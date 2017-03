FBI: Obama nem hallgatta le Trumpot

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az FBI vezetője szerint nem áll meg Donald Trump vádja, miszerint Obama elnök lehallgattatta volna őt. James Comey szerint egyébként egyetlen elnöknek sincs meg a lehetősége arra, hogy ilyesmit elrendeljen, tudósít a hétfői szenátusi meghallgatásról a CNN.

Az FBI vezetője először beszélt arról nyilvánosan, hogy vizsgálják: beleavatkozott-e Oroszország az amerikai elnökválasztási küzdelembe, ezzel segítve Trump hatalomra kerülését.

"A vizsgálataink arra irányultak, hogy kiderítsük, milyen kapcsolat volt az orosz kormány és Trump kampánystábja közt, és voltak-e egyeztetések a kampány és az oroszok érdekeinek összehangolására" - nyilatkozta Comey a hétfőn rendezett meghallgatáson.

Coney szerint megkérdőjelezhetetlen, hogy az oroszok Trump győzelmét támogatták. "Putyin annyira utálta Hillaryt, hogy egyszerűen az ellenfelét választotta" - idézte az FBI-vezetőt a CNN.

Az ügyben meghallgatták az NSA vezetőjét is. Mike Rogers "teljességgel nevetségesnek" nevezte Trump azon vádját, hogy a brit titkosszolgálat segítségével hallgatták volna le a megválasztott elnököt.

A meghallgatás egyébként mintha két, párhuzamos esemény lenne, mutat rá a BBC. A republikánusok kérdéseikkel abba az irányba terelik a meghallgatást, hogy kiderüljön: hogyan szivároghatott ki ennyi belsős információ Trump hivatalából. A demokratákat viszont a kiszivárogtatások tartalma érdekli: azaz a Trump-stáb kapcsolata az oroszokkal.

Egy demokrata képviselő arról is kérdezte az FBI-igazgatót, hogy információi szerint az oroszok szeretnének-e több brexithez hasonló EU-s kilépést látni. Rogers igennel válaszolt.

The NSA and FBI tell Congress that Russia did not influence electoral process. pic.twitter.com/d9HqkxYBt5