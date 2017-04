Békülne a Fidesz az Európai Néppárttal

Sokadszorra foglalkozik az Európai Parlament plenáris ülése Magyarországgal. A szerdai vitát rögtön Magyarországgal kezdik, és egy régi szokást felelevenítve Orbán Viktor személyesen is felszólal majd a tárgyaláson. Legutóbb akkor utazott az Európai Parlamentbe a miniszterelnök, amikor a fél unió felháborodott rajta, hogy elgondolkodna a halálbüntetés bevezetésén.

Az EP eddigi vitáinak eddig nem sok következménye volt azon kívül, hogy a kormány ismét kommunikálhatta, mekkora nyomás alatt áll, de felveszi a harcot „Brüsszellel”. Valódi büntetést nem szabhatnak ki a parlamenti képviselők. A törvények betartására ügyelő Európai Bizottság dolga, hogy megvédje az uniós szabályokat és a jogállam uralmát.

Fotó: Gerard Julien / AFP Orbán az Európai Néppárt éves találkozóján 2015-ben.

Most mégis úgy érezhette a Fidesz, hogy a Közép-európai Egyetemet sújtó felsőoktatási törvénnyel, a külföldi támogatásokat kapó szervezeteket megbélyegző törvénytervezettel, a Brüsszelt gyalázó nemzeti konzultációval és az azt kísérő kampánnyal túlfeszítették a húrt. A miniszterelnök látogatása előtti nap a fideszes EP-képviselők levelet küldtek a frakciótársaiknak az Európai Néppártban, amelyben hangsúlyozták, hogy a Fidesz és személyesen Orbán Viktor elkötelezett Európa iránt. A levélből a Népszava idézett: „Merész és gyakran szokatlan megoldásaink miatt mi, és különösen Orbán Viktor miniszterelnök, folyamatos támadások alatt álltunk – írták a fideszes képviselők a kormány politikájáról. – Nem vagyunk tökéletesek, nem minden kísérletünk járt sikerrel, de rugalmasak vagyunk és készen állunk arra, hogy tartalmas párbeszédet kezdjünk országunk és Európa jövőjéről.”

„A javítás szándékával bíráljuk az európai intézmények egyes intézkedéseit. Azért tesszük, hogy túléljük a csapásokat. Nagyon messze állunk azoknak a táborától, akik Európa elpusztításán dolgoznak – szögezik le. – A klub tagjai vagyunk, elfogadtuk a tagsággal járó kedvezményeket és terheket.”

A levél azután született, hogy a Fidesz több konzervatív frakciótársa is felszólalt az elmúlt hetekben, azt kérve, hogy a magyar kormány tartsa tiszteletben az európai szabályokat. A szintén néppárti Jean-Claude Juncker, az EU ellenőrző szervének, az Európai Bizottságnak az elnöke is megjegyezte, hogy nem tetszik neki a magyar felsőoktatási törvény, és hozzáfűzte, hogy a nemzeti konzultáció kérdései nem az Európai Uniót minősítik, hanem azt, aki a kérdőívet írta.

Orbán köszöni a politikai ajándékot

A Bizottság vizsgálja is a magyar helyzetet, és csütörötökön mondja meg, milyen lépést tesz (ha tesz). Több dolog miatt is összevonták a szemöldöküket, és várhatóan ezek a témák kerülnek elő majd az Európai Parlamentben is:

CEU-törvény,

civil szervezetek külföldi támogatásáról szóló törvény,

menedékkérők kezelése,

a Brüsszel ellen hangoló nemzeti konzultáció,

az európai értékek hogy állnak Magyarországon.

A magyar kormány az utóbbi hetekben azt válaszolta az uniós kifogásokra, hogy valójában a bevándorlás miatt támadják Magyarországot.

A magyar miniszterelnöknek még jól is jöhet a felhajtás az „állítsuk meg Brüsszelt” kampány felpörgetéséhez és akár a sorosozáshoz is. A kormányhoz közeli média azzal alapozta meg a hazai kommunikációt, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint Soros György alapítványa 226 képviselőre tekint szövetségesként, és „Soros emberei támadják Orbánt”.

A fideszesek frakcióvezetője lehet a tűzvonalban

Orbán Viktor várhatóan nem egyedüliként kapja majd a támadásokat. A baloldalról eddig is rámentek a Fidesz-KDNP-t sorai közt tudó Európai Néppártra, amiért nem hajítja ki a magyar kormánypártokat.

Manfred Weber frakcióvezető óvatosan azt szokta hangoztatni, hogy az alapjogokat mindenkinek tiszteletben kell tartania, de Orbán Viktor eddig mindig tartotta magát a határokhoz. A néppárti vezető az Európai Bizottságnak dobta át a labdát, azt kérve, hogy a testület foglalkozzon a helyzettel. A Néppárt a bizottsági vizsgálat eredménye után, szombaton külön foglalkozik a magyar helyzettel, de így a szerdai plenáris vitára aligha változik majd Manfred Weber hivatalos álláspontja.

Ahogy arról már korábban írtunk, a pártcsaládban többeknek elege van a Fidesz-KDNP-ből, és már nem is csak a két luxemburgi képviselőnek, akik már többször felemelték a hangjukat Orbán Viktor európai parlamenti látogatásai környékén. A néppárti szóvivő például az akár valódi szankciókhoz vezető 7-es cikk szerinti eljárást is belengette.

A 216 fős frakció nem szakadna bele, ha elveszítené a magyar képviselőket, még így is a legnagyobb csoport maradna a szocialisták előtt. Korábban egyszer már a szőnyeg szélére állították a Fidesz-KDNP-t a halálbüntetés bevezetésének felvetése miatt, de akkor a kormány visszatáncolt. A Néppárt nem zárta ki a magyar tagokat, és viszonylag sok, 12 képviselőt nyernek velük.

Ha esetleg most mégis kizárnák őket, arról Lázár János szerint természetesen szintén Tudjukki tehet majd. „Soros György munkatársai éjjel-nappal ott vannak a néppárti vezetés körül” és a miniszter nem hiszi, hogy a képviselőcsoport ellen tud majd állni a nyomásuknak, adott ízelítőt Lázár János a várható válságkommunikációból.

Várhatóan nem itt dől el

A vita miatt egy kicsit feldúsul majd az ülésterem levegője szén-dioxiddal, de ha valakiknek van bármilyen eszköze, hogy regulázza a Fideszt és a kormányt, azok az Európai Néppárt és az Európai Bizottság.

Az Európai Néppárt kizárhatja a sorai közül a Fideszt. Ha elmérgesedik a helyzet, a szombati összejövetelükön ez a lehetőség is szóba kerülhet. Az uniós államfők és kormányfők mind összeülnek majd Brüsszelben szombaton, hogy jóváhagyják a stratégiát, amivel az EU a brit kilépésről fog tárgyalni a következő hónapokban Londonnal. Ennek a csúcstalálkozónak az apropóján tartanak egy szűkebb körű megbeszélést az Európai Néppárt vezetői. A békülő hangvételű levélből azonban úgy tűnik, a Fidesznek fontosabb, hogy megőrizze a tagságát a legnagyobb európai pártban és a legnagyobb frakcióban, mint a Brüsszel elleni háború.

És ha a Fidesz lépne ki? „Miért tennénk? Marhaság!” – intézte el Orbán Viktor röviden a lehetőséget, hogy a kizárás megelőzésére önként távozzanak az Európai Néppártból. Ennek tényleg nem lenne semmi értelme, amíg biztosan nem dobnák ki őket. Magasabb rangú posztokat, felszólalási időt, témafelelősi (ők felelnek egy-egy jogszabályjavaslatért) helyeket buknának, ha a legnagyobb frakcióból máshová kellene átülniük, arról nem is beszélve, milyen jó pajzs a Néppárt támogatása a hasonló vitákban.