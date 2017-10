Magyar Nemzet: csődközelben a Csíki Sör

Súlyosan eladósodott és csődközeli helyzetben billeg a Lixid Project SRL, a Csíki Sör márkanevű termékek romániai gyártója, értesült a Magyar Nemzet. A lap szerint igen durván mellélőtték a magyarországi terjeszkedés stratégiáját: hiába bővítették négyszeresére az egyébként is nagyobbnak számító gyár kapacitásait, nem különösebben kellett nálunk a termék az embereknek.

Ráadásul már előtte is szorultabb helyzetből próbálhattak előremenekülni. Tavaly a cégnek 16 millió eurós (csaknem ötmilliárd forintos) adóssága volt, miközben 1,6 milliós, azaz nagyjából félmilliárd forintos veszteséget termelt.

A félrement elképzeléseket mondjuk fűthette, hogy egyes magyarországi politikusok látványosan elkezdtek lobbizni a cégért. A leglerősebben Lázár János tolta a céget, a miniszter "a végletekig elszánt" volt a "kiszolgáltatott kis szereplő" minden eszközzel való védelmezésében. Semjén Zsolttal még törvényjavaslatot is beadtak, hogy egy névhasználati vitában megpróbálják Magyarországon fenyegetni a Heinekent, ami egy névhasználati vitában épp a Lixid Project SRL ellenfele volt Romániában.

Emellett volt még egy igen izgalmas fideszes-jobbikos bojkott is a versenytárs Heineken ellen. Miközben például Salamon Zoltán, a "hungarikum bizottság" erdélyi tagja, a Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa szerint ez az újabb sörmárka a székelyek identitását jelképezte már.

Miután nem kellettek nálunk igazán ezek a sörök, az egyik tulajdonos, Lénárd András arról kezdett panaszkodni, hogy "árháborút indítottak ellenük" más gyártók, ezért kudarcos a terjeszkedés. Végül arra jutottak, hogy kis mennyiségeket fognak nálunk házhoz szállítani, akár már egy rekeszzel is. Lénárd akkor úgy gondolta, hogy "ez a kereskedelem jövője", még akkor is, ha ők "pionírok", akiknek "mindig nyílvessző van a hátukban".

Most sem jöhetett be ez a fajta pionírkodás, a lap szerint magyar bankoknál, köztük állami bankoknál is lobbiznak épp Lénárdék újabb pénzekért. Információik szerint legkésőbb tavaszra ugyanis a jelenlegi veszteségességi szint mellett biztosan elfogy a pénzük, és bedől a vállalat.