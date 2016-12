Scarlett Johansson volt a legtöbbet érő színész 2016-ban

Összeállította a Forbes a legtöbbet érő színészek listáját 2016-ban, aminek első helyén Scarlett Johansson végzett. A színésznő idén a szerepeivel 1,2 milliárd dollárt termelt, ami leginkább az Amerika kapitány: Polgárháború-nak, illetve az Ave, Cézár!-nak köszönhető.

A második és harmadik helyen szintén olyan színészek vannak, akik részt vettek a Marvel idei nagy dobásában. Második és harmadik Chris Evans és Robert Downey Jr. holtversenyben, mindketten 1,15 milliárd dollárt hoztak a konyhára globálisan. A Forbes a Box Office Mojo jegybevételi adatait vizsgálta, és kihagyta a listából az animációs filmeket, amikhez a színészek csak a hangjukat adják.

A lista egyébként nem túl meglepő, konkrétan a 10-ből 9-en szerepeltek idén valamilyen szuperhősös moziban, az egyedüli kivétel Felicity Jones, aki a Zsivány Egyes miatt fért be a kilencedik helyre. Azt is durva látni, hogy a lista felét két film, az Öngyilkos osztag és a Batman Superman ellen adja, vagyis hiába húzták le mindkét filmet mindenhol, a kasszáknál nagyon is megérte Ben Afflecknek vagy éppen Will Smith-nek. Az viszont mindenképpen klassz fejlemény, hogy majdnem fele-fele a nők és a férfiak aránya a listán, Johansson mellett Robbie és Adams is nagyot ment idén, előbbi a Tarzannal is tudott némi pénzt behozni, utóbbi pedig az Érkezéssel dobta meg a filmjei éves bevételét.