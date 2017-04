1989-ben enyhébb ítélet járt festékezésért

Bogád Zoltán, az Együtt aktivistája, volt indexes újságíró a Facebookon hasonlította össze, hogy 1989-ben lemoshatatlan festékezésért enyhébb ítéletet szabott ki rájuk a kommunista állam, mint most szupergyorsan Gulyás Mártonékra némi vízfestékezés miatt.

Egészen pontosan azt írja:

Példának okáért lemoshatatlan festékkel öntöttük le Münnich Ferenc szobrát, a szoborparkban ma is megtekinthető a szobor és tök vörös az egész. Lemoshatatlan festékkel lefestettük a Münnich Ferenc utca tábláját, és nehezen lekaparható ragasztóval átragasztottuk Nádor feliratokkal. Ki is cserélték a táblákat, s indult is bírósági eljárás történetesen rongálás miatt, s képzeljétek a pártállam prüszkölése közepette nem közérdekű munkát kaptak az akcióban résztvevők, hanem semmit.

De itt az egész poszt:

Azóta már csütörtökön más tüntető is megdobott közintézményt lemosható ételfestékkel, kifejezetten azt tesztelni, hogy egy más bíróság milyen ítéletet hoz, ha ugyanazt elköveti, mint Gulyás. A rendőrök őt is igazoltatták, megígérték neki a büntetőfeljelentést is, őt viszont már nem állították elő.