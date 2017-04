Kiderült: két és fél évig lesz lezárva a Lánchíd

Gyorsan növekszik a közeljövőben várható lánchídmentes hónapok száma: múlt heti közgyűlési tudósításunkban még azt silabizáltuk ki az előterjesztésből, hogy másfél évig lesz lezárva a Lánchíd a felújítás miatt. Erre rákontrázott az Origo.hu azzal, hogy két év lesz az a másfél év.

Majd mikor hivatalosan is feltettük a kérdést a városházának, a következő választ kaptuk:

a kivitelezés tervezett átfutási ideje két és fél évre tehető.

A lánchíd az építkezés teljes ideje alatt, tehát két és fél évig le lesz zárva a gépjárműforgalom elől. Összehasonlításképpen: a Margit hidat – amit a felújításkor hosszában ketté kellett vágni –, annak idején 2 év 4 hónap alatt sikerült befejezni.

A hivatalos menetrend ezek szerint a következő: 2017. június 1-jén elindítják a közbeszerzési eljárást. Ennek vége ugyan „az eljárás esetleges jogorvoslatai miatt előre nem meghatározható”, de jó eséllyel szeptembertől megkezdődhet a munka. Az átadás pedig a két és fél éves építkezést alapul véve 2020 tavaszán lehet.

A két és fél évig tartó 22,33 milliárd forintos rekonstrukció a következő elemeket tartalmazza:

a közúti pályalemez teljes elbontását és újjáépítését,

mindkét oldalon a gyalogos járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését,

a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét,

a gyalogos korlátok műemléki felújítását,

a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését,

a Duna-meder szükség szerinti rendezését,

a hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítését,

a hídfő lépcsőinek átépítését,

a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.

A hídfelújítással egy időben felújítják a Váralagutat is. Az Alagútban az úttesten kerékpársávot festenek fel. Sőt, átépítik a Clark Ádám teret is, ahol a körforgalom mérete csökken, a gyalogosnak viszont több helyük lesz, és az úgynevezett gyalogosterek új díszburkolatot is kapnak.

A Lánchíd hídfője felőli oldalra új gyalogátkelőhely kerül, ezzel a teljes Clark Ádám tér mind a négy negyede átjárhatóvá válik. A pesti hídfőnél teljesen új aluljárórendszert építenek. Ez egy korábbi terv, de valami ilyesmiről lehet szó az aluljáró átalakításakor:

És most nézzük, hogy a két és fél évig tartó 22,33 milliárd forintos rekonstrukció milyen elemeket nem tartalmaz:

nem lesz zöld park, nem lesz több sétány vagy egyszerűsített közúti felhajtás a Széchenyi téren (mint a fenti látványterven). Autósok: * Kerékpárosok: * Gyalogosok: *

Kerékpárosok: Gyalogosok: nem lesz sem gyalogoshíd (tömegközlekedéssel), sem csökkentett, egyirányú forgalmú a Lánchíd . Autósok: * Kerékpárosok: * Gyalogosok: *

hiába bontják el és építik újra a gyalogos konzolokat (tartószerkezetet), nem szélesítik ki a járdát egy korábbi javaslatban foglaltak szerint . (Pedig a gyalogosok és kerékpárosok egyszerűen nem férnek el már a szűk járdafelületen.) Kerékpárosok: * Gyalogosok: *