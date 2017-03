Ez lesz Trump eddigi legfontosabb külpolitikai találkozója

Eredetileg kedden tartották volna, de az amerikai keleti parti hóvihar miatt végül pénteken fogadja Donald Trump amerikai elnök Angela Merkel német kancellárt a Fehér Házban. Ez lehet Trump eddigi legfontosabb külpolitikai találkozója, és a gazdasági kérdésektől kezdve a terrorizmus elleni küzdelmen át az oroszokig sok téma szóba kerülhet.

Merkel magyar idő szerint fél hatkor érkezik meg a Fehér Házba, ahol előbb négyszemközt tárgyal Trumppal, majd pedig tárgyalódelegációval, cégvezetőkkel kiegészülve is egyeztetnek. Magyar idő szerint este fél nyolc körül várható a két vezető közös sajtótájékoztatója.

Trump telefonon már beszélt Merkellel, de mindkét félnek fontos volt a személyes találkozó is, amit előre hoztak, eredetileg csak nyáron, a hamburgi G20-csúcs idején terveztek egyeztetést. Merkel német források szerint gondosan készült a találkozóra, német lapok korábban azt írták, hogy még Trump korábbi Playboy-interjúit is tanulmányozta, hogy megismerje a gondolkodását.

A német kancellár George W. Bushsal is jó viszonyt ápolt, és Merkelnek annak ellenére is kifejezetten jó volt a kapcsolata Barack Obamával, hogy kiderült, az NSA a német kancellárt is lehallgatta. Az is sokatmondó volt, hogy Obama elnökként utoljára a német kancellárt hívta fel telefonon.

Trump viszont még elnökjelöltként ugyan nagyszerű vezetőnek nevezte Merkelt, de azt is mondta, hogy „tragikus hibát követett el" a migránskérdés kezelésekor. Trump januárban, a Bildnek adott interjúban a német autóipart is gyakorlatilag megfenyegette: ha az USA helyett Mexikóban gyártatják a kocsikat, akkor 35 százalékos vámot vet ki rájuk.

Német források Trump menekültpolitikára vonatkozó megjegyzéseiről azt mondták, Merkel nem a múlttal, hanem a jövővel akar foglalkozni, és egy olyan közös alapot akar kiépíteni, amivel majd lehet számolni a következő hónapokban a G7-csúcson, a NATO-csúcstalálkozón és a G20-csúcson is.

Lesz szó itt mindenről

A találkozón a közös értékek, és a többoldalú együttműködés hangsúlyozása lehet az egyik cél, viszont sok kérdésben különbözik a véleményük, és személyiségük is elég eltérő. Merkel korábban bírálta például Trump beutazási tilalmát, aminek már a második változatát is felfüggesztette a bíróság.

A gazdasági kapcsolatok lesznek a középpontban. Merkel magával viszi többek között a BMW, a Siemens és a Schaeffer vezérigazgatóit is, és arról is szó lehet, hogy német cégek összesen 810 ezer embert foglalkoztatnak az USA-ban. Emellett Trump már utalt korábban magasabb importvámokra olyan országokkal szemben, mint Németország.

A németek viszont sajtóértesülések szerint jelezték, hogy ha Trump akadályokat gördít a német cégek tevékenysége elé, azt nem fogják ölbe tett kézzel nézni. Nem véletlen, hogy Merkel washingtoni útja előtt az amerikai elnök által kipécézett másik exportnagyhatalom, Kína vezetőjével tárgyalt, és a szabadkereskedelem fontosságát hangsúlyozták. Kérdés, hogy Merkelnek és Trumpnak sikerül-e közös nevezőre jutnia, vagy tényleg kereskedelmi háborúba vonulnak a világ legnagyobb gazdaságai.

A NATO esetében Trump azt is forszírozhatja, hogy a tagországok fizessenek több hozzájárulást, és ebben Merkel támogatását kérheti. Németország most a GDP 1,23 százalékát fordítja védelmi költségvetésre, de Merkel várhatóan megígéri Trumpnak, hogy el fogják érni a NATO által elvárt 2 százalékot.

Németország egységes fellépést szeretne Oroszországgal szemben is, amennyiben a minszki megállapodás feltételei nem teljesülnek. Amerikai források szerint Trump viszont arra is kíváncsi, milyen tapasztalatai vannak Merkelnek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Az elnököt nagyon érdekli a kancellár meglátása a korábbi találkozóiról Putyinnal" – mondta egy forrás a Reutersnek.

Theresa May brit miniszterelnök után Merkel a második EU-s vezető, aki személyesen találkozik Trumppal. A német kancellár várhatóan hangsúlyozza, mennyire fontosnak tartja az EU egyben tartását.

A klímaváltozás ügye is szóba kerülhet. Merkel a párizsi klímaegyezmény nagy támogatója, a szénbányák újranyitását ígérő Trump viszont korábban kínai hoaxnak nevezte a klímaváltozást, és azt ígérte, hogy első száz napjában felmondja a megállapodást, mert az túl költséges lenne az amerikai gazdaságnak. Megválasztása óta viszont nem igazán beszélt erről, és amerikai tisztviselők szerint a Merkellel folytatott találkozó után a következő hetekben és hónapokban alakulhat még a kormányzat hozzáállása.