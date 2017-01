Elkezdett szivárogtatni a Star Wars 8 rendezője

Még egy hónapja sincs, hogy bemutatták a mozikban a Zsivány Egyest, a fókusz szép lassan kezd átfordulni a nyolcadik a Star Wars-filmre, vagyis az Ébredő Erő folytatására. A USA Todaynek Rian Johnson rendező beszélt arról, hogy nagyjából mire számíthatnak a rajongók idén decemberben.

Johnson nagyon igyekszik, hogy a nyolcadik film hangulatában az Ébredőt Erőt és az első trilógiát hozza, vagyis nem egy sötétebb, hanem vidámabb folytatást akar, ami kicsit vicces is. Természetesen az új filmben még jobban kibontják az új központi szereplők, vagyis Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) és Poe Dameron (Oscar Isaac) karakterét is. Rey esetében ráadásul azt is bemutatják majd, hogyan kerül közelebb az öreg Luka Skywalkerhez. Johnson egyébként különösen figyel arra, hogy a legőszintébb, legreálisabb választ adja meg majd arra a kérdésre, hogy mégis mi történt Luke-kal öreg korára, ami nyilvánvalóan az egyik legfontosabb momentum lehet az egész új trilógiában.