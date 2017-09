Brüsszelben elintéznék, hogy ne kapjunk rosszabb élelmiszert, mint a Nyugat

Az Európai Bizottság kedden bejelentette, útmutatót tesz közzé a tagországok fogyasztóvédelmi hatóságainak és egymillió eurót biztosít egy közös módszertan kidolgozására, amivel az EU országaiban az élelmiszereket ellenőriznék.

Ha két különböző termék azonos márkajelzéssel ellátva kerül forgalomba, azzal megvalósul a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése. Ez egyértelmű példája annak, hogy a határon átnyúló problémákat csak uniós szintű együttműködéssel oldhatjuk meg. A tagállamok túl sokáig keresték hasztalanul a gyógymódot a problémára

indokolta a lépést Věra Jourová. A fogyasztóvédelemi biztos kedden Brüsszelben jelentette be, milyen lépésekkel kívánja a bizottság elérni, hogy a tagországokban ne árulhassanak eltérő minőségű termékeket azonos csomagolásban. Szerinte az árak megtartása mellett kellene emelni a gyengébb élelmiszerek minőségét, ha pedig ez drágulással járna, a termékek átmárkázását tartaná megfelelőnek.

Már most is vannak olyan uniós szabályok, amelyekkel fel lehetne lépni a kettős élelmiszerminőség ellen, de ezt a tagállami hatóságok feladata betartatni. A most kiadott útmutató felsorolja, milyen uniós élelmiszeripari és fogyasztóvédelmi előírások alapján léphetnek fel és hogyan. Uniós rendelet írja elő, hogy a fogyasztóknak valósághű és kielégítő tájékoztatást kell kapniuk az adott élelmiszerről. Az élelmiszercímkén a gyártónak fel kell tüntetnie többek között a termék valamennyi összetevőjét. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv tiltja például a fogyasztóknak a termék tulajdonságaival és összetevőivel kapcsolatos megtévesztését. Ha a jogsértés határon átnyúló, a fogyasztóvédelmi hatóságok az európai szintű fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat útján léphetnek fel.

Annak érdekében, hogy minden országban azonos, megbízható és közös tudományos alapokra támaszkodhassanak az élelmiszerek vizsgálatakor, az Európai Bizottság egységes módszertan kidolgozását folytatja. Erre a feladatra egymillió eurót bocsátott a Közös Kutatóközpont (JRC) rendelkezésére.

Az intézmény eddig is egyeztetett az egyes tagállami hatóságokkal, fogyasztóvédelmi képviseletekkel és gyártókkal arról, hogy ki, mit és hogyan vizsgál. Ezeket a folyamatokat kell most közös nevezőre hozni azért, hogy a jövőben senki ne mondhassa, hogy egy-egy labor nem megfelelő módon vizsgált be egy terméket. A munka részeként a tagállami laboroknak több ezer élelmiszer mintát kell majd begyűjtenie. Věra Jourová közölte, hogy a JRC-nek 2018 márciusáig kell letennie egy javaslatot az asztalra, a részletekről utána az érintetteknek kell megállapodnia.

Az Európai Bizottság további egymillió eurót nyújt a tagállamoknak, hogy bizonyítékokat gyűjthessenek és hatékonyabban léphessenek fel a jogok érvényesítéséért. A termelőkkel és márkaszövetségekkel folytatott párbeszéd eredményeként az érintettek vállalták, hogy 2017 őszén magatartási kódexet dolgoznak ki.

Október 13-án a szlovák és a cseh kormány fogyasztói csúcstalálkozót rendez Pozsonyban a kettős élelmiszer-minőségről, amelyen az Európai Bizottság is részt vesz.