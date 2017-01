Hivatalos: Putyin megtámadta az amerikai elnökválasztást

Az Egyesült Államok feloldotta a titkosítást a hírszerzés anyagain az orosz hackertámadásokkal kapcsolatban. Már régóta hangoztatták, hogy az támadások Oroszországból indultak, amit Donald Trump még a nap során, január 6-án adott interjújában is tagadott. Míg a megválasztott elnök "politikai boszorkányüldözésnek" nevezte az ügyet, a hírszerzés kiadott egy 15 oldalas tanulmányt, ami bizonyítja: Vlagyimir Putyin elnök támadó kampányt indított a 2016-os amerikai elnökválasztás ellen.

A tanulmány kimondja: "Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelte el a 2016-os amerikai elnökválasztás elleni kampányt.

A tanulmány részletezi, hogy hogyan vitték végig az oroszok a tervet, kezdve a Demokrata Pártkongresszus meghackelésével, amit a hírszerzés az orosz kormányhoz kötött, egészen a propaganda és álhírek terjesztéséig.

Donald Trump megválasztott elnök pénteken találkozott a hírszerzés vezetőivel, amit konstruktívnak nevezett. Utána a sajtónak tovább hangsúlyozta: véleménye szerint semmiféle hackertámadás nem volt hatással a választási eredményekre.

Trump pénteken telefonos interjút adott a New York Times-nak, amiben vizsgálatot követelt: tudni akarta, hogyan jutottak a hírszerzés adatai az NBC hírcsatornához. A Fehér Ház tagadta, hogy tőlük kerültek volna ki a dokumentumok. Valószínűleg ezért oldották most fel a titkosítást a háttértanulmányon, amit a Verge osztott meg.

- mondta korábban Trump. Megígérte, beiktatása után speciális csapatot fog felállítani, akik egy 90 napos programban fognak tervet készíteni a hackertámadások elleni küzdelemre. Trump szerint a jövőben az USA biztonságának megőrzésére használt módszerek nem lesznek nyilvános vita tárgyai, hiszen ezzel csak kiszolgáltatnák az országot a támadóknak.

A szöveg három amerikai ügynökség, a CIA, az FBI, és az NSA segítségével készült, és egész pontosan azt vizsgálja, milyen befolyással volt Oroszország és az orosz média a világ közvéleményére, azon belül is a 2016-os amerikai elnökválasztásra. A szöveg megállapítja, hogy Oroszország hozzáfért több állami és helyi elektori kollégium elemeihez, bár az eredményeket nem módosították.

Az FBI és a CIA "nagy bizonyossággal" gondolja azt, hogy Putyin azért rendelte el a választások befolyásolását, hogy Trump legyen az elnök, az NSA csak "mérsékelt bizonyossággal" tekint a dologra. A jelentés szerint az oroszok a kampány során figyelték Clinton népszerűségét, és mikor Trump lemaradni látszott, különösen hangsúlyosan dolgoztak a demokrata jelölt aláásásán.

A jelentés nem teljes, a hírszerzés különböző érzékeny eljárásokra hivatkozva nem tette közzé minden adatát és módszerét.

A jelentés szerint az orosz hírszerzés a választás befolyásolásának érdekében mindkét amerikai pártot támadta. Tudomásukra jutott, hogy az orosz hírszerzés már 2015 júliusában hozzáférést nyert a Demokraták kongresszusához (DNC), és legalább 2016 júniusáig be tudott jutni a szerverekre.

A szöveg szerint Guccifer 2.0 és a DCLeaks.com neveken futó, gyakran érzékeny adatokat szivárogtató szervezetek valójában egyenesem a GRU-nak, azaz az orosz titkosszolgálatnak dolgoztak.

A jelentésben a Clinton-ellenes, és pro-Trump propaganda eszközeinek nevezi meg az RT médiabirodalmat, a kormány által pénzelt online trollok és álhírgyárosok mellett. A szöveg részleteiben elemzi, hogy mikor, milyen saját készítésű műsorok jelentek meg a csatornán, amik propagandaként működtek, illetve ezek mekkora nézettséget értek el online felületeken.

A most megjelentetett 15 oldalas dokumentum nem egyezik azokkal a jelentésekkel, amit az FBI, CIA és az NSA küldött Obama elnöknek. Az eredeti jelentések hosszabbak, a mostani egy kivonat, amiben nem szerepelnek a hírszerzést veszélyeztető részletek. A támadások körüli viták során már többször követelték, hogy a hírszerzés mutasson bizonyítékot. Azon kevesek, akik látták, meggyőzőnek nevezték: Nancy Pelosi kisebbségi képviselő egyenesen azt mondta:

A most megjelent kivonatban a média befolyásolására részletes példákat hoznak. Az viszont továbbra sincs részletezve, hogyan jutottak a következtetésre, hogy az orosz kormány és a hackertámadás között közvetlen kapcsolat van. Ez a források védelmében a jövőben sem várható.

A jelentésben is kiemelt szivárogtató híroldal, a WikiLeaks Twitteren különösebb kommentár nélkül osztotta meg a dokumentumot. A működtetők az orosz kapcsolat hírével szembeni szkepticizmusukat fejezték ki.

FULL TEXT: Declassified US government combined report on alleged Russian involvement in the US election (PDF) https://t.co/c3xFRnwZ0n