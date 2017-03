Fizethet a fotózó fideszes vagy töröl

Jogszerűtlenül fotózta végig egyesével a résztvevőket a Momentum komáromi rendezvényén a helyi önkormányzat fideszes dolgozója. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ezért elmarasztalta buzgó fotóst, és közjegyző előtt meg kell semmisíteni a fotókat vagy bírságot kell fizetnie. A NAIH állásfoglalása itt olvasható.

Magánszemélyeknél eleve az érintett hozzájárulása kell ahhoz, hogy egyértelműen felismerhető képeket csináljon róla valaki. A politikai vélemény ráadásul különleges adatnak minősül, aminél írásbeli hozzájárulás kellene az ilyen fotózgatáshoz. Ráadásul a körülmények alapján az sem kizárt, hogy további jogosulatlan adatkezeléshez készültek ezek a képek, például úgynevezett negatív listázáshoz.

Fotó: Huszti István / Index A Momentum komáromi rendezvénye

A NAIH-ot a Momentum kereste meg ez ügyben, mivel szerintük lehet, hogy hátrány érheti Komáromban azokat, akik eljöttek a beszélgetésükre. Helyben egyébként hiába kérték meg fotózó embert, hogy ezt ne csinálja.

A hivatal azt is hozzáteszi, hogy ez hasonlóan jogszerűtlen húzás, mint amikor a kétezres évek közepén egyes napilapok megpróbálták a Gyurcsány ellen tüntetők hangadóit egyenként megjelölni vagy amikor a Fidelitas "Provokátorfigyelő" nevű húzásával próbálta volna bejelentésre buzdítani és listázni a nekik nem tetszőket.

Most az említett fideszes önkormányzati dolgozónak közjegyző előtt kell törölnie a képeket, erről pedig 30 napon belül értesítenie a hatóságot is. Ha ez nem történik meg időben, 100 ezer és 20 millió forint közötti bírságot kaphat. A NAIH állásfoglalásának gyakorlati haszna kétséges, ugyanis már aznap sokszor lemásolhatta máshova is a képeket az érintett önkormányzati ember, mindenesetre ha eddig nem sejtette volna, hogy az ilyesmi tilos, akkor most már biztosan tudhatja.