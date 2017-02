Hat ábra, amiből kiderül, miért jobb a bécsi tömegközlekedés, mint a budapesti

Folyamatosan nő a tömegközlekedők száma is: rekordszámú, utasa volt 2016-ban a bécsi BKV-nak, a Wiener Liniennek. Valamit tudhatnak az osztrákok, ezért összehasonlítottuk a bécsi statisztikát a budapestivel. Ez jött ki:

Hozzá kell tenni, hogy a bécsi éves bérlet azért is nagyon vonzó, mert lehet fizetni havi átutalással vagy csoportos beszedéssel is, épp ezért havi bérletet szinte senki sem vesz. Volt ilyen terv korábban a BKK-nál is, elenyészett. Pedig valószínűleg sokan igénybe vették volna.

A bliccelést nem teljesen egyformán számolja a két cég: Bécsben a jegyellenőrök 6,6 millió utast ellenőriztek tavaly, akik közül 113 ezer, vagyis 1,7 százalék bliccelt. Budapesten a BKV a bliccelők számának a teljes hálózatra vetített átlagát vette.