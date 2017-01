Tüdőrákkal küzd Arthur Finkelstein, az Orbánt győzelemre segítő rejtélyes kampányguru

Egy hosszú, nekrológnak is beillő méltatásból derült ki, hogy a többek közt Orbán Viktort is győzelemre segítő amerikai kampányguru, Arthur J. Finkelstein súlyos beteg.

Még mindig képtelen vagyok elhinni, hogy Arthur Finkelstein beteg. Nagyon. Ez nem lehet igaz. (...) Épp kemoterápián esik át

– áll a konzervatív National Review-ban megjelent tisztelgő írásban, melyet Finkelstein egyik tanítványa, Craig Shirley történész jegyez. Matt Brooks, a Republican Jewish Coalition ügyvezető igazgatója pedig arról írt Twitteren, hogy „kedves barátja és mentora", Finkelstein tüdőrákkal küzd. Az amerikai tanácsadó neve az elmúlt hetekben ismét felbukkant a magyar sajtóban, többen őt sejtik ötletgazdaként a Soros Györgyhöz kötődő civil szervezetek elleni támadás mögött. Az Átlátszó arról írt, a magyar kormány a tavaly nyáron elfogadott izraeli „civil átláthatósági törvény" bevezetésénél is bábáskodó, Benjam Netanjahunak is tanácsokat adó Finkelstein tanácsai alapján jár el és az izraeli mintát másolja.

Ha ez valóban így van, ez lehetett a negatív kampányok és lejáratások mesterének egyik utolsó munkája.

Lázár letagadta, Orbán elismerte

Az idén 72 éves kampányguru társával, George E. Birnbaummal együtt dolgozott a Fidesz kampányain, alkalmazásukról az Index írt még 2012-ben. Birnbaum cégének, a GEB Internationalnak a weboldala szerint 2008-ban kerültek kapcsolatba az akkor még ellenzéki Fidesszel, mely aztán 2010-ben

csapatának stratégiai szolgáltatásit használta, és segítségükkel Orbán Viktor megszerezte a miniszterelnöki posztot, pártja pedig a parlament kétharmados többségét.

Finkelstein egy brookylni zsidó családban született, apja taxisofőr volt. A Columbia Egyetemen és a Queens College-ban tanult matematikát és statisztikát, MA diplomát azonban nem szerzett. Közvélemény-kutatóként is dolgozott, majd a '70-es évektől vett részt a Republikánus Párt politikusainak kampányaiban, többek közt Richard Nixon '72-es újraválasztási kampányában. Kliensei közt szerepelt Jesse Helms észak-karolinai szenátor, akinek Finkelstein a megosztó, a liberalizmust szitokszóként használó taktikájával három kampányt is megnyert.

Miközben a kampányguru előszeretettel játszik rá a jobboldali választók homofób vagy éppen rasszista – sőt, olykor antiszemita – érzelmeire, ő maga vállaltan meleg, 2004-ben egy férfival kötött házasságot. A Columbia egyetemen Ayn Rand, az objektivista filozófia megalkotója és a libertariánus mozgalom egyik legfontosabb alakjának hatása alá került, egyetemi rádióműsorokban is szerepeltek közösen. Ez adhat magyarázatot Finkelstein világképére: azt a jobboldali áramlatot követi, mely az önérdekérvényesítést tekinti a legfőbb célnak, és ami számára a lényeg az egyéni szabadság és a piacgazdaság szentsége – minden más mellékes.

Finkelstein és Birnbaum Magyarországon országgyűlési és önkormányzati, valamint népszavazási kampányokon is dolgoztak, hivatalosan azonban nem állnak kapcsolatban a kormánnyal. 2015 májusában Lázár János azt állította, nem is hallotta még Finkelstein nevét: „Nem tudom, hogy ki az úr, tájékozatlan vagyok. Én nem tudok róla, hogy bármilyen kapcsolat lenne". Egy nappal később viszont Orbán Viktor az RTL Klub kérdésére megerősítette a kapcsolat tényét. „Jól ismerem őt, igen, nagyon kiváló és elismert szakember" – mondta róla, majd arra kérdésre, hogy mikor dolgozott utoljára a Fidesznek, azt válaszolta:

Hát velem van kapcsolatban, nagyon gyakran (találkozunk), legutóbb két napja volt nálam.

2013-as portrécikkében a Magyar Narancs kormányközeli forrásokra hivatkozva arról írt, hogy míg Birnbaum „inkább a kutatások és kampányok operatív szervezésével foglalkozik", addig „Finkelstein kezében összpontosulnak a stratégiai kérdések: ő értelmezi a számok közti összefüggéseket,

ő tesz javaslatot az üzenetek megfogalmazására és azok közvetítési technikáira. Finkelstein az agy.

Gonoszak voltunk és rosszindulatúak

„Arthur Jay Finkelstein egyszerűen a legnagyobb és legvitatottabb, legetikusabb és legsikeresebb politikai tanácsadó és közvélemény-kutató az amerikai politika történetében″ – a National Review-ban megjelent méltatás egy mindig tisztességesen, piszkos trükkök nélkül dolgozó, jótékonykodó figuraként festi le Finkelsteint, ami azonban nem kicsit áll távol a valóságtól. Módszeréről sokat elárul az a 2011-es előadása, melyet a 444.hu mutatott be részletesen. Finkelstein a következőket mondja:

„Egy jó politikus előbb mond neked valamit, ami igaz, mielőtt elhiteti veled azt, ami nem. Ha olyan dolgokat kezdene mondani, amik nem igazak, utána nem hinnéd el azt sem, ha később igazat mondana."

„Gonoszak voltunk, és rosszindulatúak. Csak támadtunk és támadtunk, csak negatívan és negatívan”

„A politika ma nem racionalitásról, hanem érzelmekről és dühről szól. Ha arról beszélsz, hogy ebben a hét pontban akarom megreformálni a nyugdíjrendszert, soha nem fogsz nyerni, viszont ha azzal kampányolsz, hogy ezt vagy azt a csoportot kidobod az országból, inkább lehet esélyed.”

Shirley szerint Finkelstein tanította meg a modern korban a republikánusokat arra, hogy hogyan kell nyerni, az 1980-as években pedig a republikánus szenátorok és képviselőknek „talán fele" az ő kliense volt. Egy anekodta szerint arra a kérdésre, hogyan kell kiejteni a nevét, azt válaszolta, hogy „ha egy szegény zsidó lennék, Finkelsteen ('finkelsztin'), lenne, de mivel gazdag zsidó vagyok, így Finkelstine ('finkelsztájn')".

Shirley szerint Ronald Reagan elnökké válásában is fontos szerepe volt, mégpedig azáltal, hogy még az 1976-os – végül sikertelen – előválasztási kampányában hozzásegítette Észak-Karolinában egy meglepetésgyőzelemhez. Így Reagan egészen a konvencióig versenyben tudott végül maradni, és bár kikapott Gerard Ford elnökkel szemben a jelöltségért folyó küzdelemben, de négy évvel később elnökké választották. Shirley külön kiemeli, hogy forradalmi jelentőségű volt Finkelsteinnek az a húzása, hogy az észak-karolinai kampányban egy 110 ezer republikánus szavazó elérhetőségeit tartalmazó adatbázis alapján dolgoztak.

A visszaemlékezés szerint Finkelstein a nyilvánosságot és a közszereplést kerülte, a karótnyelt republikánus politikai elithez képest pedig sokkal lazábban öltözködött. Öltöny helyett már akkor kék zakót hordott vászonnadrággal, rendesen megkötött nyakkendő nélkül, amikor még ez nem volt divat – ahogy a kétnapos borostája sem. Fotók szinte alig jelentek meg róla, mindössze pár képét találni az interneten.

Kitől kapott pénzt Finkelstein?

2012-es cikkünkben azt írtuk, hogy Finkelstein akkorra már nem a Fidesszel állt közvetlen kapcsolatban, hanem a milliárdos tanácsadói szerződéssel ellátott Századvég-csoportal és Habony Árpáddal, aki közvetlen összekötődként is működött. A Századvég hivatalosan sosem ismerte el az üzleti kapcsolatot Finkelsteinnel, a kormány viszont egyenesen tagadta azt. 2015-ben Havasi Bertalan – letagadva saját főnöke, Orbán Viktor nyilatkozatát – azt állította, sem a miniszterelnök, sem a Miniszterelnökség nem áll vele munkakapcsolatban. Ellenzéki politikusok többször is firtatták, vajon állami vagy pártpénzekből finanszírozza-e a Fidesz az ő munkáját.

Az egyetlen konkrét és kimutatható üzleti kapcsolat a magyar kormánykörök és Finkelstein között a Danube Business Consulting nevű londoni cég, amit Finkelstein és Habony Árpád alapítottak, ügyvezetőnek pedig a századvéges Lánczi Tamást tették meg. Bár a Figyelő arról írt, hogy Habony és Finkelstein cége nemzetközi (francia és horvát) kampányokon is dolgozik, ezt az érintett külföldi szereplők tagadták.

Tavaly írtunk arról is, hogy Finkelstein tanácsadócégének egyik embere bukkant fel a rejtélyes, több száz millió forinttal kitömött amerikai alapítványban, a Magyar Foundation of North Americában. Az Indexnek washingtoni források ezt követően azt mondták, a Magyar Foundation működésének nyomát néhány rendezvénytől eltekintve nem igazán látják, az alapítvány igazgatóját, Jo Anne Barnhartot pedig Finkelstein barátjának, közeli ismerősének tartják. Az alapítvány felügyelőbizottságában ott van Baán László, Habony Árpád esküvői tanúja, aki odaadta neki a lagzijára a Szépművészeti Múzeumot, valamint Connie Mack, a Miniszterelnökség amerikai szószólója és Orbán Viktor hivatalos washingtoni lobbistája.

A kétes lobbitechnikáival a hírekbe bekerülő Connie Macket szintén Finkelsteinnek köszönheti a magyar kormány, ő vezette ugyanis az egykori floridai republikánus politikus 2012-es sikertelen szenátusi kampányát. A választás előtt Finkelstein arról írt, hogy Mack legrosszabb esetben is 50-50%-ra hozza ki a küzdelmet, ehhez képest Mack végül 1 millió szavazattal, 42-55% arányban maradt alul. Az Egyesült Államokban ekkora persze már jó ideje nem igazán voltak fontos megbízásai Finkelsteinnek, aki a '90-es évektől inkább egyre több nemzetközi, főként izraeli és kelet-európai ügyfelet vállalt, és szinte mindenütt az otthon már kipróbált uszító, lejáratási technikáit vetette be.

1996-ban Benjamin Netanjahut segítette Izraelben győzelemhez, majd az izraeli kampányok egyik legmeghatározóbb figurája lett, Ariel Sharon győzelméből is kivette a részét és a szélsőséges, ultranacionalista Avigdor Liebermannak is dolgozott. Magyarország mellett Romániában, Csehországban, Bulgáriában, Ausztriában és Koszovóban is benne volt győztes kampányokban, de tanácsadócége Azerbajdzsán autoriter vezetésnek is bedolgozott .