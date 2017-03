Észak-Korea már megint kilőtt valamit

Egy egyelőre azonosítatlan típusú lövedéket lőttek ki Észak-Korea irányából, amely a Japán-tengerbe csapódott, jelentette hétfőn Dél-Korea a Reuters szerint. Az ország északnyugati részéből lőttek, ahol van egy kísérleti támaszpont.

Észak-Korea néhány héttel ezelőtt már kilőtt egy közepes hatótávolságú rakétát Japán irányába, amely nagyjából 500 kilométert tett meg. Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora az újévi beszédében azt mondta, hogy próbaindítása előtti utolsó szakaszban van egy interkontinentális ballisztikus rakétájuk.

Az ország 2016-ban minden korábbinál több rakétatesztet hajtott végre – köztük egy műholdfellövésnek álcázott kilövést is –, januárban a negyedik, szeptemberben pedig az ötödik, az addigi legerősebb nukleáris próbarobbantását is véghezvitte. Ballisztikus rakétát már az amerikai elnökválasztás előtt, október 20-án is teszteltek.