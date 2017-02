Parragh: Aljas volt az olimpiás népszavazási kezdeményezés

Minden gazdasági mutatónk pozitív, fenntartható – mondta el Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitó rendezvényén, ahol rajta kívül beszédet tartott Matolcsy György, Varga Mihály és Orbán Viktor is.

Parragh, az MKIK elnöke azt mondta: a rendezvény előtt mindig szokott egyeztetni Orbán Viktor kormányfővel, és most arra jutottak, hogy csak jó dolgokról tudnak majd beszámolni. Úgyhogy arról szónokolt, hogy „remek állapotban vagyunk”, vagy hogy „most jó, és ezt kell fenntartani”. Kicsit mondjuk kár, hogy olyan sokan mennek el, hogy nem jó az oktatás, illetve hogy az unió nem engedi gyorsan kiosztani az összes pénzt.

Azt is megtudtuk tőle, hogy aljas volt a népszavazási kezdeményezés, olvasott tanulmányokat, amelyekből az derült ki számára, hogy a beruházások döntő részét úgyis meg kell csinálnunk. (Igaz, Lázár János ennek pont az ellenkezőjéről beszélt legutóbb.)

Izzad már a tenyerük a 4 ezer milliárd morzsáiért Az MKIK orosz-magyar tagozata már nagyon készül a paksi bővítéssel kapcsolatos építkezéskre, minden vállakozót keresnek épp, aki be tudna csatlakozni ebbe - mondta el az előadások után Parrragh . Szerinte "nem létezik olcsóbb energia az atomenergiánál", ezért kell a paksi bővítés. Valószínúleg csak a végső önköltségi áramárra gondolhatott, mivel az semmilyen projekt megtérülésénél nem mindegy, hogy végül mennyibe kerül az egész befektetés.

Matolcsy György, a jegybank elnöke szerint ekkora sikerekre alig volt példa az elmúlt százötven évben. Ráadásul jött egy újabb fordulat az előző három mellé, ez a „felzárkózási fordulat”. Előtte volt három másik fordulat, ezek hozták az EU legsikeresebb gazdaságpolitikáját.

Örömét fejezte ki, hogy az MNB 2013 óta nyereséges, és hogy a bruttó államadósság csökkent. Arról is beszélt, hogy igazából nem is négy fordulat volt, hanem 12, de ezek a monetáris fordulat alá tartoznak. Csökkentették a mérlegüket, például „innovatív monetáris politikával” eladták a devizatartalék jó részét. Most már meg is van az egyensúly és a növekedés, egyetlen gond van csak:

nem vagyunk versenyképesek, alacsony a munkánk hozzáadott értéke, kevés az innováció.

Szerinte közepesen fejlett országokból ritkán lesznek fejlett országok, mert sok minden kell hozzá. A felzárkózási ütemünk pedig nagyon gyenge, erre egy 1991 és 2015 közti ábrát mutatott. Orbán ezért az MNB-t kérte fel, hogy találják ki, mitől leszünk versenyképesek. Matolcsy íratott is egy tanulmányt, ebben van több tucat javaslat, ezeket majd megnézik.

A közmunkát sokan nem szeretik, de „mi szeretjük, mert munka”, illetve „minden jobb ha van, mint ha nincs. Ez nem gazdaságpszichológia, hanem tény, alapvető tény” – magyarázta. Ezt tovább fogják fejleszteni, mondjuk abba az irányba is, hogy minél többen kiléphessenek belőle. Emellett további általános szja-csökkentést szeretne, ami szintén szükséges a versenyképességhez. Ráadásul szerinte tanulásra ösztönöz az egykulcsos adó.

Ezenkívül azt is kiszámolták az MNB-ben, hogy az uniós országok közül mi költjük a harmadik legtöbbet az állami dolgozók bérére. Lassú az építési engedélyek kiadása, majdnem kétszer annyiba kerülnek a lakáscélú hitelek, mint a környéken.

Matolcsy szerint érthetetlen, hogy miért olyan gyenge a magyar diákok matematikai képzettsége, ennek okát meg kell fejteni. A természettudományi végzettségűek aránya is alacsony, ezen is dolgozni szeretnének a jövőben.