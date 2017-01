Theresa May nem árulja el, mivel nem értenek egyet Trumppal

Cikkünket folyamatosan bővítjük

Negyed óra alatt véget is ért Trump és May közös sajtótájékoztatója - az első sajtókonferencia, mióta Trumpot beiktatták. A két elnök hatalmas barátságot vizionált a jövőbe, egy történelmi szövetség megújításáról beszéltek, de a konkrétumokat kerülték. May tolmácsolta a királyi család meghívását az elnöki párnak, amit Trump el is fogadott.

"Különleges barátság"

Hatalmas személyes szimpátiát emlegettek, és a két ország ideológiai, politikai és gazdasági együttműködését ígérték. Trump és May is elmondta, azért vezethetik az országukat, mert nem felejtették el a dolgozó kisembereket képviselni.

A "különleges barátság" amit oly sokat emlegettek az Egyesült Királyságnak tényleg különleges, mondhatni az egyetlen kapaszkodója lehet gazdasági egyezmények terén a Brexit után. A gazdasági együttműködésről Trump egy szót sem szólt, May azonban sok feltételes mód és puhító jelző között elmondta, szerinte mindkét ország érdekében állna a szoros gazdasági együttműködés kiépítése. May azt mondta: ambiciózusak lesznek, és tovább építkeznek majd a két ország egymásba fektetett tőkéjére.,

Mindenki tűkön ülve várta, hogy kiderüljön, mi az, amiben a két ország nem értett egyet, de May nem adott egyenes választ adni a kérdésre. Azt mondta, sokkal fontosabb, hogy ez a két ország, akik között ilyen fontos kapcsolat van, milyen ügyekben van közös állásponton.

Nem nézünk a körmére Oroszországnak

Ha valóban az elhangzottaknak megfelelő politikát követknek majd, akkor az intervencionalista külpolitikának gyakorlatilag vége, helyette a határvédelem és az online támadások kivédése kerül majd előtérbe. Oroszország és Ukrajna, Mexikó és az ISIS is téma volt a rövid sajtótájékoztatón.

Az ukrán helyzet miatt Oroszország ellen életbe léptetett szankciókról kérdezték a két vezetőt. May azt mondta, a maguk részéről a miszki egyezmény teljesítését várják el az oroszokról. Egyenes válasz ugyan nem érkezett, de Trump újra megerősítette:

ha remek kapcsolatot tudnának ápolni Oroszországgal és Kínával, az egyáltalán nem negatív, inkább pozitív fejlemény lenne.

A brit konzervatív miniszterelnök a csütörtökön törvénybe iktatott mexikói-amerikai határon épülő fal miatt megromló mexikói-amerikai kapcsolatokról csak annyit mondott: ez Mexikó és Amerika dolga, Trump szerint a brit miniszterelnöknek kisebb gondja is nagyobb, mint hogy az USA külkapcsolatai miatt aggódjon.

Trump egyébként többször is választ adott a riporterek által Maynek címzett kérdésekre, amire a BBC női riportere udvariasan annyit mondott: inkább megvárják, amíg May ("she") is válaszol. Trump ezen szokását a választási viták alatt sokan kritizálták.

Udvariassági kör

Pár perccel magyar idő szerint este hat előtt megérkezett a brit miniszterelnök, Theresa May a Fehér Házba, ahol már el is hangzott, hogy az Egyesült Királyság az egyik "elsődleges szövetségese" az Államoknak. May az első nemzetközi vezető, aki a vasárnapi beiktatás óta találkozik Trumppal. Az ovális teremben tartott megjelenésük egy órával később kezdődik. A konferencia előtt May a washingtoni Arlington temetőben helyezett el pipacskoszorút a háborúban elhunyt névtelen hősök emlékére.

A Fehér Házat az etikett szerint közösen járja be a két politikus, May a vendégkönyvet is aláírta. A Telegraph szerint Trump megmutatta Maynek a nemrég visszahozott Churchill büsztöt is, amit Obama elnöksége alatt kivittek az ovális teremből, Obama szerint azért, hogy helyet csináljanak Dr. Martin Luther King szobrának. Trump most visszahozatta a Churchill büsztöt (és megint beszólt a sajtónak, akik azt hitték, ez azt is jelenti, hogy MLK szobra kikerül a szobából).

A sajtótájékoztatóval egyidőben Washingtonban folyik a March For Life, az Élet Menete nevű demonstráció, amit a pro-life azaz abortuszellenes szimpatizánsok tartanak. Pence alelnök történelmet írt azzal, hogy beszédet mondott a meneten, soha más alelnök nem foglalt még állást az ügy mellett.

"Néha az ellentétek vonzzák egymást"

- ezt mondta May mikor megérkezett az Egyesült Államokba, szerinte ugyanis erős személyes kapcsolat alakulhat ki közte és az amerikai elnök között. May azt reméli, megújulhat a történelmi szövetség a két ország között, és "újra együtt" vezethetik majd a világot, írja a Telegraph.

A találkozó Trump első munkahetének végére ütemezték, amit azzal kezdődött, hogy az USA visszalépett a transzatlanti globális kereskedelmi egyezménytől, a TTP-től. Ez nem könnyíti meg May kilátásait, akinek szüksége lenne egy erős globális kereskedelmi partnerre, hogy biztosítsa magát az uniós kilépési tárgyalások idejére.

A Brexit utáni Egyesült Királyságban és a Trump beiktatása utáni megosztott Amerikában zajló hasonló belpolitikai folyamatok egységet kovácsolhatnak a két országból: mind Trump, mind a Brexit támogatói globalizáció- és bevándorlásellenesek. Demográfiailag pedig főleg középkorú vagy idős fehér munkásosztálybeliekről van szó.

A média lett Trump ellenzéke

Steve Bannon, Trump fő stratégája és jobbkeze szerint a Fehér Ház elsődleges ellenzéke jelenleg az amerikai sajtó, főleg a beiktatás közvetítésével és kommentálásával voltak elégedetlenek, Trump szerint ugyanis hazudtak a megjelentek számáról - szerintük inkább "alternatív tényeket" kellett volna sugároznia az amerikai médiumoknak.

Ez lesz az első alkalom, hogy Donald Trump a sajtó elé áll, miután még a beiktatása előtt a Trump Towerben keményen kiosztotta a CNN-t és a Buzzfeedet, akiket álhírgyárosnak és szemétkupacnak titulált. A CNN riporterének kérdést sem engedett az akkor még megválasztott elnök, helyette a BBC-nek adta a kérdezés jogát. Kérdés, hogy egy diplomáciai eseményen, a beiktatás után is hasonló hangulat lesz majd a sajtótájékoztatón, vagy elsimulnak a kedélyek.