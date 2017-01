A Saul fia bezsebelheti az utolsó nagy filmes díjat is

Azok után, hogy letarolta a Golden Globe-ot, a brit Oscarnak számító BAFTA-t is beveheti a Kaliforniai álom. Ryan Gosling és Emma Stone musicaljét összesen tizenegy kategóriában jelölték, köztük a legjobb színész, színésznő és film díjára is. Idén magyar jelölt is van a listán, hiszen a Saul fia négy másik filmmel együtt esélyes a legjobb nem angol nyelvű film díjára.

A Kaliforniai álom mellett kilenc-kilenc nevezést kapott a tavalyi év sci-fi sikerfilmje, az Érkezés, illetve az Éjszakai ragadozók, a harmadik legtöbb jelölést hat kategóriával pedig A régi város kapta. A legjobb film a Kaliforniai álom és A régi város mellett az Érkezés, a Holdfény és az Én, Daniel Blake lehet.

A BAFTA-jelöléseknek idén két nagy vesztese van. A hős pilótáról forgatott Sully Tom Hanks főszereplésével, illetve Martin Scorsese Némaság című filmje egyetlen egy kategóriában sem lett jelölve. Az amerikai lapokban azt is megjegyezték, hogy a BAFTA hiába ismerte fel korábban azt a problémát, hogy kevés valamilyen kisebbséghez tartozó művészt ismernek el, a jelöltek névsorára tekintve látható, hogy ezt nem sikerült még megoldani. Nem jelölték például a Holdfénnyel berobbanó Barry Jenkinst a legjobb rendezők között, vagy Denzel Washingtont a Fences című filmben nyújtott színészi vagy rendezői teljesítménye miatt, hiába dicséri a szakma mindkettőt.

Viszont számunkra jó hír, hogy a legjobb nem angol nyelvű filmek között jelölték a Saul fiát. Ha Nemes Jeles László filmje nyer, akkor azt a ritka bravúrt mondhatja magáénak, hogy a megnyerte mind a három legismertebb filmes díjat külföldi kategóriában. (Oscar, Golden Globe, BAFTA). Ehhez hasonlóra eddig csak ötször volt példa.

Giuseppe Tornatore - Cinema Paradiso

Pedro Almadovar - Mindent anyámról

Ang Lee - Tigris és sárkány

Michael Haneke - Szerelem

Paolo Sorrentino - A nagy szépség

Magyar filmet eddig egyszer jelöltek BAFTA-ra, de akkor meg is nyerte, 1985-ben Szabó István Redl ezredes című filmjét választották kategóriájában a legjobbnak.

A BAFTA-jelöltek teljes listája itt olvasható.

Legjobb film:

Érkezés

A régi város

Én, Daniel Blake

Éjszakai Ragadozók

Kaliforniai álom

Legjobb rendező:

Érkezés (Denis Villeneuve)

A régi város (Kenneth Lonergan)

Én, Daniel Blake (Ken Loach)

Éjszakai Ragadozók (Tom Ford)

Kaliforniai álom (Damien Chazelle)

Legjobb színész:

Andrew Garfield (A fegyvertelen katona)

Casey Affleck (A régi város)

Jake Gyllenhaal (Éjszakai ragadozók)

Ryan Gosling (Kaliforniai álom)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Legjobb színésznő:

Amy Adams (Érkezés)

Emily Blunt (A lány a vonaton)

Emma Stone (Kaliforniai álom)

Meryl Streep (Florence - A tökéletlen hang)

Natalie Portman (Jackie)

Legjobb nem angol nyelvű film: