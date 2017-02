Észak-Korea fellőtt egy ballisztikus rakétát Japán felé

A katonai forrásra hivatkozó Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint Észak-Korea ballisztikus rakétát indított vasárnap reggel, valamivel nyolc óra előtt a Japán(Keleti)-tenger irányában, írja az MTI. A rakéta kiindulópontja az ország északnyugati részében volt, ahol van egy kísérleti támaszpont. A típusát még nem állapították meg, és az útvonalát is vizsgálják még, közölte a dél-koreai vezérkari főnökség.

A Yonhap úgy tudja, hogy rakéta nagyjából 500 kilométert tett meg. Tavaly többször is sikertelenül próbálták ki a Muszudan típusú közepes hatótávolságú rakétát, az elvileg 3000 kilométert is képes lenne megtenni. Katonai körökben van olyan feltételezés is, hogy egy újabb típusú hajtóművet próbáltak ki.

Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora az újévi beszédében azt mondta, hogy próbaindítása előtti utolsó szakaszban van egy interkontinentális ballisztikus rakétájuk.

Az új amerikai elnök hivatalba lépése óta ez volt az első észak-koreai rakétakísérlet, Phenjan esetleg Donald Trump hozzáállását is tesztelheti. A Pentagon közölte, hogy észlelték az indítást, és figyelemmel követik a fejleményeket. A japán kormány közölte, hogy a rakéta nem érte el az ország területi vizeit, hanem a tengerbe csapódott.

Dél-Korea és az Egyesült Államok "megállapodott, hogy kiaknáznak minden lehetőséget arra, hogy megzabolázzák az észak-korai provokációkat", közölte a szöuli elnöki hivatal, miután a két ország elnöki nemzetbiztonsági tanácsadója telefonon konzultált. A japán kormány kabinettitkára bejelentette, hogy "erős tiltakozást" küld Phenjannak Pekingen keresztül, mivel "nyílt provokációnak" tartja a rakétakísérletet éppen abban az időpontban, amikor amerikai-japán csúcstalálkozó zajlik.

Trump Abe Sindzó japán miniszterelnökkel együtt éppen a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lago üdülőkomplexumában tartózkodott, elnöki különgéppel utaztak ide a washingtoni tárgyalások után. A BBC szerint Trump biztosította Japán miniszterelnökét arról, hogy "Amerika 100 százalékban nagyszerű szövetségese, Japán mellett áll". Sindzó "teljesen tűrhetetlennek" nevezte a rakétakísérletet.