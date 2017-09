Elérhetetlen külföldről a bkk.hu

Több olvasónk is jelezte, hogy külföldről nem elérhető a bkk.hu. Az oldal a Budapestre utazó külföldieknek is fontos, akik például a reptértől meg szeretnék tervezni az útjukat, sőt a külföldről hazaérő magyaroknak is jó, ha tudják, mikor indulnak a buszok.

Nem elérhető az oldal - Olvasónk fotója

Megkerestem a BKK-t, mi az oka, hogy a honlap nem elérhető, és hogy terveznek segíteni ezen.

A válasz szerint az elmúlt időszakban a BKK weboldalai iránti informatikai támadások szükségesé tették, hogy az eléréseket bizonyos esetekben korlátozzák. Jelenleg a támadásokat elemzik, illetve finomhangolják a védelmi rendszereket.

A BKK szerint azonban a FUTÁR mobilalkalmazás és a webes utazástervező továbbra is elérhető, így az utazások megtervezhetők, a szolgáltatás biztosított.

Lassan el kell készülnie a nyáron bebukott és visszavont online jegyértékesítési rendszer fejlesztett változatának is. A T-Systems őszre ígérte, hogy új platformra kerül az e-jegyrendszer.

A T-Systems elismerte, hogy a rendszernek voltak hiányosságai, és ezeket ki kellett javítani, ezért a csapatuk folyamatosan dolgozik a rendszer továbbfejlesztésén. A szolgáltatás ellen indított online támadáshullám miatt néhány nap után fel kellett függeszteni a webshop működését.

A Közlekedő Tömeg megtalálta a nyáron bevezetett online bérlet utolsó érvényes példányát: szeptember 12-én, éjfélkor járt le. Az egyesület meg nem erősített információi szerint a BKK holnaptól a jegyellenőröktől is bevonja az ellenőrző készülékeket.