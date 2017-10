Ha ez bejön, nem hoz többé kihűlt pizzát a futár

Idegesíti, hogy hideg a pizza, ráadásul gyakran a futár sem a legkedvesebb? Ezzel többen is voltak így mostanában, sőt olyanok is akadtak, akik emiatt cégalapításba kezdtek. Ráadásul nem is egy társaság vállalkozna a kiszállítási átlagidő lefaragására, hanem rögtön három, így heteken belül már három különféle alkalmazáson keresztül lehet majd futárkodni és étteremként futárt alkalmazni Budapesten. Az appos megoldás a kajafutárok piacán túl a teljes kiszállítási piacot felforgathatja, de ehhez először el kell dőlnie, hogy mit kezd egymással a három cég, ami közül kettő a piacon kívül már a bíróságon is egymásnak feszült.

Az Index óbudai szerkesztőségébe viszonylag gyakran rendelünk ebédet, vacsorát, ám az utóbbi időben már szinte alig van olyan hely, amit szeretünk is, és korábban nem késett botrányosan sokat – a városközpontból a két és fél órás kiszállítás nem ritka, de volt már három óra felett is a kiszállítási idő. Az ilyen csúszásoknál rendre megfogadjuk, hogy az adott helyről nem rendelünk többet, de végül ezek az elhatározások általában csak addig tartanak, amíg rájövünk, hogy már sehonnan nem tudnánk rendelni, és ilyenkor kezdődik minden elölről.

Úgy tűnik, ez nem csak Óbudán jelent problémát, ugyanis a közelmúltban három cég is belevágott a vállalkozásba, hogy a futárpiacot átalakítva lefaragja a kiszállítási átlagidőt.

Ha Budapesten egy óra alatt hoznak ki egy ételt, akkor már nem is csodálkozol, pedig ennél gyorsabban is megoldható lenne a kiszállítás, nekünk az a célunk, hogy ez megvalósuljon

– mesélte Szőke Gergő, a Sendee operatív vezetője arról, hogy miért kezdtek ételfutár-közvetítő alkalmazás fejlesztésébe nagyjából egy évvel ezelőtt. Szőke az Uber marketingmenedzsereként dolgozott korábban, így került be a Sendee csapatába.

Sendee

De nem csak a Sendee alapítóinak jutott eszébe, hogy van hova fejlődnie a budapesti ételszállítási piacnak: Lakatos Tamásnak akkor jött az ötlet, amikor az egyik kedvenc pesti étterméből szeretett volna rendelni, de nem tudott. Egy másfél órás autóút során a fejlesztőként dolgozó nagybátyjával, Szalay Zsolttal ki is találták az alkalmazás és az üzleti modell részleteit, és szintén nagyjából egy évvel ezelőtt el is kezdődött a fejlesztés, aminek a Ridroll nevű alkalmazás lett az eredménye.

Pár hete már a Sendee és a Ridroll is letölthető és működik, így könnyen lehet, hogy már olyan futár hozza ki a fővárosban rendelt ételt, aki az egyik alkalmazást használja. Október elején ugyanakkor egy harmadik alkalmazás is versenybe száll a budapesti piacon: a pécsi Rátkai Tamás és Balog-Farkas Dávid szintén a lassú kiszállítást megunva kezdtek bele a FleetYou nevű futárapp kifejlesztésébe, így az a helyzet állt elő, hogy egymástól függetlenül három cég is nagyon hasonló ötlettel lép piacra rövid időn belül.

Az eddigi tapasztalatok alapján az látszik, hogy van igény a szolgáltatásra, az viszont már egyáltalán nem egyértelmű, hogy az időzítés miatt a győztes mindent visz elve fog érvényesülni, vagy a három cég szépen elfér majd egymás mellett majd a piacon.

Nem lett konfliktusmentes az indulás Bár a cégek hangsúlyozzák, hogy őket nem zavarja a konkurencia, és kizárólag a saját stratégiájukra összpontosítanak, a Ridroll és a Sendee között van egy olyan konfliktus, amit már konkrétan jogi útra tereltek a felek. A konfliktus azzal kezdődött, hogy augusztus elején a Sendee egyik alapítója – aki ekkor még egy étteremnek dolgozott külsős tanácsadóként – és a Ridroll értékesítési vezetője találkozott. A Ridroll értékesítési vezetője a Hummusbar képviselőinek mutatta be az ötletet, ami alapján a Ridrollt tervezték. A Ridroll álláspontja szerint itt még egy szóbeli üzletkötés is megtörtént, de aztán napokkal később a Sendee indulásáról egy olyan közlemény jelent meg, amiben ők az értékesítési vezetőjük szavajárását vélték felfedezni. A Sendee fotóin láttak egy embert, aki a Humusbart képviselte a tárgyaláson, és ekkor jöttek rá, hogy a Sendee alapítói és a Hummusbar tulajdonosi köre között átfedés van. A Ridroll ezért jogi lépéseket tett, mert szerintük a találkozó során jogtalanul megismerték a működésüket. Azt nem árulták el, hogy pontosan mivel gyanúsítják a Sendeet. A Sendee azt elismeri, hogy a találkozón ott volt az egyik alapítójuk is, és hogy ott nem jelezte, hogy hasonló projekten dolgozik, de a cég álláspontja szerint a találkozón nem derült ki semmi konkrétum, sem üzleti tervet, sem alkalmazást nem mutattak, kizárólag egy ötletről beszéltek, semmilyen írásos anyagot nem mutattak vagy adtak át a Ridrollosok. A Sendeet ekkor már egy éve fejlesztették, indulásra készen állt, a közleményt már napokkal korábban véglegesítették, és mivel úgy értékelték, hogy a Ridroll üzleti szempontból értékelhetetlen stádiumban van, megszakították a kapcsolatot a cég képviselőjével. Az ügyet a Sendee is jogi úton akarja rendezni, konkrétan jó hírnév megsértése miatt tesznek jogi lépéseket.

Készülnek a versenyre

Elméletileg az utóbbi helyzet is megvalósulhat, legalábbis van rá nemzetközi példa: az USA-ban sok városban van jelen a piac két nagy szereplője, a Grubhub, valamint az Uber futáralkalmazása, az UberEats is. A cégek nálunk is fel vannak készülve a versenyre, és alapvetően arra számítanak, hogy mindegyikük tud valami olyat mutatni a többiekhez képest, ami sikeressé teszi majd az alkalmazásukat. Ezek az appok alapvetően mind elég hasonlóan működnek: egy algoritmus segítségével a rendszer felajánlja az alkalmazást használó éttermek megrendeléseit a földrajzilag éppen legközelebb tartózkodó regisztrált futároknak, akik egy kattintással elfogadhatják a felkérést, és már mehetnek is az étterembe a kiszállítandó ételért.

Ez a rendszer a cégek szerint az éttermeknek azért jó, mert jelenleg az ételkiszállításban a nap különböző szakaszaiban nagy a különbség abban, hogy mekkora a kereslet a szolgáltatásra. Ebéd- és vacsoraidőben van három-három óra nagyjából, amikor rengeteg a munka, de a maradék időben alig van tennivaló, és emiatt gyakran elég rossz gyakorlatok alakultak ki.

„Hallottunk olyat, hogy futárok pizzásdobozt hajtogatnak vagy árut pakolnak, amikor épp nincs elég rendelés, és ez nem minden futárnak tetszik” – mesélte Szőke Gergő, aki azt is elárulta, hogy a Sendee jelenleg alapvetően inkább a belső budapesti kerületek éttermei számára közvetít futásokat. „Belvárosi területekről terjeszkedünk kifelé, ha például egy pesterzsébeti cég jelentkezik, akkor egyelőre még a türelmüket kérjük, és elmondjuk, hogy amint lesz akkora futárbázis, ami folyamatosan és teljes mértékben lefedi a belső kerületeket, akkor tudunk majd kifelé terjeszkedni” – mondta, azt is megemlítve, hogy eddig 37,5 perc átlagos kiszállítási idejük, ami jó eredménynek számít.

Ebben a cégek egyébként hasonló taktikát követnek, ugyanis

először mindenki a belső kerületekben akar bázist építeni, és innen terveznek tovább terjeszkedni.

Lakatos Tamás is arról számolt be, hogy eddig elégedettek az átlagidejükkel, és úgy tűnik, hogy az éttermek is elégedettek a szolgáltatásaikkal, amire főleg a déli és esti csúcsidőben van nagy szükség. Az alkalmazások nagy előnye ugyanis az éttermek szempontjából, hogy a fix alapdíj és kilométerdíj miatt arányosan ugyanannyiba kerül 5, 20 vagy akár 200 fuvar is, így jelenleg számos étterem használja az appokat arra, hogy a fix futárok mellett csúcsidőben megerősítsék a kapacitásaikat, de olyan étterem is van már, ami csak az alkalmazást használja.

A potenciális felhasználók között Lakatos konkrétan annak az étteremnek a példáját is felhozta, ami miatt az egész ötlet megszületett a fejében: amikor ott arról érdeklődött, hogy miért nem szállítanak házhoz, azt mondták, hogy annyira megégették magukat a futárhelyzettel, hogy soha többet nem is próbálkoznak kiszállítással.

Fleet You

Balog-Farkas Dávid, a Fleetyou egyik alapítója arról mesélt, hogy a felkészülési időben nagyon sok interjút készítettek éttermekkel, és ezek alapján három csoportot különítettek el. Voltak azok az éttermek, ahol azért nem volt kiszállítás, mert túlságosan kockázatos lett volna pénzügyileg belevágni. Volt egy csoport, amely csak csúcsidőben küzdött futárhiánnyal; és voltak a nagy láncok, amelyek akár negyven-ötven futárt is alkalmaztak egyszerre, de ők is nyitottak voltak az együttműködésre.

A Ridroll-alapító Lakatos Tamás azt mondta, ők a futárok megválogatásával akarnak kitűnni a mezőnyből, ugyanis a saját tapasztalata az volt, hogy a futárok gyakran nem voltak túl kedvesek az ügyfelekkel.

Mi úgy gondolkodunk erről az egészről, hogy ez az egész olyan, mintha a futár az étterem pincére lenne, aki nem az étteremben, hanem a megrendelő otthonában szolgálja fel az ételt

– mondta Lakatos, és azt is hozzátette, hogy ezért ők nagyon erősen szűrik, hogy ki futárkodhat az alkalmazásukkal, és a kiválasztás után kollégaként kezelik a futárokat.

Ezenkívül megemlítette: szerinte az is erősségük, hogy a többiekhez képest egy olyan költséghatékony szolgáltatást nyújtanak, ahol az éttermeknek nem ráfizetés a szolgáltatást használni, hanem akár kedvezőbb is azt igénybe venni mint saját futárt tartani. „Az eddigi tapasztalatok alapján azoknál az éttermeknél, ahol teljes mértékében mi szállítjuk a rendeléseket, napi szinten több ezer forintot tudnak velünk spórolni, és a többiekkel ellentétben nem fordulhat elő az, hogy a szállítás ára több legyen, mint ami a rendelt étel blokkon szereplő ára” – mondta.

A táblázatban az alkalmazások oldalán szereplők információk alapján számoltunk utána az áraknak az éttermek oldaláról. Ebből az derül ki, hogy az éttermeknek 3 kilométeres átlagutakkal számolva tényleg a Ridroll szolgáltatása lehet a legolcsóbb (a számolásokban benne van az áfa és a jutalékok is).

Éttermek költsége (forint) FleetYou Sendee RidRoll (50 forintos közvetítői jutalék az éttermeknek megy) Alapdíj 230 279 300+50 Kilométerdíj 172,5 281 75 3 kilométeres út összesen 747 1121 575

Az eltérő árazás miatt ugyanakkor a FleetYou-nál és a Sendeenél még úgy is jobban lehet keresni, hogy a Ridroll a futároktól nem, csak az éttermektől szed jutalékot (bár Lakatos Tamás elárulta, hogy hamarosan emelni terveznek a futárok díjain, így egy 3 kilométeres út esetén már 645 forintot kereshetnek a futárok az alkalmazással). Mindezek alapján egy érdekes ügy lehet majd, hogy a piacon az lesz-e majd sikeresebb, aki az éttermeknek akar tetszeni az olcsóságával, vagy az, aki a futároknak jelent majd jobb választást.

A futároknak a rugalmasság tetszik a legjobban. Lakatos azt is megemlítette, hogy a Ridroll alkalmazása egy futár esetében egyszerre csak egy étterem rendeléseit fűzi láncba, és egyszerre egy futár csak négy kiszállítást vállalhat, ami Lakatos szerint a többi alkalmazással szemben biztosítékot nyújt a nagy késések ellen, illetve hogy az étel melegen érkezzenek meg.

Arra a felvetésünkre, hogy ekkora munkaerőhiány mellett nem kockázatos vállalkozás-e futártoborzásba kezdeni, a cégek egyöntetűen azt mondták: egyelőre nem okoz nekik problémát, hogy új embereket találjanak. Ennek többek között az is az oka, hogy a cégek vállaltan olyanokat is szeretnének bevonni a futárkodásba, akik eddig nem foglalkoztak ilyesmivel.

A munkavállalók hátteréről a legrészletesebben a Fleetyou-s Balog-Farkas Dávid mesélt: ők 2016 szeptemberében kezdték a teszteket, és ekkor már kialakult egy nagyjából 200 fős futárbázisuk.

A jelentkezők nagy része, nagyjából 40 százaléka még tanul, 30 százalék főállás mellett végezné a futárkodást, a maradék 30 százalék pedig már dolgozott futárként

- mondta Balog-Farkas, de a többi cégnél is hasonlóan nagy arányban vannak azok, akik nem dolgoztak korábban futárként. Mindhárom alkalmazást lehet autóval, biciklivel és motorral is használni, bár arról egyelőre nem sok konkrétumot árultak el a cégek, hogy milyen arányban regisztráltak a különféle járművekkel a futárok. Balog-Farkas Dávid viszont megemlítette, hogy már biciklis futárszolgálatok is jelezték, hogy érdeklődnek az alkalmazást iránt.

Többen is említették, hogy jelentkeztek hozzájuk olyan futárok, akik nemrég tértek haza Londonból, illetve az USA-ból. A cégek egybehangzóan a rugalmasságot emlegették, amikor arról kérdeztük őket, hogy mit tudnak arról, hogy a futárok miért őket választják a fix éttermi állásokkal szemben. Szőke Gergő egy pszichológusdiplomával jelentkező futár példáját említette: ő az egyik első jelentkező volt a Sendeenél, aki egy hónapig futárkodott, aztán egy multinacionális cégnél helyezkedett el. Azért választotta ezt a munkát, mert az álláskeresés sok idejét emésztette fel, de emellett szeretett volna megélni is valamiből, és a Sendeevel úgy jutott pénzhet, hogy közben maga oszthatta be az idejét.

Az Uber hibájából is tanulva a cégek jogilag egyértelmű és átlátható megoldások mellett engedik csak a futárkodást az alkalmazás segítségével. A cégek szerződéses viszonyban állnak a futárokkal, akik egyéni vállalkozók. Jelentkezéskor megnézik a leendő futár erkölcsi bizonyítványát, illetve ha a jelentkező motorral vagy autóval tervez futárkodni, akkor a jármű papírjait is.

Ridroll

A rendszerbe csak adószámmal lehet bekerülni: jellemzően katás adószámmal csinálják a futárok, de ez alapesetben havi 50 ezer forint fix adó (egyetemisták esetében 25 ezer forint), amiben a tb és mindenféle járulék már benne van; ha céges adószámot hoznak, azzal is lehet regisztrálni. A cégek azt is megemlítették, hogy munkavállalói oldalon a rendszer átláthatósága nagy előny lehet, ugyanis jelenleg a budapesti futárpiac adózási szempontból eléggé szürkezónának tekinthető, az appok elterjedése viszont fehérítő hatással lehet a piacra.

Nem állnának meg az ételnél

Az újonnan induló cégeknek tehát egyelőre a budapesti piacon kell majd helyt állniuk, ugyanakkor minden cégnek vannak már hosszabb távú tervei is, amik más piacokat is jelentősen felforgathatnak. „Az Amazon-alapító Jeff Bezos is könyvekkel kezdte, de neki volt egy olyan elképzelése, hogy a neten a minden boltját akarja megcsinálni” – mondta Szőke Gergő, aki szerint komoly potenciált jelent az alkalmazásban, hogy ha megvan a futárbázis, akkor onnantól kezdve ételen kívül más fajta kiszállításban is lehet gondolkodni.

„Ha például egy szerződést akar elküldeni az ember, gyakran megváratják, de más futárszolgáltatásoknál is gyakori, hogy a sürgős küldeményt nem megfelelő prioritással kezelik”. Szőke szerint így azért is fontos, hogy elkezdjenek más piacokban is gondolkodni, mert akkor a rendelések esetében a kiugrásokat ki lehet simítani, így

reggeltől kezdve lesz olyan mennyiségű megrendelés a rendszerben, ami nagyon hatékonnyá teszi majd a futáros alkalmazásokat más megoldásokhoz képest.

De nem csak a Sendee gondolkodik ilyesmiben: a Ridrollnál és a Fleetyou-nál is látják a potenciált a többi kiszállítási piacban. Ezenkívül azt is emlegették, hogy vidéki városokban is nagy érdeklődést tapasztaltak az éttermek részéről, másrészt pedig hosszabb távon a nemzetközi terjeszkedést sem zárták ki. Ehhez azonban először el kell dőlnie, hogy a három hasonló profilú cég meg tud-e maradni együtt a piacon.

A cégek egyelőre optimisták, és nem a konkurenciával foglalkoznak, hanem az saját házuk táján igyekeznek mindent rendbe rakni. „A futároktól senki nem vár kizárólagosságot, ezért ha én futár lennék, felraknám a telefonomra mindhárom alkalmazást, és aztán azt választanám, amelyiken a legtöbb megrendelés van. Szerintem az éttermek is ugyanúgy ki fogják próbálni az összes appot, és eldöntik majd, hogy melyik tetszik nekik a legjobban” – mondta Balog-Farkas Dávid.