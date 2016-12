178500 forintra emelik a gyed plafonját

Ismertette a csokhoz kapcsolódó legfrissebb adatokat és a családtámogatási rendszerben várható változásokat kedden Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Azt mondta: a csok 2015. júliusi bevezetése óta 34 500 család részesült támogatásban, ami összességében 81,5 milliárd forintnyi támogatást jelentett. Az államtitkár szerint a novemberi, lezárt adatból az is látszik, hogy az utolsó hónapban újabb 10 százalékkal emelkedett a támogatottak köre.

A támogatás fele nagycsaládosokhoz került, illetve olyanokhoz, akik még nem nagycsaládosok, de vállalták, hogy 3 gyerekük lesz. Azok között a családok között, akik eddig megkapták a 10 millió forintot, 82 százalékot tesz ki az utóbbi csoport, vagyis többségben vannak azok, ahol még nem születtek meg a gyerekek. Az államtitkár szerint 4500 olyan család volt, amely a csok mellett - összesen 19 milliárd forint értékben - áfa-visszatérítésben is részesült.

Novák Katalin azt mondta: a programra 2017-ben az eddiginél is több pénzt terveznek fordítani. A költségvetésben 211 milliárd forintot rendeltek ehhez, de ez egy felülről nyitott előirányzat, ha még ennél is nagyobb lesz az igény, akkor az ígéret szerint azt a pénzt is elő fogják teremteni.

Az államtitkár közölte, hogy 2017-től a kétgyerekesek adókedvezményét emelni fogják, ami éves szinten 60 ezer forintot jelenthet nekik.

Változás lesz az első házasok adókedvezményénél is: január elsejétől már két évig lehet majd igénybe venni a havi 5 ezer forintos kedvezményt, függetlenül attól, hogy megfogan-e az első gyerek ebben az időszakban.

2017-től további változás lesz az államtitkár szerint, hogy a minimálbér emelkedésével párhuzamosan emelkedik a gyed plafonja is, a jelenlegi 155 400 forintról 178 500 forintra. Ez 84 ezer gyerekes szülőnek jelent többlettámogatást, mondta.