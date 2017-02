Vadász lőtt le egy gazdájával sétáló kutyát Budapesten

Lehet, hogy szabályosan tették, de akkor azt kell mindenkibe beleverni, hogy sehol sem szabad póráz nélkül elengedni a kutyát, és szürkülettől napkeltéig csak láthatósági mellényben, az úton lehet sétálni

- fakadt ki a telefonban Michna Sándor. Pénteken a főváros közigazgatási határán belül, a mátyásföldi repülőtér mellett sétált keverék kutyájával. Tizenkét éve járnak arra, kutyaiskola működik a környéken, körülbelül két éve kitettek természetvédelmi terület táblákat is. És magaslesek is vannak ott. De Sándor álmában sem gondolta, hogy egyszer onnan lövik le a kutyáját.

"Délután fél hat, szürkület volt, már hazafele mentünk a sétából. Ötven méterre lehetett tőlem a kutyám, amikor egy nagy durranást hallottam", eleveníti fel a történteket. Rohant az állathoz, és közben látta, hogy a magaslesen mozgolódik valaki. A kutya már nem élt, amikor odaért. Nem sokkal később megérkezett az elmondása szerint láthatóan zavarban lévő, ötven év körüli vadász is.

Azt mondta, nagyon sajnálja, és láttam rajta, hogy tényleg sajnálja.

Sándor hívta a rendőröket, ők kiértek, kikérdezték őket, és most hivatalosan is zajlik egy eljárás, aminek a végén kiderül majd, hogy ki hibázott. Sándor egyébként azt mondja, a rendőrök helyszíni informális kommunikációjából ő úgy vette le, hogy nem fogják elmeszelni a vadászt. "Azóta én is utánanéztem, és kiderült, hogy gyakorlatilag az egész ország vadászterület", mondta. Ezért is hangsúlyozza, hogy legalább annyi haszna legyen a nyilvánosságnak, hogy mindenkiben tudatosítja, hogy

nagyon vigyázzon a kutyájára, mert bármikor lelőhetik.

Megkerestük az Országos Magyar Vadászkamara Főváros és Pest Megyei Területi Szervezetét. Onnan azt a választ kaptuk, hogy nincs tudomásuk az esetről, de ez így van rendjén: hozzájuk eleve nem köteles jelenteni a vadász, hogy lövést adott le, sem azt, hogy rendőrségi vizsgálat lett belőle. A kamarához csak akkor jut el az ügy, ha azt állapítja meg a rendőrség, hogy hibázott a vadász, és az eljárás a vadászhatóságon, azaz a kormányhivatalon is végigfutott.

A rendőrség kérdésünkre annyit közölt: az esetet "a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága feljelentés kiegészítés keretében vizsgálja."

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Képünk illusztráció!

Arról mi is sokat írtunk, hogy tényleg vigyázni kell: lőttek már ki kutyát a vadászok a Normafánál, erdőben és legutóbb szeptemberben egy vidéki gáton is.

Ez utóbbi eset után összeszedtük, miért legyen óvatos mindenki, aki az állattal sétál. Azt írtuk, a vadászati törvény szerint vadászterületen a vadat űző kutyát elfoghatja vagy elejtheti a vadász, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség. Márpedig jó tudni, hogy Magyarország gyakorlatilag egésze vadászterület, nem kell hozzá kitáblázni vagy bekeríteni semmit.

Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara kommunikációs munkatársa korábbi cikkünkben azt mondta, "minden, ami nem lakott terület, és nem a törvény által nevesített kivétel, mondjuk temető, tanya vagy repülőtér, az vadászterület". Itt lehet megnézni például , hogy Pest megyében egy friss javaslat szerint melyik település külterülete melyik vadásztársasághoz tartozhet 2017-től.

Tegyük hozzá, hogy ettől még egy vadásznak sem kötelező lelőnie egy kutyát, illetve a "tulajdonos felderítésének közvetlen lehetősége" is eléggé gumiszabálynak tűnik, főleg, ha egy kutya mellett ötven méterre ott sétál a gazda.