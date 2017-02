Eddig tartott a szerelem Trump iránt az orosz médiában

Új utasítást adott pénteken az orosz állami médiának a Kreml, mostantól kevesebbet foglalkozhatnak Trumppal, és a dicsérő hangnemből is visszavesznek - írja az Independent. Szakértők szerint a döntés hátterében az orosz elit növekvő aggodalma áll, úgy tűnik ugyanis, hogy az USA kevésbé lesz barátságos, mint azt korábban hitték.

Konstantin von Eggert, a független orosz TV Rain politikai elemzője szerint az állami médiában nem fogják hirtelen rossz színben feltüntetni Trumpot,

Von Eggert szerint a két ország közti kapcsolat most sokkal kiszámíthatatlanabb, mint pár héttel ezelőtt volt.

Washingtonban egyre több az oroszellenes hang, miközben a hatóságok Trump tanácsadóinak orosz kapcsolatai után nyomoznak. Ide tartozik Michael Flynn keddi lemondása is, aki az orosz kapcsolatai miatt kényszerült erre a lépésre, de Paul Manafort is, akivel kapcsolatban korábban is felmerültek esetleges orosz szálak.

Emellett maga Donald Trump is odaszúrt a héten az oroszoknak, Twitteren azt boncolgatta, Obama talán túl enyhén bánt velük mikor elfoglalták a Krím-félszigetet.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?