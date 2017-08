Megégett egy nő lába a buszon, savval önthették le az ülését

Egy nő egy hete megégette a lábát a 31-es buszon, mert valamilyen maró anyaggal önthették le az ülést, amelyre ráült, ezért perelni készül – írja a 24.hu BKV-Figyelő blogja. Egy olvasónk szerint más hasonló eset is történt a héten egy másik buszon.

A 31-es buszon még augusztus 15-én este történt a baleset. A Kornélia nevű nő a BKV-Figyelőnek küldött levelében azt írja, az Örs vezér terétől utazott Árpádföld irányába, és a buszra felszállva leült az egyik ülésre.

Elindult a busz és kb. 10 perc múlva egy iszonyatos égő érzést éreztem a jobb combom felső részén, hátul, ott, ahol érintkeztem a kárpitos üléssel.

"Felálltam, odanyúltam és éreztem, hogy nedves, egyértelművé vált, hogy a kárpit szennyezett volt valamilyen maró anyaggal, ami olyan sérülést okozott, hogy a combom egy nagy területen úgy megégett, hogy a felső hámréteg leégett róla" – írta a nő.

Fotó: bkvfigyelo.24.hu Az utas sérült lába a baleset után, majd egy héttel később.

A levélből kiderül az is, hogy a sérülés még egy hét után se gyógyult be, Kornélia nem tud aludni a fájdalmaktól, és a munkából is kiesik, ezért kártérítésért perelni fogja a BKV-t. A cégnek egyébként az eset másnapján tett panaszt. A BKV-Figyelő megkereste a céget, a BKV szerint a bejelentést valóban megkapták, az emiatt indított vizsgálat folyamatban van.

Több hasonló eset is történt?

A fenti ügytől függetlenül egy olvasónk arról számolt be, hogy az ő ismerőse is égési sérülést szenvedett egy buszon.

A levél szerint az eset ezen a héten történt egy Budaörsi buszjáraton. Az illetőnek, aki az állítólag leöntött ülésre ült, a folyadék pár perc után kimarta a nadrágját és a bőrét. Mikor ezt észrevette, állítólag jelezte a vezetőnek, aki meg is állt, és mentőt hívott.

Megkérdeztük a BKV-t, hogy valóban megtörtént-e ez az ügy, illetve tudnak-e ilyesmiről, és hogy előfordultak-e további hasonló esetek az utóbbi időben. Amint választ kapunk, megírjuk.