Lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját Milánóban

Fontosabb részletek:

Anis Amri Franciaországon át elvonatozott Milánóba

Az utcán sétált éjjel, amikor rutinból igazoltatták a rendőrök

Ekkor a hátizsákjából előhúzott egy pisztolyt, rájuk lőtt, Allah Akbart kiáltott

Egyiküket könnyebben megsebesítette a vállán, a másikuk lelőtte Amrit

A rendőrök nem tudták azonnal, hogy a berlini merénylőt lőtték le, de ujjlenyomat alapján azonosították a halottat

Milánóban tűzpárbajban lelőtték a berlini merénylet feltételezett elkövetőjét. A férfit kinézet alapján és az ujjlenyomata alapján is azonosították. A lelőtt férfi "minden kétséget kizáróan" a berlini merénylet feltételezett elkövetője - közölte délelőtti sajtótájékoztatóján Marco Minniti olasz belügyminiszter.

Olasz lapok szerint péntekre virradó éjszaka háromkor Sesto San Giovanniban, a Piazza I Maggión, a vasútállomás előtt két rendőr megállította a gyalog lévő Amrit, és kérték a papírjait.

Amri ekkor a hátizsákjából elővett egy .22-es kaliberű pisztolyt (ugyanilyen pisztollyal lőtték le a kamion lengyel sofőrjét is), Allah Akbart kiáltott és tüzet nyitott. A vállán megsebesítette a 36 éves Cristian Moviót, aki a földre került. A 29 éves, 9 hónapja szolgáló, még próbaidős Luca Scatà ekkor előhúzta a szolgálati fegyverét, és lelőtte Amrit.

#AnisAmri les premières photos de la police italienne sur place pic.twitter.com/QFZYFzP1WC — Jean-Paul Ney (@jpney) 2016. december 23.

Movio sebesülése nem súlyos, őt egy monzai kórházban ápolják. Scatá képe már bejárta az olasz sajtót:

Amrinál vonatjegyet is találtak, ez alapján lehet rekonstruálni, hogy Franciaországon keresztül érkezett: Chambéryből vonattal ment át Torinóba, onnan Milánó felé. Éjjel egykor érkezett a város főpályaudvarára, majd átgyalogolhatott Sesto San Giovanniba, ahol lelőtték. Hogy Chambéryba hogy jutott el, arról egyelőre nincs konkrétum.

A La Stampa azt írja, a rendőrök először nem tudták, kit lőttek, le, de sejtették, hogy egy szimpla drogdíler nem így viselkedne. Iratokat nem találtak nála, a hátizsákjában viszont német holmik voltak. Ekkor gyanút fogtak, levették az ujjlenyomatát, így derült ki, hogy valójában kiről van szó.

Amri éveket élt Olaszországban, igaz, délen, és az idő nagy részét börtönben töltötte, innen is lehetett az olaszoknak ujjlenyomata róla. Az életéről itt írtunk bővebben. A feltételezések szerint nem kizárt, most is Dél-Olaszországba akart eljutni.

A Corriere della Sera az alábbi videót tette közzé a helyszínről:

A La Repubblica pedig az alábbit:

Az MTI azt írta, a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) római kapcsolattartója tájékoztatást kapott az olasz belügyminisztériumtól Amri lelövéséről. Ezt a német belügyminisztérium szóvivője jelentette be.

Tobias Plate a pénteki berlini kormányszóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a német kormány egyelőre nem tudja hivatalosan is megerősíteni Anis Amri halálát, de az olasz partnerek által a BKA munkatársának tudomására hozott információk alapján már minden jel arra mutat, hogy a merénylettel alaposan gyanúsított tunéziai állampolgárról van szó, és "részéről nem fenyeget többé veszély".

Martin Schäfer, a külügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy az olasz hatóságok a milánói német főkonzulátust is értesítették a fejleményről. Mint mondta, köszönet illeti az olasz partnereket a szoros együttműködésért.

Három és fél nap hajsza

A berlini karácsonyi vásárt hétfő este 8 óra után tarolta le egy lengyel rendszámú kamion. A járművet eredetileg egy lengyel sofőr vezette, őt fejlövéssel találták meg a fülkében, a valódi támadó elmenekült. A kamion 12 embert ölt meg, csaknem ötvenen megsebesültek.

16 Galéria: Kamion hajtott a tömegbe a berlini karácsonyi vásáron Fotó: Pawel Kopczynski / Reuters

A hatóságok nem sokkal később elkapnak egy feltételezett elkövetőt, egy fiatal pakisztáni menekült férfit. Mint kiderült, neki már volt összetűzése a törvénnyel, de ebben az ügyben tiszta, így elengedik. Hogy hogy mehetett ennyire félre a nyomozás, arról itt írtunk.

Közben a sajtó nagyjából összerakja , mi történhetett a kamionnal. Eszerint a jármű hétfő reggel érkezett Olaszországból Berlinbe, acéláru-szállítmánnyal. A sofőr délután 3-kor csinál egy szelfit, felhívja a feleségét. Ez volt az utolsó életjel tőle. Nem sokkal ezután a GPS-jelek alapján úgy tűnt, mintha valaki gyakorolta volna a vezetést. Egész délután érkeznek hasonló furcsa adatok, majd fél nyolckor a kamion elindul a vásár felé.

A Bild a lengyel sofőr boncolási jegyzőkönyvére hivatkozva azt írja, hogy a férfi a támadás során élt, és harcolhatott a merénylővel, aki megkéselte őt, majd amikor megállt a kamion, fejbelőtte és elmenekült.

Kedden este az Iszlám Állam magára vállalta a merényletet. A rendőrség kedd késő este egy belső körözést adott ki a tunéziai származású, balhés előéletű, több álnevet is használó huszonnégy éves Anis Amri ellen, majd szerdán mindenkinek elérhetően közzéteszik a körözést, és 100 ezer eurós nyomravezetői díjat tűznek ki rá. Ekkor derült ki, hogy a rendőrök valójában első pillanattól tudhatták, kit kell keresni, mert a férfi a kamionban hagyta az iratait. Amriról a hatóságok tudták, hogy kapcsolatban állhatott az Iszlám Állammal, iszlamistaként megfigyelték, nem csak Európában, Amerikában is.

A rendőrség szerdán egy menekültszállást kutatott átt, majd csütörtök hajnalban házkutatásokat tartott Berlinben és Dortmundban, és 100 rendőrrel mennek ki arra a menekültszállásra, ahol Amri egykor lakott. A dortmundi razziában négy embert vettek őrizetbe két lakásból.

#BREAKING: German police arrested 4 people after conducting raids in Emmerich and Dortmund pic.twitter.com/DfZtHrHnhM — I.E.N. (@BreakingIEN) 2016. december 22.

Az áldozatokról és sérültekről keveset tudni, és azt sem a német hatóságoktól. Egy magyar sérültje van a támadásnak, ő nyilatkozott is a sajtónak. Az biztosnak tűnik, hogy egy olasz és egy izraeli és egy cseh nő is elhunyt. Brit bulvárlapok hét eleji cikkei szerint három magyar halott is lehet. A magyar külügy jegyzékben kért tájékoztatást a németektől az áldozatok állampolgárságáról, és azt a választ kapta, hogy nincs információ magyar áldozatról.

