Megnevezték a szexuális zaklatással vádolt színházigazgatót

Arccal és névvel vállalva tárta a nyilvánosság elé az ATV Egyenes beszéd című műsorában a ma már külföldön élő Maros Ákos táncos, színész, hogyan bántalmazta egykori színházi rendezője.

A több mint húsz éve történt esetben az akkor 18 éves színészt a műsorban névvel említett Kerényi Miklós Gábor fenekelte el büntetésből. A színházi világot átszövő szexuális visszaélések kapcsán folyó beszélgetésben Maros Ákos elmondta, hogy csak az őt ért sérelemről tud beszélni, de bátorít mindenkit, hogy álljon elő a saját, eddig elhallgatott történetével.

Az Index egy nappal korábban szentelt nagyobb cikket az esetnek. Itt részletesen is közöltük az egykori táncos ügyét.

„Több mint húsz éve történt az esetem. Tizennyolc éves már elmúltam, és az igazgató pechére hirtelen haragú ember voltam. Nem érzem magam áldozatnak, nem tört meg az ügy, bár ha belegondolok, abban nagy szerepe volt, hogy végül elhagytam az országot, mert annyira undorítónak éreztem a színházi és kereskedelmi tévés közeget” – mondja az Indexnek az egykori táncos. Mint mindenki, ő is névtelenséget kért, bár azt mondta, ha a nála nagyobb sérelmeket elszenvedett áldozatok is jelentkeznek, mellettük hajlandó ő is vállalni az arcát. Az ATV-ben most vállalta a nyilatkozatot.

Az Indexnek így mesélte el a történetét: „Fiatal voltam, éltem a világomat, egyszer-egyszer elkéstem a próbáról; ott voltam, csak késtem. Ő meg ordított a mikrofonba, hogy hol vagyok, ki vagyok rúgva, kéri vissza az előleget – óriási balhé volt. A munkatársai csitították, úgyhogy megkönyörült, de azt mondta: az esti próba után természetesen ezt meg kell torolnia, elfenekel, hogy megtanuljam, ne késsek el többet. Mondtam, hogy na persze.”

„Este felmentünk Szegeden az Apáti Kollégiumba. Heteroszexuális vagyok, eszembe se jutott, hogy bármi olyasmire gyanakodjak, sőt, igazából még úgy is éreztem, cool, hogy majd megiszunk valamit együtt a nagy rendezővel. A kollégium egyik termében iskolapadok voltak; becsukta az ajtót, feldöntötte az egyik padot, és eltorlaszolta vele a kijáratot."

Azt mondta, vegyem le a nadrágomat, és hajoljak rá egy székre. Ja, és vegyem le az alsónadrágomat is.

"Mondom, ha valami, hát ez nem fog előfordulni. Magamon hagytam. Nagyjából hármat húzott a seggemre, de erősen, nem volt normális a csávó. És elkezdte mondani, hogy tudom, ez most fáj, de ha sírni akarsz, nem baj, hadd jöjjenek a könnyek. Ott kapcsoltam, hogy ebben semmi poén nincs, éreztem, hogy itt valami nem jó, még akkor sem, ha nem vette elő a farkát, nem volt semmi ennyire durva. Felhúztam a farmeromat, és azt mondtam, ezt fejezzük be. Azt mondta, maradjak még. Mondom, nehogy megpróbáljon megállítani, mert lerúgom a fejét. Elrúgtam az ajtó elől a padot, és eljöttem.”

Arra a kérdésre, egyáltalán miért tolta le a nadrágját, azt mondja: az ember egy táncművészeti iskola után máshogy látja az ilyesmit, hiszen ott állandóan minimális ruhában próbálnak, folyamatos a testkontaktus.

Kerényi tagad, de lemond

Kerényi Miklós Gábort, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetőjét netes fórumokon már vádolták zaklatással és szexuális visszaélésekkel. Kerényi visszautasította a vádakat, de rögtön le is mondott művészeti vezetői posztjáról. Az Indexnek a következő közleményt küldte:

„Visszautasítom mindazon állításokat, pletykákat, híreszteléseket, melyek az elmúlt napokban engem értek és imádott társulatom mindennapjait, működését mérgezték és mérgezik. Hogy a nyugodt munkát biztosítsam, döntésem az, hogy a mai nappal munkáltatómtól felmentésemet kértem a Budapesti Operettszínház művészeti vezetői tevékenysége alól, továbbá nyugdíjazásomat kezdeményeztem. Szentpétervári bemutatómat követően minden erőmmel azon leszek, hogy tisztázzam magam.”

A Budapesti Operettszínház Igazgatósága október 30-án rendkívüli Igazgatósági értekezletet tartott, melynek keretében a színház volt, és jelenlegi vezetői rögzítették, hogy

nincsen tudomásuk olyan eseményről, történésről, bejelentésről, mely a Budapesti Operettszínház működéséhez köthetően zaklatással kapcsolatos.

Elfenekelések sora

Az Index több, név nélkül nyilatkozó színészt is megszólaltatott, akik a lelki és fizikai megaláztatásokról, jellemzően elfenekelésről számolt be.

"A színház egy másik, egykori színésze, aki – mindenki máshoz hasonlóan szintén – neve elhallgatását kéri, azt mondja: „Az igazgató »pedagógiai« módszereinek széles a skálája: verbális és fizikai megalázás, nyilvános pofonok.

Az elfenekelések a tapasztalatom szerint nem voltak nyilvánosak, az én esetemnek sem volt sajnos tanúja. Nem emlékszem minden részletre, de azt tudom, hogy az irodájába kellett felmennem, mert egy verssel vagy egy monológgal kellett készülnöm. Az instrukciói között szerepelt, hogy úgy mondjam a szöveget, hogy dühös vagyok. Nekifutottam többször is, de nem volt elégedett az eredménnyel. Ekkor azt mondta: jó, akkor vegyem le a nadrágomat, és hasaljak a térdére. Nem akartam, de erőszakosan rám parancsolt; megijedtem, úgyhogy megtettem. Nem tudom már, hány, tíz-húsz vagy harminc ütést mért a pucér fenekemre" - szólt az egyik jellemző történet.

A szexuális zaklatások témáját Harvey Weinstein amerikai producer ügyei hozták a felszínre Magyarországon. Az amerikai producert többen szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolták meg, majd kiderült, hogy a filmes évtizedek óta él vissza hatalmával és erejével a nők ellen. Az ügyek hatására Sárosdi Lilla magyar színésznő is elmondta, Marton László, a Vígszínház korábbi igazgatója szexuálisan zaklatta őt; végül még kilenc másik nő is hasonlókról számolt be.