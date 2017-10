Egyre csak nő Harvey Weinstein áldozatainak a száma

Harvey Weinstein botránya annyira nagy hullámokat vet, hogy még Magyarországon is voltak színésznők, akik előálltak a fiatalkorukban elszenvedett szexuális zaklatások történetével. Egy ilyen évtizedek óta tartó, nyílt titokként kezelt, de nyilvánosság előtt könnyen perelhető ügyben különösen fontos az, hogy minél több szereplő névvel vállalja a saját sztoriját. Eddig a Weinstein-ügyben ők szólaltak fel, de a lista korántsem teljes, hiszen nem tartalmazzák a rengeteg névtelen, utalás szintjén emlegetett áldozatot. Amint valaki névvel nyilatkozik, a listát frissítjük.

Lysette Anthony

A brit szappanopera-színésznőt (Hollyoaks) 1982-ben erőszakolta meg Weinstein, a saját otthonában.

Asia Argento

Az olasz színésznőt egy szállodai szobában erőszakolhatta meg Weinstein, 1997-ben.

Rosanna Arquette

Az Arquette-család egyik tagját a kilencvenes évek elején került egy szobába Weinsteinnel, aki erőszakosan megfogta őt. Arquette nemet mondott, szerinte ez később negatív hatással volt a karrierjére.

Jessica Barth

Az amerikai színésznőt (Ted 1-2.) 2011-ben meghívta a hotelszobájába, és felvetette, hogy mi lenne, ha pezsgőznének, ő meg levenné a ruháját, Barth pedig megmasszírozná? Barth nemet mondott.

Kate Beckinsale

Az Underworld-filmsorozat sztárját 1990-ben fogadta a Savoy Hotelben egy köntösben. Beckinsale úgy tudta, hogy egy konferenciateremben fognak találkozni. "Nagyon naív és fiatal voltam, meg sem fordult a fejemben, hogy ez a taszító ember elvárná, hogy szexuálisan érdeklődjek iránta" - írta Instagramon.

Zoë Brock

A színésznőt másokkal együtt hívta fel a hotelszobájába az 1998-es cannes-i filmfesztiválon, de amikor megérkezett, Weinstein volt csak ott. Masszázst követelt, meztelenül, Brock bezárkózott a fürdőszobába, és onnan sikerült lebeszélnie a folytatásról a zokogó férfit.

Liza Campbell

Az írót 1995-ben zaklatta egy londoni szállodában, egy szakmai találkozó közepén Weinstein felvetette, hogy ugorjanak be mindketten a kádba.

Florence Darel

A francia színésznőt akkor zaklatta a párizsi Ritz-Carltonban, amikor a felesége ott volt a szomszédos szobába. Darel szerint olyan érzést keltett a helyzet, hogy ha Amerikában szeretne befutni, akkor Weinsteinen kell átmennie.

Emma De Caunes

A francia színésznő (Az álom tudománya, Szkafander és pillangó) azzal az indokkal került Weinstein párizsi hotelszobájába, hogy olvasson el egy forgatókönyvet, 2010-ben. De Caunes telefonált, addig Weinstein elment zuhanyozni, a fürdőszobából pedig meztelenül jött ki.

Cara Delevingne

Az idén nálunk is bemutatott Tulipánláz a Weinsten-cég egyik utolsó dobása, a film egyik főszereplője, Develingne elmondta, hogy az előkészítés alatt Weinsten elé állt egy ajtóban és megpróbálta szájon csókolni.

Sophie Dix

A színésznőt Weinstein azzal csábította a hotelszobájába, hogy gond van az alakításával, és meg szereté mutatni az aznapi felvételeket. A férfi elkezdte lerángatni a nő ruháját, lenyomta az ágyra, de Dixnek sikerült bemenekülnie a fürdőszobába. Amikor kinyitotta az ajtót, Weinstein ott maszturbált.

Dawn Dunning

Weinstein le akarta szerződtetni 2003-ban a színésznőt három darab filmre is egy New York-i szállodában, azzal a feltétellel, hogy belemegy egy édeshármasba a producerrel és az asszisztensével.

Alice Evans

Evans 2002-ben visszautasította Harvey Weinsteint egy szálloda bárjában, innentől számítja azt, hogy sem őt, sem férjét (Ioan Gruffud, többek között A fantasztikus négyes) nem keresték soha egy Miramax-film egyik szerepére sem.

Lucia Evans

2004-ben Evans színésznő akart menni, sikerült megszereznie Weinstein elérhetőségét. A férfi irodájába szervezett találkozón nem volt senki más, a producer pedig orális szexre kényszerítette.

Angie Everhart

A fotómodell egy hajón lakott a velencei filmfesztivál ideje alatt Weinsteinnel, és egy nap arra ébredt, hogy a férfi fölötte áll és maszturbál.

Claire Forlani

A Ha eljön Joe Black és A szikla színésznőjét öt különböző alkalommal próbálta meg Weinstein zaklatni.

Romola Garai

Weinstein egy köpenyben fogadta 2000-ben, a Savoy Hotelben az akkor 18 éves Garait, mondván hogy személyesen kell jóhagynia egy szerepre.

Louisette Geiss

Geiss egy forgatókönyvet pitchelt éppen a 2008-as Sundance fesztiválon, amikor Weinstein követelte tőle, hogy nézze őt, miközben maszturbál.

Trish Goff

Az egykori modellt Weinstein egy étterembe hívta meg, egy privát szobába, ahol elkezdte fogdosni, a melleit markolászni, és erőszakosan próbálta megcsókolni 2003-ban.

Louise Godbold

A kilencvenes évek elején Weinstein a saját irodájában követelt masszázst tőle.

Judith Godrèche

A francia színésznőt (Rizsporos intrikák, Lakótársat keresünk) 1996-ban, a cannes-i filmfesztivál idején, a Hotel du Cap-Eden-Rocban zaklatta. Weinstein megvásárolta a Rizsporos intrikákat, ami az azévi fesztivált nyitotta, és megkérte Weinstein, hogy menjen fel a szobájába, megbeszélni a film reklámkampányát. A producer masszázst követelt, a színésznőhöz dörgölőzött, de Godrèche-nek sikerült elmenekülnie.

Heather Graham

A Boogie Nights és a Twin Peaks színésznőjének a kétezres évek elején tett burkolt ajánlatot Weinstein.

Eva Green

Green (Penny Dreadful, Az álmodozók) egy üzleti találkozón futott össze Weinsteinnel, aki úgy próbált meg rámászni, hogy a színésznőnek kellett letolnia a producert magáról.

Ambra Battilana Gutierrez

Gutierrez 2015-ben megkereste a New York-i rendőrséget, amikor Weinstein zaklatta korábban. Ő készítette azt a hangfelvételt, ami a New Yorker cikkében jelent meg, és amin tisztán hallgató, hogy Weinstein kérleli a nőt, hogy menjen be csak öt percre a szállodai szobájába, Gutierrez viszont a sírás határán mondja, hogy nem szeretne. Akkor a rendőrség nem emelt vádat.

Jessica Hynes

A brit színésznő 19 éves korában, 1991-ben találkozott Weinsteinnel, a producer azt akarta, hogy bikiniben csinálja meg a próbafelvételeit. Hynes visszautasította.

Angelina Jolie

1998-ban, a Szeress, ha tudsz! bemutatója idején valami történt Weinstein és Jolie között, de a színésznő nem részletezte.

Ashley Judd

Judd volt az első, és egy ideig a legnagyobb név, aki a Weinstein-ügyben megszólalt. Judd elmesélte, hogy 1996-ban a férfi meghívta a Beverly Hills Hotelbe, hogy megbeszéljék a színészkarrierjét. Weinstein egy köntösben fogadta, és azonnal azt kérte, hogy masszírozza meg. Judd más alkalmakat is emlegetett.

Minka Kelly

Az amerikai színésznőt Weinstein egy este a hotelszobájába invitálta, majd amikor nem ment, következő nap ebédnél találkoztak. A producer tartott egy kiselőadást arról, hogy milyen életet élhetne Kelly, ha ő lenne a férfi barátnője. Amikor Kelly nemet mondott, Weinstein arra kérte, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Katherine Kendall

A színésznőt 1993-ban elhívta egy vetítésre, majd a lakására invitálta. Masszázst követelt, de amikor nemet mondott a nő, akkor Weinstein könyörgött, hogy legalább a melleit mutassa meg. Kergette a lakásban, de sikerült Kendallnak sikerült elmenekülnie.

Mia Kirshner

A kanadai színésznő nem mondott részleteket, csak annyit, hogy egy hotelszobában úgy bánt vele, mint egy megvásárolható tárggyal.

Myleene Klass

Klass 2010-ben, a cannes-i filmfesztiválon készített interjút Weinsteinnel a CNN számára. Az interjúk után Weinstein meghívta ebédelni a riportert, majd felajánlott neki egy „szexszerződést”. Klass először nem hitte el, de megjelentek a producer asszisztensei a dokumentummal. Weinstein akkor házasadotott meg másodjára.

Laura Madden

Madden a férfi beosztottja volt, többször követelt tőle masszázst különböző hotelszobákban.

Sarah Ann Masse

A színészként is dolgozó Masse bejárónőnek jelentkezett a Weinstein-családhoz, Harvey alsónadrágban és atlétában fogadta, és így ült az egész interjú alatt. Kikérdezte arról a nőt, hogy flörtölne-e az ismerőseivel, csak azért, hogy színészként segítse a karrierjét, Masse egyenesen azt válaszolta, hogy nem. Weinstein egy hosszú öleléssel búcsúzott, de nem vette fel a nőt.

Rose McGowan

A Weinstein-ügy egyik leghangosabb hangja Rose McGowan (Bűbájos boszorkák, Sikoly). Őt az 1997-es Sundance filmfesztiválon zaklatta Weinstein, ami után peren kívül megegyeztek, a férfi pedig 100 000 dolláros kártérítést fizetett neki. A megegyezés szövege szerint a kártérítés nem egyenlő a bűnösség beismerésével.

Jennifer Siebel Newsom

A színészt elmondása szerint Weinstein többször is agresszívan invitálta a szállodai szobájába, mindig valami más szakmai kifogással.

Emily Nestor

Nestor a Weinstein Company recepciósaként dolgozott, Weinstein kierőszakolt belőle egy masszázst 2014-ben.

Gwyneth Paltrow

Paltrow-t 1994-ben zaklatta, tőle is masszázst követelt. Akkori barátja, Brad Pitt állítólag szembesítette ezzel Weinsteint.

Zelda Perkins

Weinstein korábbi beosztottjaként Perkins tudta, hogy mit művel a producer, még 1998-ban szembesítette is vele. Azonnal megegyeztek vele peren kívül, és aláírattak vele egy titoktartási szerződést. Most mert csak megszólalni. Perkinsnek - akárcsak a Miramax több női alkalmazottjának - Weinstein rendszeresen tett megjegyzéseket és ajánlatokat.

Tomi-Ann Roberts

1984-ben Roberts fiatal színésznőként került Weinstein elé, a producer egy forgatókönyvről akart beszélgetni vele egy New York-i hotelszobában, de amikor a nő megérkezett, a férfi meztelenül ült a kádban, és világossá tette, hogy ha leveszi a felsőjét, azzal bebizonyítja, hogy a kamerák előtt is képes lesz rá. Roberts azóta a coloradói egyetemenének pszichológia szakán oktat, szakterülete többek között a nők tárgyiasítása.

Melissa Sagemiller

Az amerikai színésznővel Weinstein egy forgatókönyvet akart megbeszélni, de addig nem engedte el a hotelszobájából, amíg szájon nem csókolta őt. Torontóban történt, 2000-ben.

Léa Seydoux

A francia színésznő egy meg nem nevezett hotelben, 2012-ben beszélgetett a producerrel, amikor az hirtelen rávetette magát és megpróbálta megcsókolni. Seydoux kiviharzott.

Lauren Sivan

A Weinstein-ügy egyik legbizarrabb részlete: a tévébemondó Sivan egy nagyobb társasággal volt egy manhattani étterem megnyitóján, majd Weinstein megkérte, hogy a nő mutassa meg neki az étterem többi részét. A producer aztán sarokba szorította egy előszobában, ahol egy cserepes növényre maszturbált.

Mira Sorvino

1995-ben, a torontói filmfesztivál közben Weinstein kezdte el masszírozni a későbbi Oscar-díjas színésznőt, akinek sikerült elmenekülnie előle.

Tara Subkoff

A színésznőnek a kilencvenes években, egy premierpartin tett ajánlatokat, az ölébe rántotta, és azt sugallta, hogy ha nem teljesíti, amit kér, akkor nem fog megkapni egy szerepet.

