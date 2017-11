Nem rendelt még ajándékot? Már elkésett!

A tavalyi káosz után a webkereskedők, a futárcégek és a Magyar Posta is készülnek rá, hogy elég kapacitásuk legyen lebonyolítani a várakozások alapján idén újra rekordot döntő online rendelések jelentette forgalmat. Ennek ellenére csúszásokra idén is lehet számítani: a külföldi rendelések novemberben már kockázatosak lehetnek. Ráadásul úgy tűnik, hogy ez az utolsó karácsonyi szezon, amikor még ingyen szállítanak a webshopok.

Bár a csomagküldési piac szereplői - a webkereskedők, a logisztikai cégek és a Posta - tanultak a tavaly novemberben kezdődő, majd karácsony előtt tetőző káoszból, úgy tűnik, hogy idén ennek ellenére sem lehet majd arra számítani, hogy az összes rendelést zökkenőmentesen fogják házhoz szállítani.

Ennek lényegében három fő oka van: az egyik, hogy az e-kereskedelem bőven a teljes kiskereskedelem teljes növekedése felett bővül az utóbbi években, ez jól látszik az ábrán is.

Adott tehát a növekvő kereslet, amit egyébként rendre alul is becsülnek év közben, és ehhez jön hozzá, hogy a kiskereskedelemben az év utolsó pár hónapjában koncentrálódik ez az évek óta növekvő kereslet. A harmadik ok pedig az, hogy miközben a forgalom egyre nő, az ezt kiszolgálni képes rendelkezésre álló munkaerő egyre nagyobb mértékben hiányzik az országból.

Tavaly éves átlagban rekordszinten nőtt az e-kereskedelem, és Kis Gergely, az e-kereskedelem trendjeit is kutató eNet ráadásul azt is elárulta az Indexnek, hogy

a kereskedők arra számítanak, hogy idén újabb rekord születhet.

A piacot szintén követő GKI Digital becslései alapján összesen 18-19 százalékkal nagyobb lehet idén az elektronikus kereskedelem forgalma, mint tavaly, miközben a teljes kiskereskedelem csak pár százalékot nő. Ráadásul ez a forgalom egyáltalán nem oszlik meg egyenletesen az év egészében.

Az emberek nagyjából október végétől kezdve kezdenek el költeni, a november végi Black Friday megdobja a forgalmat, ami innentől kezdve csúcson marad karácsonyig. Az eNet becslései szerint novembertől december 15-ig a teljes forgalom 23-24 százaléka szokott realizálódni, de vannak olyan termékkategóriák is, amikben akár a forgalom 50-70 százaléka is ebben az időszakban bonyolódik. Ilyennek számít például a könyv, a játék, a ruha, és a szórakoztatóelektronikai termékek is.

Madar Norbert, a GKI Digital üzletvezetője szerint a csúszásokat jelentős mértékben az okozza, hogy amíg korábban az év utolsó három hónapja volt forgalmasabb időszak, ebből a három hónapból mostanra inkább már egy hónap lett, mivel sokan megvárják a Black Friday-t a nagyobb értékű költésekkel.

Tavaly karácsony előtt a Postánál elég látványos fennakadásokat okozott a decemberi vásárlási őrület és a munkaerőhiány kombinációja, de a futárcégek és a webkereskedők is szenvedtek a nem várt nagyságú forgalomtól. A Posta már idén októberben jelezte, hogy megnövelt logisztikai kapacitással, létszámbővítéssel, szükség esetén rendkívüli kézbesítési napok bevezetésével, 12 nagyvárosban ünnepi csomagponti kézbesítéssel, a 10 legnagyobb forgalmú csomagautomatánál pedig rekeszbővítéssel készül a kiemelt időszakra.

Illetve hogy a terhelést csökkentsék, arra kérik az ügyfeleket, hogy ne adjanak fel olyan sok csomagot, limitet vezetnek be. November 15-től ismeretlen ideig egy mezei ügyfél naponta legfeljebb 5 darab MPL Üzleti csomagot és 5 darab MPL Netcsomagot adhat fel, többet semmiképp sem.

A nagy készülődés ellenére azt viszont elismerték, hogy 500 embert bármikor fel tudnának venni (mintegy 400 nyitott pozíció van logisztikai területen, és további 100 kézbesítő, ügyfélszolgálatos hiányzik, a legtöbb embert a központi régióban és Nyugat-Magyarországon tudnák felvenni). Kis szerint a Posta ennyi idő alatt teljesen biztosan nem tudott felkészülni a karácsonyi rohamra, ugyanis a piac adottságai miatt valójában nem is lehet felkészülni.

Idén már jobban odafigyelnek

Amikor valamit rendelünk az interneten, a webáruháztól és logisztikai cégtől egyaránt függ, hogy milyen minőségű lesz a csomagszállítási szolgáltatás, tehát hogy azt kapjuk-e, amit rendeltünk, és akkora-e, amikorra rendeltük. Az e-kereskedők hetekre, hónapokra előre leadnak a logisztikai cégeknek egy becslést, hogy körülbelül mennyi csomagot kell majd kiszállítaniuk. A logisztikai cégek ezeket az előzetes kalkulációkat felhasználva tervezik a kapacitásaikat, ezért ha valamelyik e-kereskedő a tervezettél több csomagot akar feladni, akkor szélsőséges esetben akár az egész piacra kiható, nagy csúszásokat válthat ki.

A cégek idén ezért már jobban oda fognak figyelni, hogy az ilyen helyzeteket elkerüljék, de azért biztos, hogy elő fognak fordulni kisebb csúszások. „Egy átlagos futár napi szinten 50-70, egy jobb pedig akár 80-100 címet is tud kezelni Budapesten.

Ha egy webáruház akár csak 100 csomaggal többet adna le az előre betervezettnél, akkor a logisztikai cég oldaláról ennek kezelése akár plusz egy ember beállítását is jelentheti

- mondta Madar azt érzékeltetve, hogy mekkora gondot tud okozni, ha nem pontosan terveznek a cégek.

A kereskedő cégek a tavalyi káoszból azt is megtanulták, hogy érdemes egyszerre több futárcéggel is leszerződni, ugyanis az ilyen esetekben elkerülhető a csúszás, ha az egyik partnercégnél valami fennakadás lenne. Tavaly már csak decemberben merült fel egy csomó kereskedőnél, hogy plusz futárkapacitásokra lenne szükségük, de ekkor már elkéstek a szerződéskötéssel: idén ezért a cégek nagy többsége már a nyáron leszerződött a logisztikai partnereivel.

A csomagszállítás piacán már a munkaerőhiány gyakorlatilag minden szinten megjelent: a webáruházak raktáraiban épp úgy hiány van emberből, mint az ügyfélszolgálatoknál, miközben maguk a logisztikai cégek is futárhiányban szenvednek.

Kösz, munkaerőhiány, vége az ingyen kiszállításnak

Az év végi időszakban tehát az a probléma, hogy a logisztikai piac képtelen ilyen szintű kiugrást kezelni a keresletben. Raktárost és csomagolót még fel lehet venni a zsúfoltabb időszakra, de annyi autót és sofőrt már nem lehet egész évben alkalmazni, amennyire ebben az időszakban szükség lenne. Az e-kereskedelem növekedésének következménye az is, hogy egyre több nagy piaci szereplő elkezdett saját logisztikai kapacitásokat kiépíteni – erre példaként Kis az Auchant, a Tescót és a Grobyt említette.

Az átfogó munkaerőhiány és a növekvő kereslet miatt egy ideje már várható volt, hogy a logisztikai cégek árat fognak emelni, és bár a piacon úgy látják, hogy ezt egyelőre a fogyasztók nem fogják érzékelni, az áremelések elkezdődtek. Az emelést a kereskedők egyelőre nem hárítják át a fogyasztókra a saját szolgáltatásaik drágításán keresztül, de Madar szerint mostantól kezdve már csak az akciós időszakok keretében jöhet vissza ez a piaci gyakorlat, ugyanis

nagyjából idén tavasszal véget ért az az időszak, amikor a házhoz szállítás szinte minden esetben ingyen volt.

Az értékhatár nélküli ingyenes szállítások során a webáruházak a 3 ezer forintos pendrive-ot és a 300 ezres TV-t is ingyen szállították ki, miközben a futárcégek súly- és méretalapon számolnak el a webáruházakkal, ami az e-kereskedőknek eléggé megnehezíti a pénzügyi tervezést.

Ha viszont csak például 10 ezer felett ingyenes a házhoz szállítás, akkor a kereskedőknek egyrészt nem keletkezik vesztesége a kisebb értékű kiszállítások ingyenességéből, másrészt a tervezés is könnyebbé válik. Madar az áremelés mértékével kapcsolatban azt mondta, arra számít, hogy januártól kezdve a vásárlóknak kínált kiszállítási díjak akár pár száz forinttal is emelkedhetnek.

Kis is megerősítette, hogy a piacon már beindultak az áremelések a futárcégek részéről, de ezen kívül azt is megemlítette, hogy az átadási pontokon keresztüli kiszállításban is volt áremelés, amire viszont azért volt szükség, mert eddig ez a szolgáltatás bőven alul volt árazva, tehát a cégek a működési költségeik alatti árakért vállalták ezt a szolgáltatást.

Bengyel Ádám, a főprofilként automatás csomagküldéssel foglalkozó Foxpost alapítója szerint sem fenntartható már sokáig a webkereskedőknél az ingyen kiszállítás, illetve azt is elmondta, hogy arra számítanak, hogy a cégek hamarosan az utánvétdíjakat is át fogják hárítani a fogyasztókra. Ez egy jelenleg nagyjából 300-500 forintos díj, amit akkor kell megfizetni, ha a fogyasztó nem a rendeléskor, csak az átvételkor fizet. Bengyel szerint

az ingyenes kiszállítás eltűnése a piacról azt fogja előidézni, hogy a futárcégek árban és minőségben kezdenek majd egymással versenyezni.

Szerinte arra lehet számítani, hogy egyre kevesebb lesz a kiszállítás, de a kosarak értéke növekszik majd, mert a fogyasztóknak ilyen esetekben éri majd inkább csak meg a kiszállítás választása. Arra a kérdésre, hogy várható-e idén káosz, azt mondta, hogy érdemes időben megrendelni az ajándékokat, mert az utolsó pillanatban rendelt árukat már csak az ünnepek után fogják megkapni a fogyasztók.

A csomagautomaták és a személyes átvétel segíthet

Az átvételi pontok és a csomagautomaták enyhíthetik valamelyest a csomagrendelési piac túlterheltségét, de csomagautomatákból egyelőre még nincs annyira sok az országban, az átvételi pontok pedig túl sok rendelés esetén szintén be tudnak telni. Magyarországon a Foxpostnak és a Postának van csomagautomatája, és Bengyel elmondása alapján a teljes forgalom 3-4 százalékát bonyolítják automatákon keresztül.

Bengyel Ádám azt mondta, a Foxpostnál például sokkal kisebb a munkaerőhiány mint a csomagszállítási piac egészében, ugyanis országos szolgáltatás képesek csupán 10 autóval nyújtani, míg más futárszolgálat 200-300-as flottával látja el. Az automatás piacon elsősorban az jelenthet problémát, ha betelnek az automaták, ezt megelőzendő bővíti a cég automata kapacitását 20 százalékkal a szezon előtt, továbbá ilyen esetekben szokták személyesen kivinni a csomagokat.

Fotó: Peter Macdiarmid / Getty Images Hungary Munka az Amazon egyik angliai raktárában, 2014. december 5-én.

Magyarországon egyébként a Posta és a Pick Pack Pont rendelkezik a legtöbb átadóhellyel, nagyjából (3500-zal és 850-nel). A Foxpost most éppen bővíti a kapacitásait 47 helyszínen, és 5 új átadóhelyet is létrehoznak, így összesen 67 átadóhelyük lesz a országban, és a gépkocsiparkjukat is 30 százalékkal bővítik. Bengyel arra számít, hogy a kiszállítás árának emelkedése után jobban meg fogja majd érni csomagpontra kérni az árut, ezért a csomagautomatákat üzemeltető cégek forgalma nőni fog.

Nemzetközi szinten a kereskedelem bővülésének következménye, hogy megjelentek a automatizált raktárak: ilyen technológiát fejlesztett például az Amazon által nemrég megvásárolt Kiva Systems, azonban Magyarországon egyelőre még nincsenek annyira tőkeerős vállalkozások, amiknek megérné az emberi munkaerő robotokkal való felváltása a raktárakban. Hosszabb távon viszont ez is egy módja lehet majd a munkaerőhiány kezelésének.

Erre figyeljen oda

Úgy tűnik tehát, hogy a cégek felkészültek a növekvő forgalomra, de ennek ellenére azért még érdemes novemberben leadni a rendeléseket, és a kiszállítás mellett érdemes mérlegelni, hogy el tudunk-e adott esetben menni a csomagért, mert sok webshopnak lehet olyan lerakata, ami útba esik.

Madar szerint viszont aki például Ázsiából akar rendelni, az jelenleg már el van késve, mert az Aliexpressnél nyáron is legalább 3 hét alatt ér ki egy termék, tehát a külföldről való rendelés most már kockázatos lehet. A belföldi rendelésnél a GKI üzletvezetője szerint arra érdemes odafigyelni, hogy a rendeléskor nézzük meg, hogy a webáruház milyen határidőt ígér. Decemberi rendelés esetén érdemes lehet munkahelyi cím helyett olyan címet megadni, ahol biztosan át tudják venni a csomagot. Ilyen lehet például a szülők címe, ahol akkor is át tudják venni a csomagot, ha már munkaszüneti napon lenne a kiszállítás időpontja.

Aki pedig nem ragaszkodik a házhoz szállításhoz, az ünnepi időszakban érdemes a rendelését inkább valamelyik csomagpont-hálózat átadópontjára vagy csomagautomatájába kérni. Ezek a köztes kézbesítési megoldások ugyanis kevésbé telítettek és az átvételre rendelkezésre álló időintervallum is sokkal rugalmasabb.

Az árösszehasonlító oldalak esetében érdemes arra odafigyelni, hogy sok cég a beszerzési ár alatt teszi fel a termékét, amire hatalmas kiszállítási díjat számít fel, így a rendelés végén már nem feltétlenül a listában legolcsóbb termékek számítanak a legolcsóbbnak az ilyen oldalak esetében.

A webáruházak és a futárcégek között olyan szerződés van, hogy ha a nem jön össze a kiszállítás, a fogyasztó irányában a webáruház a felelős, tehát a futárcégeken felesleges megpróbálni számon kérni a felelősséget, még akkor is ha ők hibáztak. A nagyobb webáruházak egyébként általában szoktak ilyen esetben kártérítést fizetni, amit aztán behajtanak a futárcégeken.

Az elrontott kiszállításokért egyébként jogi úton is lehet kártérítésért folyamodni, de érdemes inkább időben elküldeni a rendelést, hiszen így lehet a legkönnyebben elkerülni az ilyen helyzeteket. Ha viszont még is szükség van közvetítőre, érdemes a Békéltető Testület helyi illetékes szervezetéhez fordulni.