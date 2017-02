Kósa szerint Tarlós félreértette a mondatait

Kósa Lajos szerint "egyszerű félreértés" történt. Így reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, amit Tarlós István reagált az általa mondottakra. Kósa szerint ő nem úgy értette, hogy a kormánynak ne lenne dolga az olimpiával, hanem csak azt mondta, hogy a pályázat visszavonásának "a főváros az ura".

Kósaaz atv-hu-nak most azt mondta: a kormánynak is foglalkoznia kell az olimpiával, ő maga is egyeztetett korábban a fővárosi közgyűléssel "frakcióvezetői szinten" a fejlesztésekről, és erről nyilván lesznek most is egyeztetések. "Egyszerű félreértésről van szó" - közölte.

"Egyenesen arcátlanság, ahogy az olimpiarendezés ügyében Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője Budapestre, a fővárosi önkormányzatra hárítaná a felelősséget" - ezt mondta a Magyar Nemzetnek Tarlós István.

Tarlós István szerint a fő kérdés, hogy lesz-e népszavazás az ügyben, és akkor kampány is, vagy pedig Magyarország visszalép a pályázattól. "Egy biztos: amíg az ügyben érintettek, különösen a MOB, annak elnöke, Borkai Zsolt nem szólal meg, egy lépést sem teszünk, pláne nem kampányolunk" - mondta Tarlós.