat jelenleg 3 fős.

Mit gondolsz az akcelerátor programokról?

Kevés cég foglalkozik az induló vállalkozások világával, pedig rengeteg tapasztalat és ügyfél van náluk, amikre alapozva rengeteg sikeres céget lehetne elindítani.

A Telenor programja ideális azoknak a projekteknek, amelyeknek már van valamilyen béta termékük, és szeretnék rövid időn belül kideríteni, lehet-e ebből életképes, vagy akár nemzetközi céget építeni.

A Telenor programjában résztvevő mentorok segítségével akár 3-4 hónapon belül kaphatunk piaci visszajelzést arról, hogy van-e létjogosultsága a projektnek.

Milyen fejlesztéseket terveztek?

Dolgozunk azon, hogy az elsődleges jegyértékesítés piacának fontos szereplőivel minél szorosabban együtt tudjunk működni, elsősorban biztonságtechnikai kérdésekben. Annak érdekében, hogy még több információt tudjunk gyűjteni arról, valódi-e az adott jegy, tényleg be lehet-e jutni vele a rendezvényre, stb. Ezen természetesen házon belül is állandóan dolgozunk, de szükség van az együttműködésre. Folyamatosan igyekszünk visszajelzéseket gyűjteni a felhasználóinktól is, és ezek alapján egészítjük ki kisebb-nagyobb funkciókkal az oldalt.

Az eBay 165 millió dollárért vette meg 2016-ban az online jegypiacként működő Ticketbis oldalt. Számítotok-e hasonló sikerekre?

Nemzetközi szinten több olyan oldal van, akik szintén másodlagos jegyértékesítéssel foglalkoznak, egy kicsit máshogy közelítve meg a témát, és volt már néhány felvásárlás. Hosszú távon természetesen számolunk azzal, hogy ha sikeresen építkezünk, akkor előbb-utóbb remélhetőleg felkeltjük valakinek a figyelmét. A befektetőknek is az a céljuk, hogy pár éven belül ki tudjanak szállni, és a részesedésüket megvegye egy versenytárs vagy egy nagyobb piaci szereplő. De nem hiszem, hogy ez a következő 1-2 évben történne meg.

Mit gondolsz a magyar startupok életképességéről?

Egyre több a kezdeményezés, és egyre szélesebb skáláról lehet támogatásokat kapni, egyre többen nyitnak a befektetői oldalról is ebbe az irányba, de egyértelmű, hogy ennek nincs akkora múltja ebben az országban, mint Amerikában vagy Németországban. Ez azzal is jár, hogy az elején nagyobb a bukási arány.

Azt szokták mondani, hogy tízből három startup tud megélni öt évnél tovább, és ebből a háromból is egy, maximum kettő lesz az, amit sok pénzért megvesznek. A többi vagy elbukik, vagy szép lassal eldöcög.

Ha megtehetnéd, hogy néhány éven belül nyugdíjba vonulsz, mivel foglalkoznál?

Ez attól is függ, van-e családom. Amíg nincs, félnomád életmódban körbevitorláznám a világot, családdal pedig úgy alakítanám az életemet, hogy minél több időt tölthessek velük. Igyekeznék minél többet vízközelben lenni.

Mit tanácsolsz azoknak, akik most alapítanának startupot?

A korombelieknek azt szoktam mondani, hogy ha valakiben aggályok merülnek fel, hogy egyáltalán belevágjon-e, akkor inkább ne. Csak annak érdemes, akinek egyértelmű, hogy az adott projekten neki 0-24-ben dolgoznia kell, mert hosszú távon ez nem életbiztosítás, és sok bukási lehetőség van. Aki már az indulás előtt kételkedik magában, a termékében vagy a szolgáltatásában, annak ez nem egy jó út.





Miről szól a Telenor strart-up pályázata? A 2016-os sikeres programot követően a Telenor Magyarország másodszor is meghirdeti startupokat támogató akcelerátor pályázatát. Az idén három nyertes startupot választanak ki, és a következőket biztosítják a számukra: azonnali 5-10 millió forintos befektetés, és összesen 150 millió forint értékű támogatás

workshopokból és mentoring-foglalkozásokból álló öt hónapos intenzív bootcamp (service design, lean és agilis módszertan, UI/UX, digitális marketing, growth hacking, fund raising és pitching ismeretek)

co-working iroda a Kaptárban és a törökbálinti Telenor Házban

hozzáférés a Telenor Csoport nemzetközi ügyfélköréhez és partnerhálózatához

a mentorok a magyar befektetői társadalom legtapasztaltabb résztvevői: Pistyur Veronika (Bridge Budapest), Oszkó Péter (Oxo Group), Varga Zoltán (Central Invest), Várkonyi Balázs (Extreme Digital), Vinnai Balázs (Misys Digital Channels), Simó György (Day One Capital)

Telenor Hello Data tarifacsomag mellé Samsung S8 készülékek és Microsoft BizSpark felhőszolgáltatás A vállalkozások 2017. szeptember 4-ig jelentkezhetnek itt. Tavaly öt nyertes startupot választottak ki, a szolgáltató 5-10 millió forint azonnali befektetést is biztosított az eSports Horizon, a Musicating, a Moow (Zoi), a Tickething, valamint a Zyntern számára. A jelentkezés egyszerű, magyar vagy angol nyelvű one-pagert és egy videóinterjút kérnek.