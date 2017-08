Orbán sógora is feltűnik egy paksi lakóparképítés mögött

Vlagyimir Putyin hétfői villámlátogatása után most már teljesen biztos, hogy célegyenesbe fordul a Paks II. beruházás, az orosz elnök talán még el se ment Budapestről, mikor Szijjártó Péter kijelentette, hogy "a Paks II. atomerőmű építését nem állíthatja meg most már semmi", az építkezés januárban elindul. Az pedig nem csoda, hogy a tízmilliárd eurós orosz hitelből megvalósuló beruházástól a magyar nemzeti tőkésosztály is sokat remél, nem hiába vett nemrég atomerőműveknek dolgozó céget például Mészáros Lőrinc.

Orbán Viktor bizalmas jó barátja mellett pedig most a sógora tűnt fel egy kecsegtető paksi beruházás mögött.

A két új erőműblokk építése évekig eltart majd és sok szakembert vont majd Paksra, akiknek egyelőre nincs még hol lakniuk, azt pedig már érzik a paksi ingatlanosok, hogy az orosz vevők elkezdtek érdeklődni a kisváros lakásai iránt. Ezekre a vevőkre csapna le a Gesztenye Park projekt, amely "Paks jelenlegi legjelentősebb egységes lakópark fejlesztéseként" hirdeti magát magyar, angol és orosz nyelven. A projekt keretében öt épületben összesen 77 lakást építenének föl, 152 parkolóhellyel és 5 üzlethelyiséggel Paks Újváros nevű részén.

A lakóparkot egy bizonyos EPI Első Paksi Ingatlanfejlesztő Kft. kivitelezi, a lakásokat és üzlethelyiségeket pedig két cég, a Centrál-Ing Ingatlaniroda és az Openhouse Ingatlaniroda értékesíti. Az EPI és a Centrál-Ing adataiba és kapcsolataiba mélyedve pedig Lévai Anikó sógorával, Ökrös Imrével, sőt, és unokaöccse, Szeghalmi Márk Ádámmal is találkozni lehet.

Ökrös Imréről, aki korábbi sajtóhírek szerint Lévai Gizella, Lévai Anikó húgának élettársa, először a Cider Alma Kft.-vel kapcsolatban került be a köztudatba, a céggel, amely 3,2 milliárd forinttal tartozott a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak, és amelynek a tartozását végül egy Mészáros Lőrinchez köthető cég fizette ki. A Cider Alma tulajdonosai, Borbély Ferenccel és Puskás Dénes László több cégben is tulajdonostársai Ökrösnek és Lévai Gizella fiának, Szeghalmi Márk Ádámnak. Legutóbb pedig Mészáros Lőrinc egyik megvásárolt cégével kapcsolatban került be a hírekbe Ökrös.

A Centrál-Ing Kft. tulajdonos egy cégben, a Central Fert Kft.-ben, amelynek a másik tulajdonosa Ökrös Imre. A két cég ugyanabba az irodába van bejelentve az Aulich utca 3-ban (ugyanabban az épületben, de egy másik emeleten, mint ahol Kertész Balázs tanácsadó cége is található), és a vállalkozást a taggyűlésen ugyanaz a Kiss Regina képviselte a 2016-os beszámolója szerint, aki a paksi lakásokat áruló Centrál-Ingnek is a tulajdonosa és vezetője. A Central Fert Kft-t amúgy az a Borbély Ferenc alapította, aki a fentebb emlegetett Cider Alma Kft-nek is tulajdonosa, a Central Fert-ben lévő részét pedig látszólag Ökrösnek adta át még 2014-ben.

A kivitelező EPI történetében is lehet találni nyomokat, amelyek pedig Lévai Anikó unokaöccséhez, Szeghalmi Márk Ádámhoz vezetnek vissza. Szeghalmi 2016-ban alapított egy Paks Ház Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. nevű céget egy bizonyos Sebestyén Rolanddal. Ez a cég azóta végelszámolás alatt van, így nem fog profitálni a paksi ingatlanboomból, viszont Sebestyén a Real Rent Kft. nevű cégén keresztül alapította 2016-ban az EPI-t, majd adta át a céget egy bizonyos Amalfi Hungária Kft.-nek.

Szintén Sebestyén alapított egy Atompark Kft. nevű céget még 2016-ban, ami ugyanoda van bejegyezve, mint a tervezett lakópark a paksi Gesztenye utcában. Ebből a cégből Sebestyén ugyanakkor szállt ki, mint amikor az EPI-ben lévő részétől megvált. Sebestyén mellett még egy bizonyos Kovács Gábor is benne volt az EPI-ben, még tovább is, mint Sebestyén Roland, aki pedig 2003-tól 2007-ig tulajdonos volt a paksi lakásokat áruló Centrál-Ing Kft-ben és cégjegyzésre jogosult a Central Fert Kft-ben, Ökrös Imre és Kiss Regina mellett.

