Botka: Gyurcsány elvtelen volt, Orbán gerinctelenné tesz

Több említésre méltó esemény is történt a baloldali ellenzék háza táján ezen a szombaton, és minden jel arra utal, hogy igen nehéz munka lesz, ha a baloldali pártok valamilyen együttműködést akarnak kovácsolni ebből Orbán ellen.

Összeült például délután az MSZP választmánya, amelyet Botka László egy félig - Gyurcsány Ferencet is - támadó hangnemű, félig a saját szövetségeseit bemutató beszéddel vezetett fel. Másrészt az Együtt is bemutatta választási programját, ezzel is jelezve, hogy egyedül készül a jövő évi választásokra.

Botka László beszédének legfontosabb politikai célja az volt, hogy meghívta és bemutatta azokat a szövetségeseit, "a patrióta demokratákat", akikkel a kampányra és a kormányzásra készül. Ahogy azt korábban megírtuk, a kisebb pártokból válogatta ezeket a szakpolitikusokat.

Botka beszédén szövetségesként jelen volt:

Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Kft. egyik alapítója, az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagja. Botka azt mondta, a kormányában a szervezet segíthet fenntartható Magyarországot építeni.

a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Kft. egyik alapítója, az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagja. Botka azt mondta, a kormányában a szervezet segíthet fenntartható Magyarországot építeni. Andor László korábbi EU-biztos. "Segít Magyarországot visszaállítani az Európába vezető útra."

korábbi EU-biztos. "Segít Magyarországot visszaállítani az Európába vezető útra." Komáromi Zoltán , az Együtt egészségügyi politikusa, aki "a magyar egészségügy újjáélesztésének programját" készíti.

, az Együtt egészségügyi politikusa, aki "a magyar egészségügy újjáélesztésének programját" készíti. Szent-Iványi István , a Liberálisok politikusa. Abban segít majd, hogy "hazánkra konstruktív partnerként" tekintsenek.

, a Liberálisok politikusa. Abban segít majd, hogy "hazánkra konstruktív partnerként" tekintsenek. Büttl Ferenc, a Párbeszéd tagja, akit Botka az újbalos közgazdaságtudomány legjelesebb hazai képviselőjének nevezett. Ha ők nyernek, a tehetőseknek többet kell tenni a közösért, erről szól a "Fizessenek a gazdagok!" program.

a Párbeszéd tagja, akit Botka az újbalos közgazdaságtudomány legjelesebb hazai képviselőjének nevezett. Ha ők nyernek, a tehetőseknek többet kell tenni a közösért, erről szól a "Fizessenek a gazdagok!" program. Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. A szövetség szerinte a hazai civil társadalom legnagyobb közössége mintegy 1500 helyi szervezettel több mint 700 településen.

a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. A szövetség szerinte a hazai civil társadalom legnagyobb közössége mintegy 1500 helyi szervezettel több mint 700 településen. Botka bemutatta két képviselő-jelöltjét is, akiknek indulását szimbolikusnak gondolja. Rója István, a makói József Attila Gimnázium igazgatója, akit "elbocsátott a Fidesz, mert ő és iskolája elsőként csatlakozott a miskolci tanárok kockás inges akciójához. Illetve a kalocsai körzetben induló Angeli Gabriella, aki egy civil összefogással, annak élén 2014 őszén legyőzte a Fideszt.

A sorból feltűnően hiányzott Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, aki tudomásunk szerint kapott meghívót a rendezvényre, de végül mégsem ment el. Az Együtt programbemutatóján viszont megjelent. A kis pártokból válogatott csapat mindenesetre a következő időszakban lépéskényszerbe hozhatja a kis pártokat, hiszen kezdeniük kell azzal valamit, hogy a politikusaik végső soron Botka mellé álltak.

Gyurcsány kormányzása ügyetlen és elvtelen volt

Botka csapatában láthatóan nincs DK-s, ami nem meglepő az utóbbi hónapok történései alapján. Botka most is üzent Gyurcsánynak, és világossá tette, hogy nem hajlandó kiegyezni vele. "Megértem azokat, akik 2010-ben Orbánra szavaztak, mert csalódottnak érezték magukat,

a gazdasági válságot csak súlyosbította az ügyetlen, de főleg elvtelen kormányzás

- mondta Botka László Gyurcsányra utalva. Pedig a DK - a pénteken lezárult pártszavazásával - egyértelművé tette, hogy csak úgy köt szövetséget, ha Gyurcsány rajta lehet a listán.

Gyurcsánynak szólt feltehetően az az üzenet is, bár Botka nem mondott nevet, hogy szerinte nem minden ellenzéki párt akarja leváltani a kormányt, "hanem saját politikai túléléséért küzd". "Ha valóban a kormányváltás lenne a céljuk, akkor azzal is tisztában lennének, hogy ez csak és kizárólag szövetségben lehetséges" - mondta.

Nem meglepő ezután, hogy Gréczy Zsolt DK-szóvivő a Botka-beszéd befejezésének pillanatában kiadta " Botka a győzelem helyett a vereség forgatókönyvét hozza" című közleményét. Ebben Gréczy azt írta, hogy az MSZP-s miniszterelnök-jelölt

beszéde azt bizonyítja, hogy eddigi kudarcát beismerni, korrigálni még most sem képes.

Hiába vannak szép mondatok, programelemek a jövő Magyarországáról, ha ahhoz pártján kívül senkit nem tud megnyerni.

Ne adjunk negyedik esélyt Orbánnak!

Botka Orbán Viktor kormányzását is erősen kritizálta. Szerinte az Orbán-kormány tudatosan taszította kilátástalanságba az országot, leépítette a demokráciát, megszállta a gazdaságot, "lerabolta az országot". "Ne adjunk Orbánnak negyedik esélyt!"

Szerinte ha Orbán marad hatalmon, akkor "hazánk évtizedekre a vesztesek közé kerül és lemondhatunk maradék szabadságjogunkról is".

Orbán Viktor legsúlyosabb bűne, hogy gerinctelenné és alattvalókká akarja tenni a magyarokat.

Azzal, hogy azt üzeni: ha hűen szolgálod a hatalmat, nem kell betartanod a törvényeket." Botka szerint ha valaki nem akar beállni a sorba, számíthat arra, hogy nem hagyják majd boldogulni, és nem marad más választása, mint elhagyni ezt az országot.

Botka arról beszélt, hogy ő a "vidéki, tisztességes, dolgos emberek pártján áll". Majd megígérte, hogy az ő kormánya "nem fog urizálni, nem fogja rázni a rongyot és nem fogja kutyába venni a magyarokat".

"Igazi baloldali fordulatot akarunk" - mondta Botka, aki megismételte korábbi ígéreteit is. Eszerint visszaadnák a 13. havi nyugdíjat, megdupláznák a nyugdíjminimumot és jelentősen megemelnék a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat.

Botka László közölte, pártjával a kiábrándultakat, a csalódottakat és az elégedetleneket képviselik. "Helyrehozzuk mindazt, amit az elmúlt 16 évben a politikusok elrontottak." Botka szerint az igazi szociáldemokrata programjuk a többi közt a szegények felemelését, a nyugdíjak emelését, az iskolák, a kórházak színvonalának javítását célozza.

Az Együtt önálló programot mutatott be

Eközben délelőtt más helyszínen persze az Együtt bemutatta a saját, 491 pontból álló választási programját. Juhász Péter pártelnök a program bemutatóján párttagok és szimpatizánsok előtt az MTI szerint azt mondta, hogy Magyarországot nem olyannak képzelik el, mint amilyen most, "valóban fejlődő, európai államot akarnak, amely szerethető, békességet hoz, és ahol minden ember egyformán jól érzi magát". Arra készülnek, hogy jövőre leváltják a miniszterelnököt -- mondta Juhász.





Az ellenzéki párt legfontosabb ígéreteit Juhász Péter foglalta össze.

Igazságos családtámogatást vezetnének be: mivel minden gyermeket egyenlőnek tartanak, azonos esélyeket biztosítanának. A "rabszolgákat" kitermelni próbáló "Orbán-féle oktatáspolitika" helyett önálló gondolkodásra nevelnének, szabad iskolákban. A szabad tankönyvválasztáson túl tandíjmentessé tennék a felsőoktatást is. Sokkal többet költenének az egészségügyre, modern kórházi körülményeket teremtenének, megállítanák az orvosok, ápolók elvándorlását. Minél előbb bevezetnék az eurót. Szorosan együttműködnének az Európai Unió országaival.



Szigetvári Viktor szintén felsorolt néhány ígéretet. Úgynevezett apahónapokat vezetnének be, hogy a férfiak is kivegyék a részüket a gyermeknevelésből. Társadalmi vitát kezdeményeznének az eutanázia aktív és passzív formájának szélesítéséről.



Az Együtt rendezvényén a Párbeszéd két társelnöke, Karácsony Gergely és Szabó Tímea is részt vett.