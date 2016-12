Egy orosz rendező betiltaná a popcornt a mozikban

Andrej Koncsalovszkijnak a töke tele van a mozikban zabáló nézőkkel, és szeretné, ha a filmjei bemutatójára nem lehetne étellel-itallal a kézben beülni.

A Paradise című, Velencében nagydíjas 2. világháborús dráma rendezője azt nyilatkozta az orosz hírügynökségnek, hogy

Az én filmjeim nem azoknak szólnak, akik popcornt esznek. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a filmjeim előtt ne legyen ételárusítás.

A filmet január 19-én mutatják be az orosz mozik, és igen, ki tetszettek találni, a helyi multiplexben is nagy keletje van a popcornnak. Koncsalovszkij már elég régóta folytatja szélmalomharcát a "popcornzabálókkal", akiket nem tart igazi kultúrlénynek, hiszen blockbusterekret néznek komoly, fontos filmek helyett. Két éve megtagadta, hogy a The Postman's White Nights című, szintén Ezüstoroszlán-díjas filmjét a mozikban is bemutathassák.

Nem akarom, hogy az a hollywoodi közönség lássa, aminek a fejében ropog a popcorn.

Sőt, akkoriban annyira felidegesítette magát, hogy a filmet visszavonta a legjobb külföldi fim Oscar-mezőnyéből. Az idei Paradise egyelőre rajta van a kilenc filmből álló szűkített listán (amin magyar film nem található sajnos), és nem úgy néz ki, hogy visszavonná, de ki tudja.