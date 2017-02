Miért araszolnak a budapesti villamosok?

Három fő problémát találtak:

Rengeteget kell állni a lámpáknál, mert nem a villamosokra szabott a lámpaprogram, tele vannak a pályák sebességkorlátozásokkal Alacsony a megengedett sebességhatár Sok a felesleges megálló, sokszor párhuzamos buszközlekedés mellett

Példa a Nagykörút

A táblázatban különböző német városok hálózatait hasonlították össze a budapestivel:

Forrás: MKK-blog

Szembetűnő a lemaradás: míg a legtöbb városban 20 km/h felett van a teljes hálózat átlagsebessége, addig Budapesten ezt mindössze az 1-es vonal átlaga haladja meg. Mindezt úgy, hogy az elmúlt 10 évben rengeteg pályafelújítás történt a városban, a legnagyobb sebességkorlátozásokat megszüntették. A blog szerint a bajt az elavult szabályozástechnika és az autókra hangolt közlekedési lámparendszer okozza.

Azért pályák sem mindenhol tökéletesek még. A Közlekedő Tömeg pénteki Facebook-bejegyzése szerint napközben kellett leállítani a villamosközlekedést az Orczy térnél, a hivatalos tájékoztatás szerint pályahiba miatt. A sínek a környéken borzalmas állapotúak, beavatkozás nélkül csak idő kérdése volt, hogy teljesen járhatatlanná váljon a pálya. Képük még decemberben készült:

Megoldás: A villamosokat előnyben részesítő nagykörútihoz hasonló lámpaáthangolás több helyen.

Alacsony az 50 km/h megengedett legnagyobb sebesség

A blog szerint bár a KRESZ valóban előírja, hogy a villamos legfeljebb 50-nel mehet, de az az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedő villamosokra vonatkozik, a nem úttestbe építettre (ilyen is van sok) nem.

Németországban teljesen általános az 50 km/h feletti sebesség, a villamos építési és forgalmi szabályzat, a BOStrab ráadásul 70 km/h-ig még biztosítóberendezés kiépítését sem teszi szükségessé. Ahogy mennek is: Hannoverben, Stuttgartban, vagy Kölnben a felszíni szakaszokon is teljesen normális dolog a 70 km/h, de még a kisebb hálózatokon is engedik legalább a 60 km/h sebességet. Nyilván ott, ahol erre a pálya alkalmas, illetve ahol 500 méternél nagyobb megállótávolságok vannak - ahogy mondjuk az 1-es villamos vonalán szinte végig, írják.

Megoldás: Egyértelmű szabályozás szerint engedett magasabb sebesség, ahol a pálya alkalmas.

Felesleges megállók

Budapesten szintén alapdogmának tűnik, hogy a villamosnak minden utcasarkon meg kell állnia, pedig ez számos helyen korántsem indokolt, írja a blog. Nagyobb problémát jelent az a három hosszú szakasz, ahol a villamos igen sok, hosszabb távon utazó embert szállít, és színvonalas párhuzamos buszközlekedés is van, a kötöttpályás járművek mégis minden bokornál megállnak:

Hűvösvölgyi vonal

Soroksári út környezete

Kőbányai út

Megoldás: csökkenteni a megállók számát, ahol lehet.

A részletesebb elemzést a blogon olvashatja ide kattintva.