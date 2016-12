Ryan Gosling lesz az első ember, aki a Holdra lép

A Kaiforniai álom és a Whiplash Oscar-jelölt rendezőjének a leghíresebb asztronautáról, Neil Armstrongról szóló filmjében lesz ő a főszereplő.

Damien Chazelle-t már előző filmje, a Whiplash miatt Oscarra jelölték, de már most mindenki arról beszél, hogy a bemutatása óta minden egyes díjátadón taroló musicalje, a Kaliforniai álom biztosan kap néhány Oscar-díjat. Nem csoda, hogy őt kérték fel az Amerika és a világ egyik legnagyobb ikonja, a Hold meghódítója, Neil Armstrong életéről szóló film megrendezésére.

A Universal Pictures által gyártott, First Man című film főszereplője a szintén Oscar-jelölt Ryan Gosling lesz, aki így a Kaliforniai álom bemutatója után újra együtt dolgozik majd a mindössze harmincegy éves Damien Chazelle-lel. Eddig is úgy lehetett tudni, hogy már a musicalben is főszerepet játszó Gosling a stúdió első számú választottja, de most már a végleges megállapodás is megszületett - írja a Variety. A forgatás 2017 elején kezdődik.

A film forgatókönyvét a Spotlight - Egy nyomozás részleteiért Oscar-díjjal kitüntetett Josh Singer írja James Hansen "First Man: A Life Of Neil A. Armstrong" című életrajzi könyve alapján, amely a NASA holdra szállási misszióját mutatja be, az 1961 és 1969 közötti évekre fókuszál, és bemutatja azokat az áldozatokat, amelyeket Armstrongnak és Amerikának meg kellett hoznia az űrkutatás legveszélyesebb küldetésének érdekében.

A film rendezését még 2015-ben bízták Damien Chazelle-re, addig úgy volt, hogy Clint Eastwood ül majd a kamerák mögé.