A CEU-ra jár egy helyettes államtitkár

A célkeresztbe került CEU hallgatója jelenleg is a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik helyettes államtitkára, a közigazgatási államtitkár mellett dolgozó, jogi és koordinációs ügyekért felelős Berzétei Ákos, írja a 24.hu. Berzétei, aki korábban a Pázmány jogi karán, az ELTE-n, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és Skóciában is tanult, 2016-ban kezdte tanulmányait a CEU Business Schooljában, ez a kormány.hu-n közzétett önéletrajzában is szerepel.

A lapnak a külügyminisztérium nem akart véleményt mondani az egyetemről, de annyit közöltek, hogy a tárca fizeti a CEU-n a helyettes államtitkár tandíját. A válasz szerint a tárca több munkatársnak is biztosít továbbtanulási lehetőséget tanulmányi szerződés keretében, és nem szól bele, ki hol tanul. A 24.hu információi szerint egy kétéves képzés a CEU-n nagyjából 4-4,5 millió forintba kerül.