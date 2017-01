Gigantikus csatában eshet egymásnak Hulk és Thor

A Disney kiadta az idei két (plusz Pókember) nagy Marvel-film egyikének, a Thor: Ragnaroknak a szinopszisát, amiből kiderül, hogy min is dolgozott annyit Taika Waititi az Amerika Kapitány: Polgárháborúból kimaradó két karakterrel, Thorral és Hulkkal. Aki nem akar tényleg semmit sem tudni a filmről, az inkább olvasson valami mást.

A sztori szerint Thor fogságba kerül a kalapácsa nélkül, miközben baromira sietnie kéne haza Asgardba, hogy megállítsa Ragnarokot, az otthona pusztulását és egy Hela nevű főgonoszt. Azonban ehhez először túl kell élnie egy komoly gladiátorharcot, aminek köszönhetően kénytelen megküzdeni Hulkkal.

Azt már a szép lassan csöpögtetett infókból, videókból, és úgy Taika Waititi eddigi munkásságából is tudni lehetett, hogy Thor és Hulk egy jóval lazább, néha buddy comedy elemeket tartalmazó filmben találnak egymásra, de ami ennél is fontosabb, hogy a gladiátorharc említésével a Marvel egy nagyon fontos történetszálat jelentett be.

A rajongók évek óta könyörögnek a Planet Hulk nevű sztori megfilmesítéséért, ami tényleg az egyik legjobb Hulk-történet, még egy remek animációs film is készült belőle. Ennek az előzménye, hogy Hulk ámokfutást rendez a Földön, a szuperhősök pedig csak úgy tudják megállítani, hogy Tony Stark nemes egyszerűséggel kilövi az űrbe. Végül egy rabszolgatartó bolygón köt ki, ahol mindenféle lényeket engednek egymásnak egy hatalmas arénában.

Ebből kiindulva elég valószínű, hogy amíg Thor hazaér Asgardba, addig a Marvel szépen felépíti a Planet Hulkot, már ha egyáltalán ez lehetséges, ugyanis a Hulk-szólófilm még mindig csak úgy lenne lehetséges, ha a bonyolult jogi procedúra miatt a Universal megegyezik a Disneyvel. Ettől függetlenül ez egy örömteli hír, mert egyrészről az eddigi Thor-filmek tanulsága, hogy Asgardnál bármi érdekesebb helyszín, másrészről évtizedek óta vita tárgya, hogy Thor vagy Hulk a legerősebb lény a Marvel-univerzumban, és a geekek között komoly viták mennek mindig, hogy kettő közül ki győzné le a másikat. Okos lépés, de persze még mindig csak találgatunk, ameddig az első hivatalos trailer nem érkezik meg.

A Thor: Ragnarok november 3-án kerül a mozikba.