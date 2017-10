Kedvezményt ad a kormány a CEU-nak, módosítják a törvényt

Módosítják a felsőoktatási törvényt: egy évvel meghosszabbítják azokat a határidőket, ameddig a nálunk működő külföldi egyetemeknek teljesíteniük kell a lex CEU-nak nevezett módosítás által megszabott új feltételeket, jelentette be Trócsányi László igazságügyi miniszter. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi nemzetközi konfliktust kiváltó ügyben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása, a Velencei Bizottság éles kritikája után a kormány mégis kedvezményt ad a CEU-nak.

Az igazságügyi tárca módosító javaslatot nyújt be a törvényhez. Ha ezt elfogadják, 2018. január 1. helyett a CEU-nak 2019. január 1-jéig kell megfelelnie az új feltételeknek, mondta Trócsányi László.

Trócsányi ugyanakkor kitartott amellett, hogy „a felsőoktatási törvény tavaszi módosítása kiszámítható, világos, és mindenki számára teljesíthető feltételeket szabott”. Ezek a feltételek minden Magyarországon tevékenységet végző felsőoktatási intézményre, így a CEU-ra is vonatkoztak, tette hozzá. Az igazságügyi miniszter szavai szerint

az egyre fokozódó külföldi, minden érdemi jogi érvet nélkülöző nyomásgyakorlás ellenére a kormány továbbra is kitart amellett, hogy a magyar jogszabályok mindenkire nézve kötelezőek, még a Central European Universityre is.

A tavasszal sürgősséggel módosított felsőoktatási törvényben két új feltételt határoztak meg az EU-n kívüli külföldi egyetemek magyarországi tevékenységére:

szülessen államközi megállapodás a magyarországi működésükről;

legyen külföldön is székhelyük, ahol államilag elismert, tényleges képzést folytatnak.

A nálunk működő egyetemek között egyedül a CEU volt az, ami az Egyesült Államokban nem végzett oktatási tevékenységet, ezért nem volt egészen alaptalan az a feltételezés, hogy az egész törvénymódosítás a CEU ellen irányult. A törvény ráadásul rendkívül szűk, szinte teljesíthetetlen határidőt szabott az új kritériumok teljesítéséhez.

Azóta történt előrelépés az ügyben. A magyar kormány előrehaladott tárgyalásokat folytatott New York állam vezetésével a CEU itteni működésének elismeréséről, a CEU pedig előzetes megállapodást kötött a New York államban működő Bard College-dzsal, hogy ott folytathasson oktatási tevékenységet, azaz ott legyen amerikai székhelye.

Ha a tárgyalások eredményre vezetnek, és a magyar kormány és New York állam közötti oktatási megállapodást ratifikálják, azzal még csak az egyik feltételt sikerül teljesíteni. A CEU amerikai képzéseihez ezután meg kell szerezni a minőségi elismertetést (akkreditációt) New York államban, ami időbe telhet. A határidő meghosszabítása most lehetőséget nyújt erre.

Korábban az Európa Tanács tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság azt jelezte, hogy problémás a magyar jogszabály. Azt elismerték, hogy a magyar szabályozás megfelel a bevett európai gyakorlatnak, és az államoknak jogukban áll szabályozni a területükön működő külföldi felsőoktatási intézményeket. A Velencei Bizottság ugyanakkor azt javasolta: a törvénymódosítás hatálya alól vonják ki az országban már jelen lévő egyetemeket (így a CEU-t is). Ebben az ügyben múlt hét pénteken tárgyaltak a magyar kormány képviselői a Velencei Bizottsággal.

A magyar igazságügyi tárca szerint ez utóbbi elvárás egyenlőtlen helyzetet idézne elő a jelenleg Magyarországon működő, illetve hazánkban később oktatási tevékenységet megkezdő külföldi felsőoktatási intézmények között. A minisztérium azzal is érvelt, hogy bár a magyar törvénymódosítás számos, Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményt érint, az előzetes vélemény mégis szinte kizárólag a Central European University (CEU) helyzetére fókuszált.

Trócsányi ezért hangsúlyozta most újra és újra, hogy a tavaszi magyar törvénymódosítás minden itt működő külföldi egyetemre vonatkozik. Példát is említett, hogy más felsőoktatási intézmények teljesíteni tudták határidőre az új feltételeket. A tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg a magyar kormány és a Maryland állam közötti megállapodás, ami lehetővé teszi Magyarországon a McDaniel College működését. Trócsányi ugyanakkor azt nem említette meg, hogy a McDanielnek a CEU-val ellentétben már volt székhelye az USA-ban.

Trócsányi szerint a kormány a megállapodásban hisz, majd nem mulasztotta el megjegyezni, hogy

az eddigi 2018. január 1-jei határidő láthatóan elegendő volt azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek a felesleges politikai vita és a konfliktus helyett a megállapodást érdemben keresték.

Ehhez még egyszer szögezzük le: nálunk működő többi, EU-n kívüli felsőoktatási intézménynek már volt kinti székhelye, így nekik csak egy új feltételt kellett teljesíteniük, míg a CEU-nak kettőt.

Az Európai Bizottság által megindított kötezettségszegési eljárást a magyar kormány teljes mértékben jogi, szakértői vitának tartja, mondta Trócsányi László. Ebben az ügyben folyik a párbeszéd, és bíznak abban, hogy a Bizottság megfontolja a magyar kormány jogi érveit .