Mészáros Lőrinc előbukkant a 33 milliárdos esztergomi vasútfelújításnál is

Mészáros Lőrincről nem csak az tudjuk, hogy okosabb, mint Zuckerberg, vagy hogy az egyik legkevesebbet alvó emlős az univerzumban, hanem azt is, hogy világszinten is ritka gyorsan vagyonosodik, az elmúlt tíz évben például gyorsabban, mint a Facebook. Csak a tech cégekkel ellentétben Orbán falujának polgármesterénél az a siker lemásolhatatlan titka, hogy Isten akaratából rengeteg közpénzt adunk neki, főleg EU-s pénzt.

Most is csak az derült ki, hogy a Jóisten tovább segíti Magyarország mintavállalkozóját, mivel kicsit nehezebben követhetően, de szerepet kapott az Esztergom-Budapest vasútvonal villamosításában is. Ez egy 33 milliárd forintos projekt, amit döntő részben uniós pénzből csinálunk. Eddig pedig azért nem tűnhetett fel, hogy Mészáros innen is jó eséllyel milliárdokat fog kapni, mivel ide alvállalkozóként vették be.

Mindenesetre fajsúlyos alvállalkozó lehet, az R-Kord nevű cége fogja megépíteni a dorogi állomást, miközben fizetünk még neki projektirányításra, távközlési és biztosítóberendezések beépítésére és egy sereg hasonló, szokásos dologra is. Ezt onnan lehet tudni, hogy felvett az OTP-től egy négymilliárdos hitelt erre a munkára még év elején.

Egyébként ugyanaznap kapott még négymilliárdnyi hitelt az OTP-től, arra közbeszerzésre, amit szinte karácsonyra kapott ugyanúgy az R-Korddal: a Pécs-Dombóvár szakasz forgalomirányító-rendszerének 2,5 milliárdos kivitelezésére. Itt nyíltan nyerte a közbeszerzést, ezért ez utóbbit egyébként eddig is tudhattuk.