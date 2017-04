Beindítják a fideszes gépezetet Simicskáék ellen

Tavaly ősszel azzal számoltak a Fidesz vezetésében, hogy Simicska Lajos előállhat egy olyan információval, ami politikailag akár meg is semmisítheti Orbán Viktort. Mivel ez eddig nem történt meg, úgy gondolják, hogy már nem is fog, bár továbbra sem zárják ki, hogy a kormányfő egykori kollégiumi szobatársának lehetnek olyan felvételei, amelyek rendkívül kellemetlenül érinthetik a miniszterelnököt. A Fidesz vezetését meglepte, hogy Simicska nyíltan beállt a Jobbik mögé, de örülnek neki, és már izzítják a médiagépezetüket, hogy kijöjjenek néhány sztorival a korábbi csúcsoligarcha fiáról.

Orbán Viktor az oroszokról, egész pontosan a Paks II-t építő orosz állami cégtől, a Roszatomtól remélt 100 milliárd forintból akarta megvenni az RTL Klubot, hogy aztán bezárhassa - állította néhány nappal ezelőtt Simicska Lajos a 24.hu-nak. A Fidesz gazdasági hátországát évtizedekig építő egykori csúcsoligarcha szerint a tervbe Orbán a kétharmaddal megnyert 2014-es választások másnapján avatta be őt a vállalkozó lakásán.

Lehet oligarcházni, milliárdosozni, attól még nekem is vannak elveim, ha belementem volna, apám megfordult volna a sírjában. Én nem maffiaalvezérnek és hazaárulónak szerződtem.

- mondta a lapnak Simicska, aki nem először magyarázta az Orbánnal való szakítását a miniszterelnök Oroszországhoz fűződő viszonyával.

A kormányfő sajtófőnöke válaszul azt írta a 24-nek, hogy “a Jobbik milliárdos gazdájának képtelen állításaival nem kívánunk érdemben foglalkozni”, és Havasi Bertalan azt is hozzátette, hogy “mindenesetre szórakoztató, hogy éppen annak a Jobbiknak az új gazdája vagdalkozik ilyen állításokkal, amely a mai napig soraiban tudja és védelmezi az orosz kémbotrány kulcsfiguráját, Kovács Bélát”.

Mendemondák felvételekről

Egy évvel a választások előtt ezzel újabb fejezet nyílt az Orbán-Simicska háborúban, a politika iránt érdeklődő közvélemény pedig napok óta azzal foglalkozik, hogy mi várható a folytatásban. Simicska hamarosan előáll-e egy Orbán-buktató információval, vagy amelyik kutya ugat, az nem harap? – szól a két narratíva a Fidesz egykori pénztárnokával kapcsolatban.

A Fidesz elnökségénél dolgozó egyik háttérember azt mondta nekünk, hogy “mendemondák régóta vannak, hogy milyen felvételei vannak Lajosnak”, de szerinte ha van bármi, ami Orbán számára kompromittáló, azzal már “a politikai logika szerint rég ki kellett volna jönnie”. Ugyanis minél kevesebb idő van a választásokig, annál kisebb az esélye, hogy az ilyesmi eljut az emberekhez.

Azt mondja, hogy van atombomba, mindenki arra vár, aztán ki tudja, hogy tényleg van-e

- mondta ez a háttérember, akinek a szavait úgy is lehet érteni, hogy akár lehet a miniszterelnökre nézve kellemetlen információja Simicskának. Erről a lehetőségről Török Gábor politológus is beszélt a 24.hu-nak adott keddi interjúban, amikor azt mondta: Simicska nem a Holdról jött, abban, hogy az lett, aki, Orbán Viktornak jelentős szerepe van, és persze fordítva. Szinte mindent tudhat, amit a hosszú együttműködésük idején fontos volt tudni.

2016 szeptemberben egy kormánypárti háttérbeszélgetésen szintén előkerült a téma, de akkor még határozottan azt mondták, hogy 2017 nyarán, őszén várnak olyan erejű támadást Simicskától, ami személyesen Orbánt veszi célba, és akár a kormányfő hatalmát is megrengetheti. A téma akkor Mengyi Roland Voldemort-ügye miatt került elő, amivel kapcsolatban a fideszes tanácsadó azt mondta, hogy szerintük Simicska keze sejlik fel a háttérben.

Lajos a rendszer szakítószilárdságát teszteli. Azt, hogy egy ilyen ügyben mennyire könnyen engedik el egy politikus kezét

A terhelő információk napvilágra kerülése után viszonylag gyorsan megszavazta a parlament fideszes többsége, hogy felfüggesszék Mengyi mentelmi jogát, pár napja pedig az is kiderült, hogy a kormánypárti politikus ellen vádat fognak emelni, ami példátlan a NER történetében.

A Voldermort-ügy kipattanásakor Lázár János egyébként arról beszélt, hogy mindenkinek vállalni kell a felelősséget a saját tetteiért, ami azt is jelenti, hogy ha valakinek a neve 100 milliós lenyúlással kerül összefüggésbe, nem fogja tartani a hátát az egyébként jól záró “politikai család”.

Már Orbán lehetséges utódját keresték

2016 őszén egyébként egészen reális forgatókönyvként tartották számon a Fidesz vezetésében, hogy a 2018-as választások után előfordulhat: nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. B-tervként Varga Mihály és Lázár János neve került elő lehetséges kormányfőkként, ha valamiért annyira meggyengülne a Fidesz, hogy nem tudna egyedül kormányt alakítani. A Heti Válasz kormányzati források alapján arról írt, hogy a baloldal erősödése eredményezhet ilyesmit, vagy ha valaki - Simicska - politikai atombombát dob Orbánra. A Fideszben legalábbis ettől tartottak.

Azóta viszont eltelt fél év, és már nem erre készül a Fidesz vezetése. Mint az elnökségnél dolgozó háttérember fogalmazott:

Megváltozott a környezet, a pártvezetést pedig meglepte, hogy Lajos ilyen nyíltan beállt a Jobbik mögé.

Simicska köztéri felületein ugyanis nemcsak megjelentek a Jobbik plakátjai, hanem a Hvg.hu-nak azt is kijelentette, hogy minden szimpátiája a párté, de hozzátette: a Jobbik és közte nincs semmilyen megegyezés.

Az új helyzet, Simicska kiállása a Jobbik mellett azt is eredményezi, hogy míg a Fidesz Orbán legecizése óta csak ki nem mondva támadta és a háttérben próbálta gyengíteni Orbán egykori legjobb barátját, hamarosan nyílt lejárató-kampányt kezdenek ellene.

„Egy beszámíthatatlan alkoholista próbál irányítani egy pártot, erről beszélni kell nyilvánvalóan” – mondta nekünk egy fideszes háttérember. Kósa Lajos pedig megerősítette a kormánypárti Magyar Időknek, hogy a Fidesz és a Fidelitas a „Vonát marionett-bábuként rángató” Simicska képével fogja teleszórni a köztereket.

A kormánypárt kommunikációs hátországában úgy látják, hogy Simicska jobbikos coming outja csak árthat Vona pártjának, ugyanis 2010 és 2014 között az ellenzék annyit oligarcházta Orbán kollégiumi szobatársát, hogy “az még a vidéki emberek agyába is beleivódott”. De nemcsak plakátháborút indít a Fidesz Simicska és a Jobbik ellen, hanem úgy tudjuk, a fideszes médiagépezet is csatasorba fog állni, és várhatóan a Simicska-család lejáratása is terítékre kerül a Habony-médiában.

Egyetemi csoporttársaitól hallottuk, hogy Simicska Ádám számlája 1500 forint volt egy kávézóban, de otthagyott egy húszezrest, mert nem szereti az aprót. Ilyenek lehet, hogy elő fognak kerülni

- mondta egy fideszes médiagépezet működésére rálátó háttérember, aki hozzátette, hogy a következő egy évben “a kampány mocskos és véres lesz”, de szerinte a kormányzás eredményei fogják dominálni.

Viktor és Lajos közvetlen barátsága

Persze az, hogy mi fogja dominálni a kampányt, nagyban függ attól, hogy létezik-e az a bizonyos Simicska-féle atomfegyver Orbánnal szemben, vagy sem. Amikor a napokban egy kormánytaggal folytatott háttérbeszélgetésen rákérdeztünk, hogy milyen forgatókönyvre számítanak, mikor és miféle információval állhat elő Simicska, forrásunk nem kívánt válaszolni.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Ehelyett a miniszter az Orbán-Simicska szakítás emberi oldaláról kezdett beszélni, gyakorlatilag arról, hogy a kormányfő a legközelebbi barátját veszítette el, ez pedig a politikán túli életben is óriási változást jelent a miniszterelnöknek. "Ez emberileg egy nagy veszteség neki. Valakinek az ötvenes éveiben már nem nagyon lesznek új barátai.

Orbánnal senki nem fog már másért barátkozni, mint hogy ő kicsoda a politikában

- mondta. A miniszter azt is hozzátette, hogy sosem látta Orbánt és Simicskát egymás társaságában, és azt is állította, hogy nem tudja, mi a szakítás valódi oka. Szerinte ezt nem is fogja neki elmondani a miniszterelnök, mert “nincsenek olyan viszonyban”. Viszont forrásunknak a kormányfő korábban sokszor utalt Simicskára közeli ismerősként:

Megyek a Lajoshoz, találkoztam a Lajossal, mondom a Lajosnak

- idézte ez a kormánytag, milyen közvetlenséggel beszélt régen Simicskáról Orbán.

Orbán mítoszának roncsolása

Simicska két év alatt két kellemetlen állítást fogalmazott meg Orbánnal szemben (ügynökvád, RTL Klub beszántása orosz pénzből), direkt politikai hatása egyiknek sem lett. Több cikkben foglalkoztak azzal, hogy nem látszik a rendszer az egykori csúcsoligarcha magatartásában, súlytalan dolgokat mond, ráadásul kizárólag olyanokat, amikről már korábban is pletykáltak Orbánnal kapcsolatban.

Egy fideszes kommunikációs szakember viszont azt fejtegette, hogy szerinte Simicska részéről Orbán “varázstalanítása” zajlik, a jóságos népvezér mítoszának rombolása. Simicska állításait gyakorlatilag lehetetlen bizonyítani, de beszélgetőpartnerünk szerint nem is ez a lényeg, hanem hogy Orbán nevéhez ragasszon nagy nyilvánosság előtt olyan történeteket, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak.

Eszerint a narratíva szerint nem várható személyesen Simicskától, hogy ledobja az atombombát, ő az Orbánnal való több évtizedes barátságukkal hitelesít olyan történeteket, amelyek a kormányfő mítoszát roncsolják. Hogy pedig a személyes történeteken kívül van-e más Simicska kezében, azt rajta kívül valószínűleg csak Orbán sejtheti.