A Fidesz szándékosan csinál tényezőt a Momentumból

A Momentum most nekünk jó! Nem érted?

Így kérdezett vissza hétfőn egy fideszes képviselő, amikor arról beszéltünk, hogy miért támadja elementáris erővel a Fidesz és a kormányhoz közel álló média a most párttá váló, Fideszre egyelőre nem nagy veszélyt jelentő szervezetet.

Nem lehetett nem észrevenni, hogy az olimpiai pályázat visszavonása után a kormánypárti aktivisták és médiumok "baltával" estek neki a momentumos fiataloknak - ezt a kifejezést egy fideszes képviselő is használta.

Orbán Viktor miniszterelnök a rádióinterjújában álomgyilkosnak és új SZDSZ-nek nevezte a Momentumot.

A Fidesz szimpatizánsai folyamatosan kísérgetik a momentumosok országjárását, és táblákkal, mini ellentüntetésekkel zavarják meg a rendezvényt.

A kormányzati média, a TV2-től kezdve az Origón és a Lokálon át a Magyar Időkig, totális lejáratókampányt indított több momentumos tag ellen: Mécs Jánost egy korábbi szatirikus írása miatt vidékellenességgel vádolták, Hajnal Miklóst pedig azzal, hogy Soros Györgyhöz kapcsoló intézményekben is tevékenykedett. A közmédia pedig minden lejárató cikket szemlézett.

Ez, a Momentum ellen indított kampány elsőre azért tűnik érthetetlennek, hiszen a kutatások alapján a Momentum az alig mérhető tartományban van, míg a Fidesz közel a kétharmadhoz. Szervezettségben, beágyazottságban, pénzügyi háttérben pedig összehasonlíthatatlan a két párt. Vagyis a Fidesznek most vagy 2018-ban aligha van félnivalója a Momentumtól. A Momentum elnöke, Fekete-Győr András egy interjúban el is ismerte, hogy ők nem a 2018-as, hanem a 2022-es választásra készülnek.

1. magyarázat: fideszes bosszú az olimpiáért

Akkor miért támadja a Fidesz a Momentumot? Ezekkel a támadásokkal pedig miért emeli fel, teszi országosan ismertté a két hónapja még teljesen ismeretlen fiatalokat? Miért csinál tényezőket a Fidesz és a fideszes média a momentumos vezetőkből? Erre a fideszes forrásainktól két, egymást nem kizáró magyarázatot is hallottunk.

Több fideszes is említette a dolog személyes, emberi aspektusát. A kormánypártiaknak egyszerűen fáj, hogy a Momentum az olimpia megrendezése ellen kampányolt, és gyakorlatilag rákényszerítette Orbánt a pályázat visszavonására.

Politikát akartak? Adunk nekik kis ízelítőt!

- magyarázta egy fideszes képviselő a heves válaszcsapásokat. szerinte Orbántól jó döntés volt, hogy levette napirendről az olimpiai témát a Momentum sikeres akciója után. Azonban a politikába most beavatkozó fiataloknak igenis "érezniük kell, mibe nyúltak".

Vagyis lényegében a Fideszt a bosszú és a düh is motiválja, amikor a Momentumot támadja. Egy fideszes nem utasította el azt az értelmezést, hogy sok fideszesnek "egyszerűen jól eső érzés" látni a válaszcsapásokat.

2. magyarázat: kijelölik a helyüket a baloldalon

A második magyarázat már egy sokkal racionálisabb politikai stratégiát takar. A Fidesz vezetői eszerint úgy értékelik, hogy a Momentum növekedése jelenleg nem tőlük, hanem a baloldali pártoktól visz el szavazatokra. Elsősorban a budapesti balliberális szavazókat happolhatják el az LMP-től, az Együttől és a Párbeszédtől, majd a következő körben MSZP-s és DK-s szimpatizánsokat is megnyerhetnek maguknak.

A Fidesznek tehát az a dolga, hogy némi növekedéshez segítse a Momentumot, ezzel párhuzamosan viszont gondoskodjon arról, hogy a bizonytalanabb, kiábrándultabb fideszeseknek eszébe ne jusson a Momentumra szavazni. Tehát a Fideszben is látják, hogy lényegében most segítik az olimpiai témát elvesztő, így a kommunikációs és politikai térből kikerülő Momentumot, hiszen a támadásokkal nem engedik eltűnni őket.

Az új SZDSZ-ezéssel, sorosozással viszont kijelölik jó előre a helyüket a baloldali térben, és

beleverjük a kormánypárti szavazók fejébe, hogy nem jelenthetnek alternatívát egy jobboldali számára.

Egy fideszes felelevenítette, hogy az LMP megjelenésekor, 2008-ban az MSZP elkövette azt a hibát, hogy nem idegenítette el a potenciális, esetleg kiábrándult szavazóit az új formációtól. A Fidesz nem akar ebbe a csapdába esni. A Momentum ugyan tiltakozik a jobb-bal felosztás ellen, de a Fidesz arra számít, hogy pár hónap alatt egyértelműen ellenzéki balliberálisként lesznek elkönyvelve.

Egy fideszes képviselő, aki egyéniben is tervezi az indulását, azt mondta, arra számít, hogy az ő körzetében és mind a 106 egyéni választókerületben is állít jelöltet a Momentum. És ez reményei szerint a baloldal esélyeit csökkenti, az övét pedig növelni fogja.

A baloldali pártok kivárnak

Ez utóbbi szemponttal persze a baloldalon is nagyban számolnak. Fekete-Győr András már több interjúban is beszélt arról, hogy minden körzetben rajthoz akarnak állni, és nem szándékoznak visszalépni más javára, összefogni más pártokkal. Bár Fekete-Győr azt is megemlítette, hogy erről majd 2018 elején fognak "beszélgetni".

Több baloldali pártvezetővel is beszéltünk arról, hogy jelenleg mit akarnak kezdeni a Momentummal. Röviden összegezve az MSZP-től az LMP-n át a Párbeszédig az a stratégia: egy-egy mondatban dicsérik a momentumosokat, de jobbnak látják, ha kivárnak.

Az MSZP-ben Botka László miniszterelnök-jelölt ennek megfelelően annyit nyilatkozott: "időt kell adni, hogy kiderüljön, milyen irányba politizálnak". Ezért is nevezte egy szocialista vezető hibának és a párt érdekeivel ellentétesnek, hogy Szanyi Tibor például egy interjúban hevesen támadta a Momentumot.

Gyurcsány Ferenc a tisztújító kongresszusán jelentette ki, hogy "vessetek a mókusok elé", de örül a Momentum megjelenésének. Ezzel finoman utalt arra is, hogy vetélytársat is lát a pártban.

Az LMP, az Együtt és a Párbeszéd deklaráltan segítette a Momentum olimpiás aláírásgyűjtését. Nyilvánosan azóta, és amennyire tudjuk, háttérben sem kap támogatást a Momentum ezektől a pártoktól. Sőt, ellenkezőleg, Szigetvári Viktor az Együttből egy nyílt levélben kérte ki magának a momentumosok ellenzéki pártokat támadó retorikáját: "Nem lesz abból semmiféle megújulás, ha a politikusellenes rasszizmus bűnében meghenteregve a fiatal magyar elit egy tagja elitellenesnek hazudja magát, és mivel nem elég bátor ahhoz, hogy értékekről, vízióról vitatkozzon, így inkább leköpi tisztességes és fenyegetésben élő, eredményeket elérő ellenzéki politikusok munkáját".

A balos pártok tehát egyelőre óvatosak, és bár egymás között kritizálják a Momentum lépéseit, és fanyalognak azon, hogy mekkora médiateret kapnak a momentumosok, a nyilvánosság elé egyelőre nem viszik a kritikákat. Most az a legbölcsebb, ha magunkkal foglalkozunk, a Momentummal kapcsolatban pedig várjuk a közvélemény-kutatási eredményeket - foglalta össze egy balos pártvezető.

(Borítókép: Huszti István/Index)