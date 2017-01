Stallone egy Star Wars-gonosszal forgat legközelebb

Sylvester Stallone Adam Driverrel készíthet legközelebb közös filmet. A tervek szerint a Tough as They Come című filmet maga Stallone is rendezi és az ugyanezen a néven kiadott könyv alapján készül. A Deadline információi szerint a film jogait egyelőre árulják, a Fox tűnik befutónak, de még semmi sem hivatalos.

A film egy főtörzsőrmester igaz történetéről szól, ő az egyike annak az öt katonának, akik olyan súlyosan sérültek meg az afganisztáni harcmezőn, hogy mind a négy végtagjukat el kellett távolítani. A történet középpontjában egy katona és az apósa közötti kapcsolat lesz, ahogyan igyekeznek közösen túlélni a sokszor gyötrelmes kórházi kezeléseket. A tervek szerint Driver lesz a főszereplő katona, Stallone pedig az apóst.

Stallone legutóbb azért került a hírekbe, mert nem akart Trump kulturális szócsöve lenni. Helyette inkább azon akar dolgozni, hogy felhívja a társadalom figyelmét a harcból visszatérő katonák helyzetére. Ezt a filmet is azért készíti, hogy erre a témára tudjon nagyobb figyelmet irányítani.

Adam Driver, akinek a 2015-ben bemutatott Az ébredő Erő hozta meg a világhírt, már hosszú ideje jótékonykodik a külföldön állomásozó katonák javára, így nem meglepő, hogy ilyen témájú projektet vállal. A feleségével közös alapítványuk azon dolgozik, hogy minél több színvonalas színházi előadás jusson el a katonákhoz.