Fellép a fapados terrorizmus ellen az Európai Bizottság

Új intézkedéseket jelentett be Julian King, amelyektől azt várják, hogy biztonságosabbá válnak az európai közterek, visszaszoríthatják az olyan gázolásos támadásokat, amikre idén több európai nagyvárosban, például Barcelonában is volt példa.

Újabb terror-ellenes cselekvési tervet mutatott be ma az Európai Bizottság annak érdekében, hogy elejét vegyék az olyan támadásoknak, mint amikre Barcelonában, Londonban, Manchesterben vagy Stockholmban volt példa.

Jelenleg 18,5 millió eurót fordít a Belső Biztonsági Alapból európai közterek védelmének felújítására a Bizottság. Ezen felül 2018-ban további 100 millió euró támogatást nyújt ilyen projektekre a Bizottság az innovatív városfejlesztési tevékenységek részeként önkormányzatoknak.

A Bizottság javítani akarja a tagállamok közötti információmegosztást a kiemelt kockázatú közterek biztonságáról, így a bevált védekezési gyakorlatok megosztását is, aminek érdekében egy külön szakmai fórumokat hoz létre. Nemcsak az önkormányzatokat, de magáncégeket is be akarnak vonni ebbe a körbe, hogy például a bevásárlóközpontok, koncerthelyszínek és sportcsarnokok, stadionok biztonsága is javuljon.

Ugyan kicsi esélyét látják annak, hogy vegyi, biológiai vagy nukleáris anyagokkal elkövetett támadásokra kerüljön sor, a Bizottság előterjesztett egy cselekvéstervet ilyen esetek megelőzésére is. Annak érdekében, hogy újabb támadásokat tudjanak megakadályozni, a Bizottság tovább akarja korlátozni a terrorcselekmények elkövetésére alkalmas eszközökhöz való hozzáférést.

Fel akarják törni a digitális eszközök titkosítását

Régóta folyik vita az unión belül is arról, hogy bűnüldöző szervek gyorsabban fel tudjanak törni olyan a birtokukba került digitális eszközöket, amelyeken titkosított információk vannak. Ennek érdekében most Julian King bejelentette, hogy több pénzt és forrást kívánnak ennek érdekében az eu-s bűnüldöző szervek rendelkezésére bocsájtani. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Bizottság továbbra sem támogatja az un. hátsó kapuk létrehozását a digitális eszközökben, amivel hatóságok könnyen hozzá tudnának férni a titkosított tartalmakhoz.