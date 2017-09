Kitört az erőszak az LGBT-aktivista meggyilkolása miatt

Fotó: Handout / Reuters Scout Schultz

Rendőrök és tüntetők verekedtek össze az atlantai Georgia Institute of Technology egyetemen hétfő este. Az indulatok egy megemlékezés után szabadultak el, amelyet a szombat éjszaka lelőtt Scout Schultz emlékére tartottak.

A 21 éves egyetemi hallgató és melegjogi aktivista Schultz szombat éjszaka egy késsel hadonászva mászkált a kampuszon, magára hívta a rendőrséget, majd a rendőrök felé közelítve azt kiabálta, hogy lőjék le, míg végül le is lőtték. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen látszik, ahogy Schultz a pisztolyt tartó rendőrök felé tántorog, akik azt kérik, hogy a Schultz dobja el a kést, majd lőnek. Az egyetemista szobájában több búcsúlevelet is találtak, úgyhogy valószínűleg az volt a terve, hogy lelöveti magát a rendőrökkel. Viszont Schultz családja és egyetemi társai szerint más választása is lehetett volna a kiérkező rendőröknek, mint hogy tüzet nyitnak, a család túlkapásról beszél.

Hétfő este az egyetemen csendes megemlékezést tartottak az áldozat emlékére, amely után viszont egy összeverődött csapat kezdett spontán tüntetésbe a kampuszon, igazságot és az LGBTQ közösség védelmét követelve. A nagyjából 50 tüntető az egyetem területén lévő rendőrőrs felé vette az irányt, ahol összetűzésbe is kerültek a rendőrökkel, páran pedig beverték egy járőrkocsi szélvédőjét és felgyújtották az autót. A rendőrség közlése szerint két rendőr könnyebben megsérült, három tüntetőt pedig letartóztattak, őket hivatalos személy elleni erőszakkal és felkelés szításával gyanúsítják.