Eljárással fenyegeti a kormányt az uniós pártcsaládja

Az Európai Néppárt (EPP) április 29-én elnökségi ülésen foglalkozik a tagjai közé tartozó Fidesz-KDNP-vel, mondta az Euractivnak a pártcsalád szóvivője pénteken. Siegfried Mureșan szerint az EPP „mély belső megbeszéléseket fog tartani és figyelemmel követi az Európai Bizottság értékelését a legutóbbi magyar jogszabály törvényességéről”.

A Bizottság, amely az uniós jog betartatásáért felel, jövő szerdán vizsgálja a lex CEU-t. A Néppárt tegnapelőtt foglalkozott vele. Úgy értesültünk, hogy a frakcióülésen, amelyen az összes képviselő részt vesz, a képviselőcsoport vezetője felvezette a témát. Manfred Weber azt mondta, felkérik az Európai Bizottságot az elemzésre, de bízik a fideszes képviselőtársaiban, és türelemre intett. Előtte szűkebb körben is tárgyalták az ügyet a néppárti nemzeti küldöttségek vezetői.

A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja egy, a frakciótársaiknak szerda este körbeküldött levél szerint arra számított, hogy „biztosan támogatnak minket a kollégáink itt és az Európai Bizottságban is. Az ellenkezőjét látjuk.”

Belengették az atomot

Siegfried Mureșan eggyel növelte a tétet.

Ha a magyar helyzet folytatódik, a 7-es cikk is az asztalra kerülhet

– fenyegette meg a kormányt.

A „nukleáris opcióként” emlegetett eljárásnak több lépcsője van. A végén akár egy tagállam bizonyos jogait, például a szavazati jogát lehet felfüggeszteni. Az EU-ból viszont így, és máshogy sem lehet kizárni egy uniós országot.

Valószínűtlen a szankció, de nem jönne jól az eljárás

Ahhoz viszont a többi uniós kormány egyhangú szavazata kellene, hogy a szankciók bevezetésééig eljussanak. Orbán Viktor korábban kijelentette, hogy ha ilyesmivel próbálkoznának a lengyelek ellen, megvétózná, és valószínűleg ez fordított irányban is működne.

Már sokszor röpködtek fenyegetések a hetes cikk beindításáról, de még soha nem történt meg. Az viszont erős jelzés lenne, ha pont a magyar kormány lenne az első, ráadásul a saját politikai családja kezdeményezné.

Siegfried Mureșan a nemzeti konzultációról is keményen beszélt. Szerinte az lenne a helyes kérdés, amit fel kellene tenni, hogy a magyarok

továbbra is szeretnék-e élvezni az előnyöket, amelyeket az EU-tagság hozott nekik, beleértve a jogot, hogy bárhol Európában élhessenek, hogy szabadon utazhassanak, hogy tanulhassanak, ahol akarnak és sokmilliárd eurónyi uniós támogatást.

Úgy gondolta, a magyar EU-csatlakozás óta eltelt tíz év után ideje lenne teljesen részt venni az Európa jövőjéről szóló vitában. „Az emberek azt szeretnék, hogy a politikusok reformálják meg Európát, hogy megoldhassa az emberek gondjait.”

Vékonyodik a cérna

Ahogy arról már korábban írtunk, a jobbközép Néppártnak jól jön a viszonylag sok, 12 magyar európai parlamenti képviselő, miközben a Fidesznek is kapóra jön a legnagyobb frakció politikai támogatása, az egyéb előnyökről nem is beszélve. Orbán Viktor nemrég még a fő szövetségesének mondott euroszkeptikus lengyel Jog és Igazságossággal is hajlandó volt szembemenni a Néppárt érdekében.

Tegnap a Politico arról írt, egyelőre épp azért nincs napirenden a Fidesz-KDNP kizárása, mert sok képviselőjük van és szinte mindig a Néppárttal szavaznak. Ennek ellenére Manfred Weber „intenzív” telefonbeszélgetésen van túl Orbán Viktorral. A lap szerint az eddig megszokott luxemburgiak mellett a svédek, a finnek, a hollandok, a belgák és jó néhány német néppárti képviselő is kirúgná a pártcsoportból a Fidesz-KDNP-t.

Orbánék akkor se maradnának árván, ha esetleg szakítanának. Valószínűleg tárt karokkal várná őket a Jog és Igazságosság euroszkeptikus csoportja, amely hamarosan úgyis megfogyatkozik a brexit miatt kilépő brit konzervatívok távozásával. Nemrég a szélsőjobboldali Nemzetek és Szabadság egyik legerősebb tagját vezető Geert Wilders is felajánlotta, hogy csatlakozhatnak hozzájuk, bár egyelőre aligha fog a Fidesz-KDNP összebútorozni a szélsőséges csoporttal.

Laffe CDA-eurofielen.

Wat mij betreft is Orban met zijn Fidesz partij van harte welkom bij onze @ENF_EP groep in het Europees Parlement! https://t.co/1fAVwIGpLI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 6, 2017

A kormánypártoknak ugyanakkor komoly presztízsveszteség lenne a kizárás, és értékes európai parlamenti pozíciókat, befolyást veszítene vele, ha másik frakcióba lépne.

